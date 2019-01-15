Где 21 января 2019 года можно будет наблюдать кровавую Супер-Луну

В ночь с 20 на 21 января 2019 года произойдет полное лунное затмение - total lunar eclipse, как его называют в NASA, которое загодя предупредило о надвигающемся астрономическом явлении. Само по себе оно не столь уж редкое. Но грядущее выйдет за рамки обычного. Ведь в нем будет участвовать так называемая Супер-Луна. То есть, полная Луна, которая ко всему прочему еще и очень близко подойдет к Земле.

Орбита Луны чуть вытянута. Напоминает эллипс. Поэтому наш естественный спутник то приближается к нам, оказываясь в перигее, то удаляется в апогей. Разница может составить почти 50 тысяч километров.

Минимальное расстояние до Луны - 356400 километров, максимальное - 406700 километров. 21янвпря 2019 года Луна окажется в 357 336 километрах от Земли — приблизится на 48804 километра по сравнению с апогеем в 406 140 километров, в котором она находилась 9 января 2019 года.

Луна в перигее выглядит крупнее, Луны в апогее.

Близкое ночное светило, которое сначала будет выглядеть как огромный белый фонарь - на 14 прцентов больше обычного и на треть ярче, сначала попадет в полутень (penumbra), а потом и в тень (umbra) Земли.Какое-то время Луна будет освещен лишь тем солнечным светом, который пройдет сквозь атмосферу нашей планеты. Атмосфера - поглотит коротковолновую - фиолетовую и синюю - часть спектра, оставив лишь красную. Красные лучи и сделают диск Луны "кровавым". Зрелище ожидается мистическое. Если, конечно, не помешает облачность.

Схема лунного затмения: Луна сначала попадает в полутень, затем в тень Земли, затем опять в полутень.

Во всей своей красе полное затмение кровавой Супер-Луны будет видно в Северной и Южной Америке, в Гренландии, в Великобритании, в Северной Европе. В России — на Западе, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

Начнется затмение в 3 часа 34 минуту по Всемирному времени (UT), закончится в 6 часов 51 минуту. Полная фаза — когда светимость Луны уменьшится в 10000 раз - продлится с 4 часов 41 минуты до 5 часов 43 минут. Максимальная фаза ожидается в 5 часов 12 минут — опять же по Всемирному времени.

Места на земном шаре, из которых будут видны те или иные фазу лунного затмения.

Что будет видно в Москве.

Согласно прогнозу астрономов, Для москвичей затмение — его частичная полутеневая фаза (partial eclipse) - начнется в 6 часов 34 минуты мск (UT + 3). Луну в это время следует искать в западной части неба. Она будет висеть примерно 16 градусах над горизонтом.

В 7 часов 41 минуту (мск) Луна переместится на северо-запад , опустится до отметки в 7 градусов над горизонтом. В этот момент на нее и падет тень Земли (umbra)

Вроде бы можно будет увидеть и максимальную фазу затмения, которая для наблюдателей из Москвы и ее ближайших окрестностей начнется в 8 часом 12 минут. Луна еще не скроется за горизонтом, но будет находиться очень низко — примерно в 4 градусах.

Небесное шоу закончится в 8 часов 43 минуты — Луна закатится почти за горизонт (0,6 градуса), начнет светать.

Расписание небесного шоу для москвичей.

СПОРНЫЙ ВОПРОС

Лунные затмения не представляют никакой опасности, разве что обостряют состояние «лунатиков» - людей с неустойчивой психикой. Возможны их выходы.

А вот Супер-Луна сулит неприятности. Вполне серьезные ученые уверяют: подходя близко к Земле, наш естественный и весьма массивный спутник усиливает гравитационное воздействие на нее, провоцируя извержения вулканов, землетрясения, серьезные техногенные аварии — о которых говорят в новостях.

Супер-Дуна держит в напряжении примерно пару недель — неделю до своего восхода и неделю после. Если «обернуться» назад — в недалекое прошлое, то окажется, что каждое явление Супер-Луны сопровождалось какими-нибудь катастрофами — вплоть до событий глобального масштаба.