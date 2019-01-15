2019-01-15T18:56:40+03:00
Политика

Николай Патрушев: США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру

Территорию России окружают военными базами и биологическими лабораториями двойного назначения
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Секретарь Совета Безопасности России Николай ПатрушевСекретарь Совета Безопасности России Николай ПатрушевФото: материалы пресс-служб
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"Человечество стало не только бороться с биологическими угрозами, но и создавать их", - предупреждает мир о новой опасности в интервью "Российской газете" секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

"Особую тревогу вызывает развитие биотехнологий, которые можно отнести к исследованиям двойного назначения. Не исключаем возможность разработки биологического оружия нового поколения рядом стран. Так, Пентагон последовательно создает биологические лаборатории. В настоящее время США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой. Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми. В связи с этим все большую актуальность приобретает усиление глобального эпидемиологического надзора и научных исследований в сфере биологической безопасности", - заявил бывший директор ФСБ России Николай Патрушев.

Гражданам России угрожают не только биологическим оружием. Пентагон множит свои базы в Европе.

Румынии и Польше американцы создали базы, официально именуемые противоракетными. Однако на этих базах развернуты такие же пусковые установки, как и на кораблях ВМС США, которые используются для крылатых ракет. Кроме того, США осуществляет производство и развертывание беспилотных летательных аппаратов. Это также ракета наземного базирования", - пояснил Патрушев.

Секретарь Совбеза России отметил, что фиксируется курс на наращивание военного присутствия США и других членов НАТО в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. А размещение четырех многонациональных батальонных тактических групп Брюссель объясняет "сдерживанием нашей страны".

"Продолжается усиление европейского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США. Ввод в строй противоракетного комплекса в Польше в дополнение к уже функционирующему в Румынии ожидается к 2020 году. В целом, наш анализ показывает, что американское военное присутствие у наших границ будет наращиваться", - подчеркнул Патрушев.

По мнению политика подобное наращивание военного присутствия у наших границ сил НАТО — "военная угроза нашему государству, явный элемент дестабилизации обстановки в мире, который вместо политики партнерства порождает политику недоверия".

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