2019-01-15T01:27:48+03:00
Звезды

Полина Гагарина вышла на мальдивский пляж в бикини и пуховике

Певица небанально отметила начало отпуска [фото]
Ирина СУХАНОВА
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К команде звезд, отдыхающих на Мальдивах, присоединилась певица Полина Гагагрина. Фото: Инстаграм.К команде звезд, отдыхающих на Мальдивах, присоединилась певица Полина Гагагрина. Фото: Инстаграм.
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К команде звезд, отдыхающих на Мальдивах, присоединилась певица Полина Гагагрина. Наставница популярного проекта «Голос» прилетела на тропические острова в Индийском океане вместе с мужем, модным фотографом Дмитрием Исхаковым. Супруги решили небанально отметить начало отпуска и Старый новый год и вышли на мальдивский пляж… в зимней верхней одежде и в теплых шапках. На Полине красуется объемный пуховик, на Дмитрие – бежевое пальто. Как пара не получила тепловой удар (а на Мальдивах сейчас жара в +30 градусов) – остается загадкой. Результатами своего бесчеловечного эксперимента супруги поделились в Инстаграме. Да еще и призвали подписчиков следовать их примеру.

- Мы поздравляем Всех со Старым Новым годом! Всех, кто сейчас на морях, присоединяйтесь к нашему челленджу, — написала под своим постом 31-летняя Полина.

gagara1987gagara1987
Мы с @isxakov поздравляем Всех со Старым Новым годом p.s. Всех, кто сейчас на морях присоединяйтесь к нашему челленджу #пуховикпальтоИшуба2019 #полинагагарина #гагаринапоехали
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Впрочем, традиционным фото в бикини Гагарина своих поклонников тоже порадовала. Артистка продемонстрировала как всегда стройную и безупречную фигуру, которую ей удается сохранять долгие годы. Недаром супруг Дмитрий Исхаков так гордится своей половинкой и щеголяет ее хрупкими формами по поводу и без. Недавно, например, он опубликовал на своей страничке в Инстагарме видеоролик с полностью обнаженной женой, чем шокировал своих фолловеров. Таким образом Исхаков прорекламировал будущий концерт Полины.

Неизвестно, отдыхают ли супруги на мальдивском острове только вдвоем, или взяли с собой в отпуск детей. Пара воспитывает общую дочь Мию (девочке исполнился один год), а так же сына Полины от первого брака с актером Петром Кисловым – 11-летнего Андрея. В Инстаграме исполнительницы появляются только кадры с мужем – супруги фотографируются на фоне солнечных пляжей и тропической зелени.

Супруги вышли на мальдивский пляж в теплой одежде. Фото: Инстаграм.

Супруги вышли на мальдивский пляж в теплой одежде. Фото: Инстаграм.

Звездное семейство выбрало для отдыха один из самых дорогих Мальдивских отелей Four Seasons. Номер в нем (а это сплошь отдельные виллы) стоят от 145 тысяч рублей в сутки. Более комфортные и удобные дома на воде, под полом которых шумит океан, а рядом располагается личный бассейн, стоят уже от 200 тысяч рублей за ночь. Впрочем, Гагарина может позволить себе такие траты, ведь она одна из самых дорогих певиц России. К тому же на счету исполнительницы копятся гонорары от участия в популярных телевизионных проектах и от съемок в рекламе.

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