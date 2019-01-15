2019-01-15T11:16:21+03:00
Политика

Президент Сербии Вучич: Я подарил Путину икону, он сразу поцеловал ее и перекрестился

Сербский лидер рассказал, как гостил у президента России
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин во время совместного заявления для прессы в Кремле. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАССПрезидент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин во время совместного заявления для прессы в Кремле. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Президент Сербии Александр Вучич накануне визита Владимира Путина в Белград рассказал, как он сам приезжал в Москву.

- Я встречался с российским президентом 14 или 15 раз, был у него дома, - сказал Вучич. - Путин рациональный и серьезный человек, он не состоит из мифов, но он ценит традиции. Когда я был у него в доме, я купил ему икону, он принял меня в 22:45. Мы были вдвоем, и он играл мне на пианино. Путин отлично играет на пианино, и в тот же вечер позвал его посмотреть вместе хоккей.

Сербский лидер вспомнил, как привез Путину незапланированный подарок.

- Я нарушил все протоколы, и мне удалось пронести к нему икону, которая не прошла все процедуры их спецслужб, - рассказал Вучис. - Он выказал доверие и уважение, свой православный дух, он не просто поставил икону где-то рядом, а сразу поставил ее на стол к стене, три раза перекрестился и поцеловал ее. Мы говорили о православном духе и о том, как он воспринимает православие.

При этом президент Сербии заявил, что в желании его страны покупать российский газ нет политики, а только экономический рассчет.

- Когда кто-то приезжает с Запада, нам постоянно говорят, чтобы мы брали газ в Трансадриатическом газопроводе и Трансанатолийском газопроводе, а не российский газ, хотя в этих газопроводах не хватит газа для нас, - признался Вучич. - У меня нет идеологических проблем, дайте мне другой дешевый газ, но я его не вижу. Самый дешевый газ в настоящий момент у русских. Когда русские проведут газопровод до Болгарии, мы заплатим им, чтобы провели его к нам. Поэтому визит Путина важен.

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