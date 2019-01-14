2019-01-14T23:13:54+03:00
Происшествия

В Москве полицейские спасли двух девочек от истощения и переохлаждения

Многодетная мать оставила их без присмотра
Анастасия ВАРДАНЯН
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По данному факту проводится доследственная проверкаПо данному факту проводится доследственная проверкаФото: Олег ЗОЛОТО
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Плач детей за дверью квартиры многодетной семьи, живущей в многоэтажке на улице Вольской, услышали сотрудники ПДН. Вечером в понедельник, 14 января, полицейские наведались туда во время очередного рейда. В дверь стучали и звонили, но никто так и не открыл.

- Стало ясно, что за дверью дети, которые находятся в опасности. Незамедлительно было принято решение о вскрытии двери, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

В квартире были обнаружены две девочки. Как выяснилось позже, это родные сестры полутора и пяти лет. Обе были госпитализированы с признаками истощения.

Кроме того, у младшей есть признаки переохлаждения. Возможно, малышка получила его из-за холодной воды, которую дети включили, оставшись без присмотра.

Горе-мамашу полицейские нашли в тот же вечер.

- 26-летняя женщина гуляла недалеко от квартиры с семилетним сыном и новорожденной дочкой, - сообщили в столичной полиции.

Многодетная мать не смогла объяснить, почему оставила дочек без присмотра. Все четверо детей сейчас находятся в больнице.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - пояснили в СУ СК РФ по Москве.

Скорее всего, женщина будет лишена родительских прав.

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