2019-01-15T19:39:52+03:00
Наука

Где 21 января 2019 года можно будет наблюдать кровавую Супер-Луну

В ближайшие выходные состоится полное затмение ночного светила
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Кровавая Луна считается мистическим явлением.Кровавая Луна считается мистическим явлением.
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В ночь с 20 на 21 января 2019 года произойдет полное лунное затмение - total lunar eclipse, как его называют в NASA, которое загодя предупредило о надвигающемся астрономическом явлении. Само по себе оно не столь уж редкое. Но грядущее выйдет за рамки обычного. Ведь в нем будет участвовать так называемая Супер-Луна. То есть, полная Луна, которая ко всему прочему еще и очень близко подойдет к Земле.

Орбита Луны чуть вытянута. Напоминает эллипс. Поэтому наш естественный спутник то приближается к нам, оказываясь в перигее, то удаляется в апогей. Разница может составить почти 50 тысяч километров.

Минимальное расстояние до Луны - 356400 километров, максимальное - 406700 километров. 21янвпря 2019 года Луна окажется в 357 336 километрах от Земли — приблизится на 48804 километра по сравнению с апогеем в 406 140 километров, в котором она находилась 9 января 2019 года.

Луна в перигее выглядит крупнее, Луны в апогее.

Луна в перигее выглядит крупнее, Луны в апогее.

Близкое ночное светило, которое сначала будет выглядеть как огромный белый фонарь - на 14 прцентов больше обычного и на треть ярче, сначала попадет в полутень (penumbra), а потом и в тень (umbra) Земли.Какое-то время Луна будет освещен лишь тем солнечным светом, который пройдет сквозь атмосферу нашей планеты. Атмосфера - поглотит коротковолновую - фиолетовую и синюю - часть спектра, оставив лишь красную. Красные лучи и сделают диск Луны "кровавым". Зрелище ожидается мистическое. Если, конечно, не помешает облачность.

Схема лунного затмения: Луна сначала попадает в полутень, затем в тень Земли, затем опять в полутень.

Схема лунного затмения: Луна сначала попадает в полутень, затем в тень Земли, затем опять в полутень.

Во всей своей красе полное затмение кровавой Супер-Луны будет видно в Северной и Южной Америке, в Гренландии, в Великобритании, в Северной Европе. В России — на Западе, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

Начнется затмение в 3 часа 34 минуту по Всемирному времени (UT), закончится в 6 часов 51 минуту. Полная фаза — когда светимость Луны уменьшится в 10000 раз - продлится с 4 часов 41 минуты до 5 часов 43 минут. Максимальная фаза ожидается в 5 часов 12 минут — опять же по Всемирному времени.

Места на земном шаре, из которых будут видны те или иные фазу лунного затмения.

Места на земном шаре, из которых будут видны те или иные фазу лунного затмения.

Что будет видно в Москве.

Что будет видно в Москве.

Согласно прогнозу астрономов, Для москвичей затмение — его частичная полутеневая фаза (partial eclipse) - начнется в 6 часов 34 минуты мск (UT + 3). Луну в это время следует искать в западной части неба. Она будет висеть примерно 16 градусах над горизонтом.

В 7 часов 41 минуту (мск) Луна переместится на северо-запад , опустится до отметки в 7 градусов над горизонтом. В этот момент на нее и падет тень Земли (umbra)

Вроде бы можно будет увидеть и максимальную фазу затмения, которая для наблюдателей из Москвы и ее ближайших окрестностей начнется в 8 часом 12 минут. Луна еще не скроется за горизонтом, но будет находиться очень низко — примерно в 4 градусах.

Небесное шоу закончится в 8 часов 43 минуты — Луна закатится почти за горизонт (0,6 градуса), начнет светать.

Расписание небесного шоу для москвичей.

Расписание небесного шоу для москвичей.

СПОРНЫЙ ВОПРОС

Лунные затмения не представляют никакой опасности, разве что обостряют состояние «лунатиков» - людей с неустойчивой психикой. Возможны их выходы.

А вот Супер-Луна сулит неприятности. Вполне серьезные ученые уверяют: подходя близко к Земле, наш естественный и весьма массивный спутник усиливает гравитационное воздействие на нее, провоцируя извержения вулканов, землетрясения, серьезные техногенные аварии — о которых говорят в новостях.

Супер-Дуна держит в напряжении примерно пару недель — неделю до своего восхода и неделю после. Если «обернуться» назад — в недалекое прошлое, то окажется, что каждое явление Супер-Луны сопровождалось какими-нибудь катастрофами — вплоть до событий глобального масштаба.

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