- Алло! Юрий Михайлович, я только от вас уехал, пошла информация: Лужков посоветовал отдать японцам Хабомаи и Шикотан.

- Да.

- Это все правда?

- Правда.

- А почему, чем Юрий Михайлович обосновывает это?

- Отвечаю. Это была договоренность в свое время - по этим двум маленьким островам, - между Хрущевым и премьером Японии, как условие для мирного договора.

- А вы обычно Хрущева поддерживаете?

- Я поддерживаю не Хрущева, Бог с ним, я поддерживаю ту договоренность, которую, - если она была раньше, то ее надо выполнять. Государства должны быть последовательными.

- А она не была ничем закреплена, эта договоренность?

- Условием обязательного заключения мирного договора.

- А чего взамен они нам дадут, кроме договора?

- Договор.

- А, вот так вот? То есть - это имеется в виду советско-японская декларация 1956 года, да?

- Да. Там предусматривалось вот это вот такое… договоренность о том, что будет подписан мирный договор между Японией и Советским Союзом, при условии передачи Японии двух этих маленьких островов. Оставляя самые главные, самые мощные острова... (за СССР. - А.Г.) По сути, мы в этом плане только повторяем то, что в свое время было предметом договора и который не был выполнен.

- Понял. А вдруг американцы там свои базы поставят на этих маленьких островах – большие базы!?

- Нужно договариваться по этим условиям. С учетом новой ситуации, которая требует, может быть, каких-то еще элементов - плюс к той основе, которая была записана в договоренностях между премьером Японии и Хрущевым. При этом - те решения были подписаны не только японским премьером, но это было еще санкционировано парламентом Японии. Так что, с точки зрения Японии - им выходить за пределы – это неприлично. А мы должны быть последовательными тоже.

- А вы не опасаетесь, Юрий Михайлович, что вот после такого заявления Лужкова на вас будут обижаться россияне-патриоты?

- Да?

Юрий Лужков: Хрущев хотел отдать японцам Курильские острова Хабомаи и Шикотан. Я Хрущева поддерживаю. 00:00 00:00

- Ну, да. Подают-то вот как: мы не хотим отдавать острова, надо вести переговоры. А вот…

- Ты знаешь, что, - у каждого есть свое мнение. Я могу тебе сказать, твоим патриотам. Во-первых, надо в государственных делах быть последовательными. Выполнять все договоренности. Это тоже нужно говорить нашим патриотам. А второе, я говорю свое мнение, которое выработано и сейчас мной заявлено - с учетом большого аналитического материала, который я изучал в течение многих лет.

- Понял.

- Я же был сопредседателем Российско-Японского Совета мудрецов...

- Это 2004 год, по-моему.

- Да.

- Не перемудрили ли, Юрий Михайлович?

- Думаю, что нет.