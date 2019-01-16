2019-01-15T20:36:16+03:00
Здоровье

Как найти в магазине самый полезный клюквенный морс: рекомендации Роскачества

Главный антипростудный напиток обычно варят сами, но иногда приходится покупать и магазинный морс. На что обратить внимание, рассказали эксперты
Анна КУКАРЦЕВА
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В составе хорошего морса могут быть клюквенный сок или пюре, сахар или мед, лимонная кислота и, может быть, натуральные ароматизаторыВ составе хорошего морса могут быть клюквенный сок или пюре, сахар или мед, лимонная кислота и, может быть, натуральные ароматизаторыФото: EAST NEWS
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Клюквенный морс всегда рекомендуют пить при простуде, ведь он богат хинной кислотой, и бензойной кислотой - природным антисептиком, а также калием и антиоксидантами. Хотя витамина С в клюквенном морсе не так уж много, как мы думаем: в 100 граммах продукта содержится около 15 мг аскорбиновой кислоты. По сравнению с облепихой и смородиной (200 мг) это совсем немного, но недостаток нивелируется присутствием других витаминов (группы B, К1 и т. д.), железа и т.д. Как поясняют врачи, морс помогает избавить организм от токсинов, которые образуются во время простуды и гриппа. Благодаря теплому морсу человек активнее идет на поправку.

Как выбрать хороший клюквенный морс и на что обратить внимание при покупке рассказала эксперт Роскачества, руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.

1. Только клюква и ничего кроме клюквы

Надпись на упаковке может быть разной - «Морс клюквенный», «Клюквенный морс» или «Морс из клюквы». Но главное, чтобы в составе была только клюква. И обязательно должно быть указано содержание сока – не менее 15%.

В составе хорошего морса могут быть клюквенный сок или пюре, сахар или мед, лимонная кислота и, может быть, натуральные ароматизаторы.

- Если указаны иные компоненты, кроме перечисленных, скорее всего, это уже не морс, - предостерегает эксперт.

2. Никаких синтетических ароматизаторов

В клюквенном морсе не допускается наличие синтетических и искусственных ароматизаторов, однако допускается наличие натурального клюквенного ароматизатора. Он содержит вещества, которые были получены при переработке клюквы.

3. Пакет или стекло: что лучше

У любой упаковки есть сильные и слабые стороны. Хотя у пакета плюсов больше:

+ защита продукта от солнечных лучей,

+ при производстве морса такая асептическая упаковка позволяет получить безопасный продукт при более короткой температурной обработке.

+ пакет легче, такой морс проще транспортировать.

Из недостатков — пакет может помяться при неправильной транспортировке, разгрузке. А мятый пакет эксперты брать не рекомендуют.

Стекло также обеспечивает стойкость продукта к порче и более длительное хранение. Кроме того, сквозь прозрачное стекло можно увидеть продукт, который покупаешь.

Минусы стекла:

- Воздействие солнечного света, который влияет на качество морса. В частности, могут расщепляться антоцианы (природные вещества, которые дают морсу яркий цвет).

- Стеклянная тара предусматривает более сильную тепловую обработку на производстве, а значит, разрушение витаминов.

- И дополнительный минус — как правило, в стекле морс дороже.

4. Осветленный или с осадком?

Клюквенный морс может быть непрозрачным или осветленным. И это должно быть указано на упаковке, по крайне мере слово «осветленный» должно быть обязательно.

Осветленный морс подвергается дополнительной обработке, осадка в нем меньше 0,3%. Осветленный морс – прозрачный продукт красно-бордового цвета без каких-либо примесей.

В обычном морсе допустимы осадок и небольшая взвесь – напиток от них не освобождали. В этом нет ничего плохого и бояться осадка не нужно, ведь при варке домашнего морса, в нем тоже есть осадок.

5. Слишком яркий морс — искусственный?

Цвет морса не должен быть коричневым или слишком ярким (появляется подозрение, что в нем есть искусственные красители). Он должен иметь нормальный цвет клюквы – различных оттенков красного цвета.

КСТАТИ

Упаковка предупредит о пользе и калориях

На упаковках морса или соков обязательно указание количества углеводов и энергетической ценности (в кДж и в ккал) в 100 граммах/миллилитрах или в одной порции (с указанием ее размера). Все полезные вещества также указываются в расчете на 100 грамм/мл или в одной порции. А также производитель обязан указать процент от суточной потребности в этих веществах.

Кроме того, если морс предназначен для детского питания, на нем должна быть надпись «Продукт предназначен для питания детей/для детского питания». А вдобавок к этой надписи в маркировке должен быть указан возраст детей, с которого им рекомендовано пить этот морс.

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