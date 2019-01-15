Илья Авербух: Мой сын категорически не хотел надевать коньки

Можем занять весь пьедестал

- Илья, каких видах программы нам ждать золота?

- Чемпионат Европы – это, конечно, наш турнир. Российский. Не надо обольщаться, что мы, получив в Минске много золота, сможем это повторить и на чемпионате мира. Наш главный козырь - женский одиночный турнир, где у наших девочек очень хорошие шансы занять весь пьедестал. Между ними будет большая и интересная борьба. Болею за каждую. И в случае безошибочных прокатов абсолютный фаворит Алина Загитова. Она герой. На данный момент она абсолютный лидер. А вот за второе – третье место будет серьезная борьба между Станиславой Константиновой и Софьей Самодуровой.

Конечно, кто-то может вклиниться в разборки наших фигуристок. Есть и француженки, и финки. Но объективно они смогут завоевать медали только в случае ошибок наших девочек.

А я особенно буду болеть за Соню Самодурову, потому что я с ней работал, ставил ей произвольную программу в этом году. Верю. Думаю, в Минске будет еще один мини чемпионат России.

В сборной тесно

- Тренерский совет решил, что после чемпионата Европы в сборной могут произойти замены и поехать на чемпионат мира получат шанс Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

- Это не исключено. И это не первый раз, когда тренерский состав вновь пересматривает результаты. Может, в этом есть определенная правда, потому что, к сожалению, Лиза по болезни пропустила отбор на чемпионате России, но она блестяще выступила на этапах Гран-при.

- А по поводу Медведевой?

- Я думаю, что будут контрольные прокаты, где станет видно в какой она находится форме.Тут много лежит в области психологии. На тренировках Женя блестяще справлялась со всеми элементами, но что-то сбилось. Дело не в настрое, в подготовке. Я думаю, что наша задача, чтобы всех тянуть, а там - пусть победит сильнейший.

Женская волна

- У нас много девочек и мало мальчиков в фигурном катании. Откуда такой перекос?

- Это следствие последних лет. У нас ведь раньше именно женское одиночное катание чуть отставало. И мы большего добились исторически именно в мужском одиночном катании. Это и Виктора Петренко, который выступал за нашу сборную команду СНГ, и наш олимпийский чемпион Алексей Урманов, а также Илья Кулик, Алексей Ягудин, Женя Плющенко. А Игорь Бобрин? Владимир Котин? Александр Фадеев? Это все мужское одиночное катание. Никакого перекоса у нас не было.

А в женском катании у нас впервые олимпийской чемпионкой стала только Аделина Сотникова. Плюс Юлия Липницкая в команде, но это же 2014 год. История женских побед у нас гораздо короче. Мы, конечно, можем вспомнить Киру Иванову, Аню Кондрашову, нашу первую чемпионку мира Марию Бутырскую, Ирину Слуцкую. Но им не удавалось выиграть олимпийское золото. И вот сейчас время прорыва женского одиночного катания. Но это волнообразная история.

Конечно, огромное спасибо группе Этери Тутберидзе. Она с Сережей Дудаковым, Даниилом Глейхенгаузом показывает фантастические результаты. Ощущение, что мы не понимаем, какой бриллиант как тренер родился в нашей стране. Сейчас в ее сторону полетели какие-то камни, мол побеждают только девочки до 15 лет. Но это не так. Мы все время сейчас должны говорить спасибо этому большому тренерскому тандему.

А что касается предложений разделить женское и юниорское катание - это сейчас сотрясание воздуха. Три года мы живем по тем правилам, которые есть. И давайте просто поддерживать всех наших фигуристок и их тренеров.

На коньки - с четырех лет

- Илья, а посоветуете ли вы при такой конкуренции отдавать детей в фигурное катание?

- Однозначно да. Попробовать надо. Правильный возраст с четырех лет. Четыре-пять. Но нужно не только влюбленными глазами смотреть на свое чадо, а еще и адекватно. Фигурное катание – очень жесткий вид спорта. И к семи годам понятно, есть ли шанс на серьезную карьеру.

- Почему ваш сын не пошел по стопам отца?

- Он категорически не хотел надевать коньки. Нет органики, желания к этому. Он плохо стоит на коньках и не любит кататься.