Весь в папу: Младший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта растет настоящим модником

Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом старается проводить как можно больше времени с детьми. Минувшие выходные не стали исключением. Актриса отправилась на прогулку с 14-летней дочкой Захарой и 10-летним сыном Ноксом. Папарацци сфотографировали звездное семейство на улице: Анджелина с детьми прогулялись по магазинам. Актриса прихватила с собой на променад стаканчик кофе, а детям купила по молочному коктейлю.

Известно, что любимый цвет Анджелины — черный: как признавалась сама актриса, дай ей волю, она будет всегда с ног до головы одеваться только в него. Страсть мамы к этому оттенку унаследовали почти все дети Джоли и Питта. Но только не Нокс. Во время прогулки 10-летний мальчик продемонстрировал собственный вкус в одежде, нарядившись стильно и ярко. Младший наследник Брэда Питта выбрал камуфляжные брюки, рубашку в красно-черную клетку и красные кроссовки в тон. На голове — кепка: именно такие любит носить и Брэд. Похоже, Нокс унаследовал чувство стиля от своего отца.

Во время прогулки Нокс продемонстрировал собственный вкус в одежде, нарядившись стильно и ярко.Фото: EAST NEWS

Его старшая сестра Захара тоже предпочитает наряжаться по последнему слову моды. Она — единственная из дочерей Питта и Джоли, кто одевается как девочка: Захара любит платья и другие женственные вещи. В этот раз приемная дочь Джоли и Питта выбрала комбинезон в бело-голубую полоску и белые кеды.

Биологические же дочки Джоли и Питта уже давно не вылезают из мальчиковой одежды. 13-летняя Шайло за последнее время сильно подросла и стала просто копией Брэда в молодости. И мальчишеская одежда подчеркивает это еще сильнее. Анджелина никогда не запрещала дочке деваться, как мальчик, считая, что ее наследница имеет право на половое самоопределение. Мол, когда подрастет, сама выберет.

Вслед за старшей сестрой Шайло, с трех лет утверждающей, что ее зовут Джон, и что она – мальчик, младшая Вивьен тоже перестала чувствовать свою принадлежность к женскому полу. Сначала младшая дочь Джоли и Питта прекратила носить платья. Затем – обрезала свои роскошные белокурые локоны. Сегодня Вивьен 10 лет, и она решила раз и навсегда избавиться от застенчивости и выработать в себе бойцовский характер. - девочка записалась на каратэ. Анджелина всячески поощряет склонность дочери к этому виду спорта.

Биологические дочки Джоли и Питта предпочитают мальчиковую одежду и совсем перестали походить на девочек.Фото: EAST NEWS

Напомним, недавно Анджелина Джоли и Брэд Питт подписали мировое соглашение об опеке над детьми. Артисту теперь разрешается видеть своих наследников гораздо чаще: дети могут проводить у него выходные и праздники, а также оставаться ночевать. Но только под присмотром социального сотрудника из службы опеки, назначенного судом. Соцработник присутствует на протяжении всей встречи детей с отцом и даже остается ночевать в доме Питта в гостевой комнате. По словам окружения актера, Брэд счастлив проводить время с детьми даже на таких ограниченных условиях, главное для него – не потерять возможности видеться с ними.

Правда, далеко не все дети Питта стремятся видеться с папой. Старшие – 17-летний Мэддокс и 15-летний Пакс – отказались приезжать к Брэду. Мэддокс не общается с актером после ссоры в самолете два года назад. Пакс же охладел к отцу после того, как Джоли рассказала мальчику: Брэд был против его усыновления.