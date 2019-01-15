2019-01-15T12:27:08+03:00
В мире

«Мексика не будет платить за эту гребаную стену»: Бывший мексиканский лидер записал видеообращение к Трампу

И даже поговорил с американским коллегой по-русски
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Бывший президент Мексики Висенте Фокс Кесада.Бывший президент Мексики Висенте Фокс Кесада.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экс-президент Мексики Висенте Фокс Кесада обратился к Дональду Трампу в лучших традициях ютуб-блогеров. Речь шла о строительстве стены на американо-мексиканской границе. Кесада призвал Трампа отказаться от этой идеи, и потратить деньги на очистку воды на всей планете.

- Хотя воде ты больше предпочитаешь диетическую колу. Ну тогда потрать деньги на обучение 250 тысяч студентов, - иронично посоветовал мексиканец.

- Наша страна не будет платить за эту гребаную стену... Ни при каких обстоятельствах мы не станем платить за этот глупый, бесполезный и расистский памятник, – сказал бывший лидер. - Ты действительно собираешься построить стену за 25 миллиардов, через которую можно будет перелезть за 25 долларов?

- Дональд, твоя стена не остановит никого, кто всерьёз решил пересечь границу, - сказал политик, держа в руках листок с нарисованной от руки лестницей. - Твой план лишь сделает твою страну беднее и менее авторитетной.

Согласно твоему плану, стена должна хорошо выглядеть с американской стороны. Брось, мужик! Неужели ты думаешь, что мексиканцы будут платить за что-то красивое, чего они не смогут увидеть? Это как жениться на модели, которая не хочет спать с тобой даже в одном городе.

В конце обращения Кесада достал фотографию маленького Трампа и посоветовал ему "встретиться с собой ребенком". На прощанье экс-президент произнес фразу на русском языке: "До свиданья, комрад".

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