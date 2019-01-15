Мосметро о подтоплении на станции Окружная: Вода, поступавшая на путь, почти убрана

В столичном метро утром 15 января произошло ЧП - затопило участок между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". В связи с этим временно закрыли несколько станций на Люблинско-Дмитровской линии, а именно "Окружную", "Верхние Лихоборы" и "Селигерскую". Поезда ходят только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово".

- Мы делаем все, чтобы возобновить движение как можно скорее. Пока между закрытыми станциями будут курсировать 50 автобусов компенсационного маршрута, - сообщили в Московском метрополитене.

Позже стало известно, что опасности для инфраструктуры метрополитена нет. На место приехали работники служб Мосинжпроекта и Мосметростроя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686332" frameborder="0"></iframe> Из-за подтопления в метро, временно не работают три станции: Селигерская, Верхние Лихоборы, Окружная.

Тем временем, более 100 человек работают над устранением последствий поступления воды.

- Проведенное обследование специалистами Московского метрополитена показало, что никаких проблем для инфраструктуры нет, после уборки грунта и дополнительной проверки всех систем движение будет открыто, - сообщили в Московском метрополитене.

В настоящее время станции все еще закрыты, но уже проходит финальная стадия работ. Вода, поступавшая на путь, почти убрана. Движение скоро будет восстановлено.

В Москве закрыли три станции метро из-за подтопления.

Пассажиры закрытых станций вынуждены воспользоваться наземным транспортом, а в это время Дмитровское шоссе практически всегда "стоит". Регулировать движение уже вышли сотрудники столичной Госавтоинспекции. Их действия направлены в первую очередь на беспрепятственный проезд компенсационного маршрута на Дмитровском шоссе как в сторону центра, так и в сторону области.

- ГИБДД Москвы ведет постоянный мониторинг ситуации, в случае необходимости будет приниматься решение о выделении дополнительных сил и средств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

- Откуда вода-то там взялась? Есть гарантия, что такое не повторится в будущем? - стали интересоваться в соцсетях пассажиры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686334" frameborder="0"></iframe> Видео с подтопленного участка метро между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы».

Однако в Московском метро пока о причинах произошедшего не сообщают. Говорят, что это будут выяснять совместно с Мосинжпроектом Мосметростроем и государственным строительным надзором. А пока делать выводы преждевременно.

Напомним, что в настоящее время на станции "Окружная" ведутся работы по созданию второго выхода из метро.