Как найти в магазине самый полезный клюквенный морс: рекомендации Роскачества

Клюквенный морс всегда рекомендуют пить при простуде, ведь он богат хинной кислотой, и бензойной кислотой - природным антисептиком, а также калием и антиоксидантами. Хотя витамина С в клюквенном морсе не так уж много, как мы думаем: в 100 граммах продукта содержится около 15 мг аскорбиновой кислоты. По сравнению с облепихой и смородиной (200 мг) это совсем немного, но недостаток нивелируется присутствием других витаминов (группы B, К1 и т. д.), железа и т.д. Как поясняют врачи, морс помогает избавить организм от токсинов, которые образуются во время простуды и гриппа. Благодаря теплому морсу человек активнее идет на поправку.

Как выбрать хороший клюквенный морс и на что обратить внимание при покупке рассказала эксперт Роскачества, руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.

1. Только клюква и ничего кроме клюквы

Надпись на упаковке может быть разной - «Морс клюквенный», «Клюквенный морс» или «Морс из клюквы». Но главное, чтобы в составе была только клюква. И обязательно должно быть указано содержание сока – не менее 15%.

В составе хорошего морса могут быть клюквенный сок или пюре, сахар или мед, лимонная кислота и, может быть, натуральные ароматизаторы.

- Если указаны иные компоненты, кроме перечисленных, скорее всего, это уже не морс, - предостерегает эксперт.

2. Никаких синтетических ароматизаторов

В клюквенном морсе не допускается наличие синтетических и искусственных ароматизаторов, однако допускается наличие натурального клюквенного ароматизатора. Он содержит вещества, которые были получены при переработке клюквы.

3. Пакет или стекло: что лучше

У любой упаковки есть сильные и слабые стороны. Хотя у пакета плюсов больше:

+ защита продукта от солнечных лучей,

+ при производстве морса такая асептическая упаковка позволяет получить безопасный продукт при более короткой температурной обработке.

+ пакет легче, такой морс проще транспортировать.

Из недостатков — пакет может помяться при неправильной транспортировке, разгрузке. А мятый пакет эксперты брать не рекомендуют.

Стекло также обеспечивает стойкость продукта к порче и более длительное хранение. Кроме того, сквозь прозрачное стекло можно увидеть продукт, который покупаешь.

Минусы стекла:

- Воздействие солнечного света, который влияет на качество морса. В частности, могут расщепляться антоцианы (природные вещества, которые дают морсу яркий цвет).

- Стеклянная тара предусматривает более сильную тепловую обработку на производстве, а значит, разрушение витаминов.

- И дополнительный минус — как правило, в стекле морс дороже.

4. Осветленный или с осадком?

Клюквенный морс может быть непрозрачным или осветленным. И это должно быть указано на упаковке, по крайне мере слово «осветленный» должно быть обязательно.

Осветленный морс подвергается дополнительной обработке, осадка в нем меньше 0,3%. Осветленный морс – прозрачный продукт красно-бордового цвета без каких-либо примесей.

В обычном морсе допустимы осадок и небольшая взвесь – напиток от них не освобождали. В этом нет ничего плохого и бояться осадка не нужно, ведь при варке домашнего морса, в нем тоже есть осадок.

5. Слишком яркий морс — искусственный?

Цвет морса не должен быть коричневым или слишком ярким (появляется подозрение, что в нем есть искусственные красители). Он должен иметь нормальный цвет клюквы – различных оттенков красного цвета.

КСТАТИ

Упаковка предупредит о пользе и калориях

На упаковках морса или соков обязательно указание количества углеводов и энергетической ценности (в кДж и в ккал) в 100 граммах/миллилитрах или в одной порции (с указанием ее размера). Все полезные вещества также указываются в расчете на 100 грамм/мл или в одной порции. А также производитель обязан указать процент от суточной потребности в этих веществах.

Кроме того, если морс предназначен для детского питания, на нем должна быть надпись «Продукт предназначен для питания детей/для детского питания». А вдобавок к этой надписи в маркировке должен быть указан возраст детей, с которого им рекомендовано пить этот морс.