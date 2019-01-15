2019-01-14T20:06:02+03:00
Умные вещи

Роскачество представило рейтинг беспроводных наушников

В десятке лучших устройств доминируют представители Sony и Sennheiser
Григорий ПУШКАРЁВ
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Наушники Sony WH-1000XM2 возглавили рейтингНаушники Sony WH-1000XM2 возглавили рейтинг
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Роскачество совместно с Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование наушников разных типов и ценовых категорий. Испытаниям подверглись 84 пары беспроводных Bluetooth-наушников.

Для удобства устройства поделили по типам конструкции на полноразмерные, накладные, вставные и на наушники с технологией костной проводимости. Эксперты оценили ряд параметров: качество звука и его передачи, функциональность наушников, их удобство, а также прочность.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

1 место: Sony WH-1000XM2;

2 место: Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC;

3 место: Sony MDR-100ABN;

4 место:Sennheiser RS175

5 место: Sennheiser RS 165

6 место: AKG N60NC Wireless

7 место: Sony WI-1000X

8 место: AKG K845BT

9 место: Sennheiser CX 7.00BT

10 место: Sennheiser PXC 550

Также в двадцатку вошли наушники компаний Beats, Audio-Technica и Samsung. Чуть ниже, но всё ещё в первой половине списка, расположились наушники следующих производителей: Apple (Airpods MMEF2ZM/A, 19 место), Bang and Olufsen (B&O, Beoplay H4, 25 место), (T450BT, 33 место), Bowers & Wilkins (P5 Wireless, 35 место), Urbanears (Plattan ADV, 36 место) и Jabra (Elite Sport Wireless, 41 место).

В числе лидеров по прочности оказались модели Beoplay H7

В числе лидеров по прочности оказались модели Beoplay H7

Например, для оценки удобства наушников эксперты протестировали их надевание и снятие, надежность фиксации, а также прочность. В числе лидеров по прочности оказались модели Beoplay H7 (2 место) и Apple Airpods MMEF2ZM/A (4 место). А в топ-5 по качеству передачи сигнала вошли наушники от Audio-Technica, Marshall и Sennheiser.

Самыми функциональными оказались наушники марки Sennheiser, а также некоторые модели Beats, AKG, Motorola, Jabra и Monster. Стоит отметить, что из двух извечных конкурентов - Samsung Gear IconX (16-е место) и Apple Airpods (19-е место) - по функциональности, качеству и передаче звука лучше оказались Samsung, зато Apple выиграли в комфортности и прочности

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