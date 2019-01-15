Генпрокуратура: экс-глава Серпухова владел имуществом на 10 миллиардов рублей

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что его ведомство предложит суду рассмотреть иск надзорного ведомства - чтобы в пользу государства изъяли более пяти с половиной сотен земельных участков (общей площадью под полторы тысячи гектаров) и 22 автомобиля, которые, по данным следствия, имеют прямое или косвенное отношение к Александру Шестуну.

По сведениям Генпрокуратуры, бывший глава этого подмосковного района оформил на четыре десятка юридических лиц, которые были ему подконтрольны, например, две базы отдыха в Подмосковье — их суммарная стоимость превышает четверть миллиарда рублей. Всего объектов недвижимости, на которых Шестун положил глаз - более 670 ( в том числе дом и участок на 17 гектаров в элитном Сосновом Бору, который считался дачей районного руководителя). А также — 22 автомобиля на общую стоимость 27 миллионов рублей.

Прдставитель главного надзорного ведомства подчеркнул, что доходы экс-главы Серпуховского района, который был задержан в середине июня 2018 года, явно не соответствуют числу машин, земель и объектов недвижимости, которое ему или его «партнерам» принадлежат. Сам же бывший глава не собирается признавать свою вину и упирает на то, что его «закрыли» из-за желания участвовать в сентябрьских выборах в Серпухове.