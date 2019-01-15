Назад к советской вареной колбасе!

"Я черную икру ложками ела и белугу постоянно", - делится юрист Алла Лялина воспоминаниями о своей жизни в СССР.

"В моем детстве бананы были... И ананас я ел еще в советском детстве... И черную икру. И маслины. И рокфор пробовал", - вторит ей Александр из Москвы.

"Квартиры молодым врачам давали бесплатно. На 1рубль можно было купить 3литра качественного молока и белого и черного хлеба и еще сдачу давали", - также умиляется «роскошной» советской жизни некто Lusie Krylova (врач), но тут же проговаривается: "За качественной колбасой к празднику ездили в Москву".

Но у нее это тоже в позитиве - мол, "Красота какая, а?!!! В Москву, за колбасой!"

Шквал комментариев в соцсетях, на меня, бедного, обрушился после того, как я решил рассказать тем, кто в силу возраста не знает, а так же тем, кто по вине Альцгеймера уже не помнит, как на самом деле жилось в СССР - на примере подготовки советских граждан к новому году. Про то, что даже убогие ингредиенты классики совкового жанра - салата "Оливье" были дефицитом - в ряде регионов.

Я не буду подвергать сомнению воспоминания некоторых бывших советских граждан о том, что они "каждый день ели икру ложками". Да, были и такие.

Больше скажу - были и такие, которые икру ложками жрали даже в блокадном Ленинграде, в то самое время, когда старики, женщины и дети умирали от голода десятками тысяч.

Были и такие, которые в том же самом голодном, блокадном Ленинграде занимались хищениями продовольствия в особо крупных масштабах, воруя, по сути, у тех же самых умирающих от голода стариков, женщин и детей. Воровали, чтобы заработать - даже не миллионы, потому что смысла в деньгах не было - а золото, бриллианты, бесценные полотна старых мастеров. И потом – всю жизнь жрать упомянутую черную икру – ложками.

Это всё было в СССР! Даже при джугашвили, которого некоторые пытаются приводить в качестве светоча справедливости и торжества законности и порядка в стране, были подпольные дельцы, которые выстраивали схемы по продаже дефицитных продуктов и промтоваров "налево" - по ценам, конечно, в разы большим. И зарабатывали миллионы!

К счастью, кроме пожирателей черной икры и белуги есть и другие свидетели реалий советской жизни.

Борис Рогожин, врач из Харькова: "Гнусное времечко было - те СССР-овские времена - блат и достань. Сейчас заходя в маркет в 20.00 и вижу эти прилавки мяса, колбас, сыра и всего того о чем и не мечтал... задаешься вопросом: почему у нас тогда так не было? Хоть бы половины?"

Максим Шанаев из Нижнего Новгорода (город Горький в СССР): "А в Горьком не было ничего. В Москву ездили "колбасные" поезда".

Vasiliy Gorshkov "Это неправда, что холодильники были полные. Все приходилось откуда-то доставать, стоять длинные очереди. Одежда была без изысков и дизайна. Поэтому то все и пытались под конец что-то урвать заграничного. Был запрет на выезд за границу".

Евгений Ройзман, экс-мэр Екатеринбурга: "Сервелат - это было событие. С 70-х ситуация с продуктами стала резко ухудшаться. Перед олимпиадой магазины стояли пустыми".

Как видите, жители трёх разных регионов - Харькова, Нижнего Новгорода (Горького) и Екатеринбурга (Свердловска) пишут о тотальном дефиците в СССР

Как видите, жители трёх разных регионов - Харькова, Нижнего Новгорода (Горького) и Екатеринбурга (Свердловска) пишут о тотальном дефиците в СССР.

Я, со своей стороны могу подтвердить: в Ташкенте, сколько себя помню, постепенно исчезало из свободной продажи то одно, то другое. К 1974 году исчезла копченая колбаса. Потом исчезли твердые и полутвердые сыры, остались только сырки "Дружба". Потом не стало сгущенного молока, шоколадных конфет. Не было мяса, и т.д.

