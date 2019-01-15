Трампа обвинили в работе на Кремль

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы в США, видимо, подходит к концу. Американский журналист, известный своей работой по Уотергейтскому делу, которое закончилось отставкой президента США Ричарда Никсона, Карл Бернштейн рассказал об итоговом отчете Мюллера. Говоря о выводах спецпрокурора, журналист ссылался на источники, знакомые с ходом расследования.

- Трамп продолжает возвращаться к идее, что нам нужно улучшать отношения с Россией. Он вполне может быть прав. Но с точки зрения силы и того, что может заметить каждый, он не действовал в отношении России от лица Соединенных Штатов, имеющих сильное преимущество, - сказал в эфире CNN Бернштейн. - Скорее, он действовал так, что выглядит как будто цели ему ставил Путин. Он помог Путину дестабилизировать США и вмешаться в выборы. И это то, о чем говорится в драфте доклада Мюллера, как мне сказали.

Американская пресса уже писала, что ФБР негласно проводит проверку благонадежности Дональда Трампа на посту президента, а также о том, что лидер США скрыл от своей администрации содержание своей первой встречи с Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Гамбурге. В связи с этим на допрос в ФБР могут вызвать переводчика, который присутствовал на переговорах.

- Я никогда не работал на Россию. Вы знаете этот ответ лучше, чем кто-либо, - заявил журналистам Трамп. - Я не только никогда не работал на Россию, но и сама эта постановка вопроса мне кажется позором, поскольку все это большая, жирная газетная утка. У меня было много встреч тет-а-тет, и никто никогда о них ничего не говорил. Но, когда дело касается Путина, все говорят: О чем они беседовали? Мы говорили об очень позитивных вещах.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал конспирологией рассуждения о сговоре Путина и Трампа.

- Это конспирология, которая к реальности не имеет отношения. Америка попала в уникальную для себя ситуацию: там раскол и в обществе, и в правительстве, и результатом этого являются те сложные условия, в которых приходится работать Трампу, - сказал Песков.

Но Роберт Мюллер на проделанной работе не планирует останавливаться и готовится возбудить очередную проверку в рамках своего расследования. Теперь он интересуется расходами Трампа на инаугурацию. Его беспокоят обстоятельства завтрака, который организовал американский лидер 18 января 2017 года накануне вступления в должность. На мероприятии присутствовали 60 человек, среди них — бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн, представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Японии и Дании.

- Проблема в США глужбе, чем кажется, - отмечает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. - Она заключается в противостоянии демократов и республиканцев. Трамп, реализуя свои предвыборные обещания, неплохо двигается в реализации экономических проектов. Так как на горизонте выборы 2020 года, а у демократов нет конструктивной программы, то СМИ и политики, симпатизирующие демократической партии, начинают изыскивать недостатки Трампа. Так как тема, касающаяся неблагонадежности американского президента уже почти исчерпана. За время своего расследования спецпрокурор Мюллер так и не смог найти доказательств вины Трампа и доказательств прямого вмешательства России в американские выборы, поэтому демократы взялись за контакты между Трампом и Путиным. Но эти встречи тщательно фиксируются. Поэтому, не думаю, что демократам удастся к чему-либо придраться.