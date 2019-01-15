«Одесская Барби» превратилась в провинциальную простушку и жалеет о пластических операциях

Пять-семь лет назад Валерия Лукьянова была ходячим мемом. Сетевые тролли создавали отдельные паблики, чтобы комментировать высказывания и кукольную внешность Одесской Барби. А она не разочаровывала их. Валерия Лукьянова то заявляла, что перешла на вегетаринство, то питалась светом и подпитывалась святым духом, то ходила босиком, чтобы напитаться энергией земли. Поэтому и ники себе девушка со внешностью Барби придумывала соответствующие: Багиня(именно так, через «а»), Нахема (богиня хаоса, вестник Апокалипсиса), Amatue (имя одной из цариц индейцев майя)... А еще - обитательница Атлантиды, Венерянка, Принцесса с созвездия Плеяд.

На самом деле Валерия родилась в 1985 году в Тирасполе. Затем семья, имеющая русские корни, перебралась на Украину. Ее родители, Валерий и Ирина Лукьяновы, стремились дать девочке хорошее образование. Но она решила, что может стать известной с помощью необычной внешности. И с любых своих заработков начала копить на пластические операции.

Пять-семь лет назад Валерия Лукьянова была ходячим мемомФото: Личный архив

Работала моделью, посещала ток-шоу, стала видеоблогером и принимала участие во конкурсах красоты. 12 лет назад стала победительницей конкурса "Мисс бриллиантовая корона". Именно с этого периода начинается взлет популярности "живой Барби". Она продолжает улучшать свою внешность, соглашается на фотосессии для эротических изданий. В 2014 году девушка переехала в Москву. Здесь Валерия продолжает совершенствовать свои внешние данные.

Чтобы получить идеальное сходство с телом куклы Барби, Валерии пришлось увеличить грудь на 2 размера, а также удалить нижние ребра. Для еще большего увеличения глаз Валерия использовала специальные линзы и уникальную технику нанесения макияжа. Кроме того, ей была сделана ринопластика, подтяжка бровей, уменьшение щек и шеи, пластическая хирургия челюсти, липосакция на конечностях и плечах, дополнительная подтяжка груди и подтяжка живота.

Чтобы получить идеальное сходство с телом куклы Барби, Валерии пришлось увеличить грудь на 2 размера, а также удалить нижние ребраФото: Личный архив

Принесло ли это девушке счастье? Неизвестно. Но славу точно. Об Одесской Барби писали Daily mail и Mirrow, обожали и ненавидели сотни тысяч подписчиков в соцсетях. Масла в костер девичьей неприязни добавлял и тот факт, что Валерия удачно вышла замуж за топ-менеджера строительной компании, с которым вполне счастливо живет уже десять лет. Семь лет назад в интервью девушка заявляла, что планирует попробовать себя в кино и в съемках клипов, но однажды вдруг пропала из всех эфиров соцсетей. Не исключено, что Лукьянова просто устала от своей же славы и решила "переформатироваться".

Об Одесской Барби писали Daily mail и Mirrow, обожали и ненавидели сотни тысяч подписчиков в соцсетяхФото: Личный архив

Спустя несколько месяцев, когда Одесская Барби вновь опубликовала фото, поклонники сильно удивились. От кукольной внешности не осталось и следа. Лукьянова всей душой полюбила тренажерный зал, превратившись в мускулистую амазонку. Однако, спустя еще год и увлечение силовыми видами спорта девушке надоели.

Сейчас Валерия забыла и о питании светом, и подпитке от земли. Однако, Одесская Барби по-прежнему проводит семинары по внетелесным путешествиям (учит входить в астрал), изучает эзотерику и занимается медитацией. Они с супругом много путешествуют и уже побывали в Америке, Гималаях и Мексике. До сих пор девушка соблюдает строгую вегетарианскую диету и тренируется в спортзале, однако, уже не так интенсивно как раньше.

valeria_lukyanova21 У всех уже закончились праздничны акции, а мы с Ирэн на радостях решили сделать новую

Но главное, как изменился внешний вид вчерашней Багини?! Она почти отказалась от косметики, перестала наводить «кукольные глаза», но все также избегает солнца, боясь травмировать свою фарфоровую кожу.

Поклонников такие метаморфозы с внешностью сильно удивили. Ведь девушка потратила миллионы рублей на то, чтобы стать американской куклой мечты. И что? Ради чего потом нужно было превращаться в обычную блондинку?!

valeria_lukyanova21 Меня поразило как я за 1 месяц стартанула на несколько измерений выше и пошли жесткие проверки

«Валерия, вы ли это? А где же та самая Барби?», «Все-таки гламуром теперь не и пахнет, провинциальная простушка», «Кто бы мог подумать, что БАгиня станет такой?», - удивляются в комментариях фолловеры.

А как вам новый образ одесской Барби?