Timur Kirgizbayev: "Мое детство прошло в Ташкенте. Говорю не с чужих слов, а описываю собственные воспоминания. Действительно, был дефицит. В магазинах ничего не было. Но был базар! Алайский базар всегда был изобилен. Немного дороже, но было все на любой вкус. Мясо в магазине 2 рубля за килограмм. Да не мясо, а кости с жилами. На базаре 7 рублей, но это была вырезка".

Уважаемый Тимур забыл уточнить, что "Мясо в магазине 2 рубля за килограмм" - в наличии отсутствовало, хоть и было оно "кости с жилами". В свободной продаже мяса по государственной цене не было. Кости на бульон - да, иногда были. К праздникам "ради блага трудящихся" заботливое правительство "выбрасывало" мясо в некоторые магазины - и за ним выстраивались огромные, многочасовые очереди, с руганью, драками.

Что касается "изобилия" на базаре (рынке) - да, было, но!!! Секундочку! На цены посмотрите: 7 рублей за килограмм - это в 3,5 раза дороже госцены. Средний заработок в СССР - это 5 рублей в день! Т.е. зарплата за месяц - 110 рублей. Сколько нужно было работать, чтобы купить один килограмм мяса? Полтора рабочих дня. Поэтому подавляющее большинство людей в СССР не могли себе позволить закупать на рынке постоянно. Только по праздникам – и то, если зарплата позволяла.

Сегодня средний дневной заработок в Российской Федерации - 2000 рублей, или 44 000 в месяц. Можно купить от 5 до 10 килограммов мяса - в зависимости от региона, сорта мяса (говядина, баранина, свинина) и т.д. Поймите разницу: за весь рабочий день заработать на 700 граммов мяса или на 10 килограммов.

Обдумайте это.

И про "молоко три литра за рубль" - та же история с незнанием арифметики. Если перевести с советских рублей на нынешние российские - получается молоко по 200-300 рублей литр. То же самое с бензином, ценой на электричество и т.д. Просто разная номинация дензнаков.

Еще можно вспомнить, как при Петре Первом за копейку можно было весь день питаться.

Как видим, ностальгия некоторых наших сограждан по СССР не имеет под собой рациональной основы. Особенно смешно слышать о том, "как классно люди жили в СССР" от тех, кто в СССР, в силу возраста, никогда не жил, а ретранслирует рассказы престарелых родителей или дедушек-бабушек. Свою лепту вносят и некоторые дебиловатые отечественные фильмы про "прекрасное советское прошлое", где главные герои щеголяют в шикарных костюмах и платьях, большинству советских граждан совершенно недоступных, или все время сидят в ресторанах, уплетая деликатесы за обе щеки.

Да, были в СССР и свои плюсы, но доступность потребительских товаров в их число не входила! Очень важное слово здесь - КАЧЕСТВЕННЫХ!

Несмотря на широко распространенные конфабуляции (ложные воспоминания) бывших советских людей о совковом изобилии, КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КАЧЕСТВЕННАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И МЕБЕЛЬ БОЛЬШИНСТВУ ГРАЖДАН СССР БЫЛИ НЕДОСТУПНЫ! Доступ к этим благам имел ограниченный круг людей из партийной и советской верхушки, а также тех, кто их обслуживал их интересы - обласканные властью писатели, ученые, артисты, отдельные труженики "оборонки" - не более 10% от населения СССР. Остальные 90% бОльшую часть времени были заняты добыванием еды и одежды сносного качества по доступной по их зарплате цене. На это уходила бОльшая часть свободного времени.

Проще говоря: НОРМАЛЬНОЙ КОЛБАСЫ В СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ В СССР В БОЛЬШИНСТВЕ РЕГИОНОВ НЕ БЫЛО! ЭТО БЫЛ ДЕФИЦИТ! Не было копченого мяса, сыров, конфет, орехов, кофе, качественной и красивой обуви, одежды, и т.д.

Хотите назад, в СССР? Поезжайте в Северную Корею - быстро образумитесь.

Сегодня россиянам доступны все блага, как гражданам цивилизованных стран. Нужно только работать. Работать, а не ныть. Работать, а не трындеть. Работать, а не бухать. Работы в России полно! Иначе что тут делает 16 миллионов гастарбайтеров? А? Они то понимают, насколько Россия прекрасная страна.