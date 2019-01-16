Пять женщин Василия Ланового

Актер театра и кино Василий Лановой отмечает юбилей. В свои 85 артист по-прежнему подтянут, остроумен и энергичен.

Красивый,с благородными чертами лица - день рождения Народный артист СССР встречает в отличной форме. Актер не раз признавался: хорошо выглядеть ему помогают гены и здоровый образ жизни.

Он более 60 лет работает в Театре им. Евгения Вахтангова, зрительницы до сих пор засматриваются на него. Раньше артист сердился, когда его называли секс-символом отечественного кино, но теперь лишь отшучивается: "Значит, у женщин хороший вкус!". Актриса Алла Демидова как-то сказала про него: "Он умеет красиво стареть".

1. Лида из театральной студии

В молодости Лановой был влюбчивым. В театральной студии ЗИЛа красиво ухаживал за хорошенькой партнершей Лидой, о чем «КП» рассказали в ДК. Лида не стала актрисой, выбрав работу судьи. Сегодня ее нет в живых.

2. Галина Уланова

Рассказывают, Лановой был увлечен балериной Улановой. Правда, первая встреча обернулась для актера, приглашенного общими знакомыми к ней домой, конфузом. Лановой не признал в открывшей дверь бледной женщине с платком на плечах знаменитую балерину. В конце вечера Уланова подарила ему белые английские ботинки - неслыханная роскошь по тем временам. "Сколько бы времени ни прошло, Галина Сергеевна всегда очень тепло встречала меня до самой смерти, ну а о моей любви к ней говорить не приходится, эта любовь беспредельна, светла...", - написал Лановой в своей книге.

Рассказывают, Лановой был увлечен балериной УлановойФото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Татьяна Самойлова

Его первой женой стала однокурсница Татьяна Самойлова. Лановой вскоре после того, как увидел ее в Щукинском училище, подошел и напрямую спросил: "Кто ты?" Актриса ответила: "Я дочь своих папы и мамы". Так и началась их любовь. Они встречались в метро, на бульварах, на Старом Арбате. Поженились летом 1955-го. После свадьбы юная актриса забеременела, но врачи категорически запретили звезде "Летят журавли" рожать. В 1957 году Ланового отправили в Китай с фильмом "Павел Корчагин". После этой поездки артисты расстались. Самойлова вспоминала: "Он безумно много работал, и жить с ним было тяжело: его никогда не было дома. Вася сразу стал знаменитым..." Тем не менее бывшие супруги сыграли в фильме "Анна Каренина" главных героев, Анну и Вронского. На экране между ними кипели страсти, а в жизни у каждого из них были новые отношения и новые надежды.

4. Тамара Зяблова

С Тамарой Зябловой - актрисой Московского драматического театра им. А. С. Пушкина и режиссером телевидения - Лановой прожил десять лет. Для нее артист сделал то, о чем мечтает каждая девушка, - приплыл к ней в образе прекрасного принца на корабле с алыми парусами. Во время съемок сказки "Алые паруса" (1961) актер подговорил капитана баркентины, которая изображала парусник Артура Грея "Секрет", по пути из Одессы в Коктебель пройти мимо набережной Ялты и пришвартоваться у санатория "Актер", где отдыхала Тамара, совсем недавно ставшая его женой. "Видели бы вы Ялту, когда мы появились, - город стал похож на растревоженный муравейник! - вспоминал Лановой. — Люди забегали, запрыгали, много визга вокруг было… Когда я сошел на берег, жена сказала: "Вы разбудили Ялту!". Это действительно непередаваемо здорово, и я думаю, время от времени мужчины должны дарить всем женщинам такие паруса…" Но счастье рухнуло в один момент. Съемочная группа с Тамарой выехала на пушкинский праздник и попала в аварию. Машина перевернулась, и Зяблова погибла.

Тамара Зяблова

5. Ирина Купченко

В 1972 году Лановой вновь женился. Его избранницей стала Ирина Купченко. Партнерша по сцене подарила актеру двоих сыновей. Они счастливы в браке многие годы. Однако артист подчеркивал, что никогда не хотел видеть своих детей в актерской профессии и позволил сыновьям самим выбирать то, к чему у них лежит душа. В октябре 2013 года в семье знаменитого актера произошла трагедия. Умер младший сын Сергей. У него осталась внебрачная дочь Аня. Бабушка и дедушка души в ней не чают и принимают активное участие в воспитани девочки.

В 1972 году Лановой вновь женился. Его избранницей стала Ирина КупченкоФото: GLOBAL LOOK PRESS