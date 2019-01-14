Именно этому ученому Россия обязана «электрификацией всей страны». В начале 20-х годов Глеб Максимилианович разработал комплексный план электрификации молодого советского государства (ГОЭЛРО), который стал по его словам «красной руководящей нитью для всей созидательной хозяйственной деятельности». В квартире в доме № 30 на Садовнической улице учёный прожил сорок лет: с 1919 по 1959 год. Здесь он написал свой великий план ГОЭЛРО и здесь же он обсуждал его с Владимиром Лениным, чьим близким другом он был.

Ещё в советское время в квартире располагался музей, который в последние годы пришёл в упадок. По решению Министерства культуры РФ в 2016 году в доме №30 на Садовнической улице и в мемориальной квартире Г. М. Кржижановского началась реставрация.

Квартира Кржижановского снова открыла двери для посетителей

Специалистам пришлось проделать огромный объём работ – были установлены новые отопительные и сантехнические приборы и осветительная арматура. Также были отреставрированы окна, подоконники и изразцовые печи, а полы и стены облицованы керамической плиткой. В музее установлен интерактивный сенсорный стол, при помощи которого посетители легко и быстро смогут посмотреть исторические фотографии и ознакомиться с документами ушедшей эпохи.

Первых посетителей мемориальный музей-квартира Кржижановского готова принять уже 24 января.