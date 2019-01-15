Судьба секс-символа 80-х и звезды фильма «Овод»: Забвение, онкология и одинокое угасание

К сожалению, быть артистом не значит быть счастливым, богатым и здоровым. Многие актеры театра и кино в возрасте вынуждены обращаться за помощью - или сами, или при помощи своих коллег для того, чтобы получить так необходимую им помощь. Чаще бывает наоборот - никто не знает о том, что у когда-то народного любимца стряслась беда из-за скромности артистов. В этой истории еще можно успеть.

Взрослое поколение помнит его по фильмам «Овод», «Тайна Черных дроздов», «Человек-невидимка». Худощавый, с большими глазами, роковой красавец-интеллигент Харитонов стал настоящим секс-символом 80-х. Тогда артиста буквально рвали на части. Он относился к этому скептически. В интервью «Комсомолке» от 2006-го года Андрей Игоревич рассказывал:

«Слава не имеет ни цвета, ни запаха. Когда ее много, просто не замечаешь. Тем более что в материальном выражении она ничего не давала в то время. На гонорар за фильм «Овод» я мог купить половину машины «Жигули», за «Тайну «Черных дроздов», наверное, машину целиком. Сейчас можно заработать на приличную иномарку за один съемочный день».

В Андрея Харитонова были влюблены все женщины страны, его называли самым красивым мужчиной СоюзаФото: ТАСС

Харитонов честно упоминал и про свой недуг. После того, как наступила творческая пауза, он крепко запил.

«Смысл выражения «с утра выпил, весь день свободен» я проверил на собственным опыте» - говорил актёр нашему корреспонденту.

Несколько лет злоупотреблял, а потом завязал. Решил самостоятельно, при помощи хорошего врача. Служил в театре, делал передачи на телевидении («Фабрика грёз», «Вспышка»), выступал в качестве режиссера. Из последних его работ - спектакль «Аудиенция» в Тетре наций (роли Энтони Идена и Гарольда Макмиллана). Но болезнь перекрыла все планы. В мае прошлого года его экстренно госпитализировали в одну из московских больниц с жалобами на сильную боль в области живота. По неподтвержденным данным, у Харитонова обнаружили онкологию. Врачи сделали операцию, удалив опухоль. Но проблемы не закончились.

Андрей Харитонов с женой ОльгойФото: facebook.com

Вчера в своём Фейсбуке печальную новость рассказала художник Татьяна Стрельбицкая. Она поведала о сложной жизненной ситуации, в которую попал артист:

«Удручающе выглядит судьба Андрея Харитонова, создававшего славу национального масштаба кинематографу и театру! Приходит время и артиста берут приступом забвение, болезнь - онкология и одинокое угасание. Андрей Харитонов, всесоюзный "Овод" не явился исключением. Его сжирает болезнь, и он не нужен никому из тех, кто создал на его таланте и труде собственное благополучие. Давайте решим для себя, кому служили артисты, подобные Андрею! Не киностудиям и театрам же, нет! Нам, зрителям! Совершите необременительный для себя хороший поступок, не дайте большому артисту проживать свою жизнь в мучениях, докажите, что он по-прежнему нужен нам! Примите как данность, для бюрократов он строчка в статистике, запятая в отчётности, а нами, зрителями, он любим! Не надо говорить правильно, надо делать правильно. Или "Овод", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" уже ничего не значат для нас?». И оставила номер счета.

Народ, конечно, начал узнавать, как так вышло, что Харитонов остался без помощи. Действительно, есть фонд "Артист", который поддерживает актеров, попавших в беду. Выяснилось, что семья Андрея Игоревича к нему обращалась - «они оказали неоценимую помощь в самый критический момент». Но, видимо, на постоянную поддержку не хватает средств.

Друзья артиста распространяют сообщение, которое может помочь коллеге по цеху. Александр Постников, актёр и продюсер, обратился ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи:

«Андрей сейчас тяжело болен. Совсем недавно ему была сделана тяжёлая операция. Для восстановления требуются дорогостоящие лекарства. Пожалуйста, помогите Андрею. Кто сколько может».

Супруга артиста, Ольга Смирягина, в комментариях поблагодарила от имени семьи тех, кто оказывает поддержку в трудный момент.

Мы будем держать в курсе дел Андрея Игоревича.

Для тех, кто готов оказать актеру посильную помощь, номер его карты: 4276 3801 3118 2789

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"В реанимации": врачи рассказали о состоянии звезды фильма "Овод" Андрея Харитонова

Актера срочно прооперировали в одной из столичных больниц (подробности)