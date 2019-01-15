Светлану Лободу после скандала в «Шереметьево» не лишат возможности VIP-обслуживания

На днях украинская певица Светлана Лобода возвращалась с отдыха на Мальдивах в Москву. В «Шереметьево» она прилетела бизнес-классом, а в аэропорте набросилась на сотрудников из-за якобы плохого VIP-обслуживание.

Певица пожаловалась, что ее не так встретили, именно поэтому позволила себе нецензурные выражения в адрес сотрудников аэропорта. Находясь в VIP-зале, Светлана Лобода публично обещала «устроить большие неприятности и научить, как проходить паспортный контроль». В этот момент в зале находились несовершеннолетние дети, а также ее 7-летняя дочь Ева.

Позже журналистам певица объяснила, что у нее нет толерантности к непрофессионализму. Светлана привела пример, что отрабатывает свои концерты на 200%, раз уж люди заплатили за билеты, поэтому и аэропорт «Шереметьево» должен был помнить строчку из ее песни: «Все люди, как люди, а я суперзвезда» и отработать по полной программе прием артистки за немалые деньги, которые ей пришлось выложить за VIP-услуги.

Только после «наезда» звезды аэропорт «Шереметьево» не оставил эту историю и провел внутреннее расследование.

По кадрами системы видеофиксации Лобода прилетела в аэропорт в 18.53. При прилете было заказано VIP-обслуживание на троих человек, включая ребенка и сопровождающее лицо. Из Мале, кстати, в статусе VIP прилетело еще 11 человек. В 19.09 певица с ребенком вышла из трапа.

- В прилетной галерее у телескопического трапа их встретил агент и предложил разместиться в электромобиле для поездки к кабинам паспортного контроля. Пассажирка Лобода отказалась от транспортировки на электрокаре, мотивируя свой отказ необходимостью дождаться няню, которая прибыла в салоне экономического класса, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе «Шереметьево».

На днях украинская певица Светлана Лобода возвращалась с отдыха на Мальдивах в МосквуФото: скриншот видео

Пока Светлана Лобода ждала няню, в электрокары садились другие VIP-пассажиры. Когда певица встретила свою помощницу и уже соизволила воспользоваться электрокаром, то нужно было подождать пару минут для возврата транспорта. Но Лобода не стала ждать и демонстративно в 19.10 пошла пешком с сопровождающим агентом аэропорта к кабинам паспортного контроля. В 19.14 после прохождения погранконтроля Лободу c ребенком и няней встретил второй агент и два портера для переноски ручной клади. В итоге, процедура встречи пассажирки от выхода до завершения оформления пограничных формальностей заняла 5 минут 04 секунды.

Но гнев Светланы Лободы не спал, через пять минут она устроила скандал в ВИП-зале. Позволила себе нецензурные выражения. Хотя ей пытались объяснить, что услуга перемещения VIP-пассажиров на электрокаре не входит в перечень оплачиваемых услуг и не является обязательной, предоставляется бонусом от компании при имеющейся возможности, а пассажиры в статусе VIP проходят паспортный контроль в общем порядке согласно действующему законодательству РФ.

В «Шереметьево» сообщили, что действовали согласно регламенту. И, кстати, не лишат звезду возможности VIP-обслуживания, если украинка не будет нарушать законы России.

- Употребление нецензурной лексики в публичном пространстве, которая, вероятно, является нормой общения для гражданки Лободы, нарушает законодательство РФ в части «нарушения общественного порядка путем выражения явного неуважения к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах», что неблагоприятно влияет на окружающих пассажиров и сотрудников, психику и восприятие мира несовершеннолетними детьми, - прокомментировали в «Шереметьево».

ВАЖНО

Аэропорт «Шереметьево» просит всех пассажиров соблюдать правила и нормы поведения и языкового общения, принятые в общественных местах и поддерживаемые законодательством РФ.