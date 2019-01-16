Пляжная мамочка: 47-летняя Лера Кудрявцева впервые после родов показала фигуру в купальнике

В августе прошлого года Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз. 47-летняя телеведущая родила дочку своему супругу, хоккеисту Игорю Макарову. Уже через две недели после родов Лера вышла на работу, вернулась к съемкам и концертам. Телеведущая трудилась без отпуска до самых новогодних каникул, а в январе отправилась на отдых в Оман. В экзотическую восточную страну Кудрявцева улетела с мамой и сестрой. Взяла ли телеведущая с собой пятимесячную дочку Машу, неизвестно. А вот муж звезды экрана точно остался дома – на семейных снимках с отдыха Игоря Макарова нет.

Лера и ее родные остановились в роскошном пятизведочном отеле, где ведущая программы «Секрет на миллион» много загорает и купается в море и в бассейне. На своей страничке в Инстаграме она впервые после родов поделилась снимками в купальнике. Молодая мама опубликовала сразу несколько солнечных фотографий, продемонстрировав стройную и по-девичьи подтянутую фигуру. Лера позирует на пляже в синем купальнике, при этом бедра она прирыла голубым парео.

«Девушка без возраста! Молодец», «Шикарная фигура», «Лера, вы прекрасны, вам очень идет материнство», - пишут поклонники в комментариях. И недоумевают: а где дочка? Фолловеры просят телеведущую наконец-то показать маленькую Машу, которую Лера с Игорем пока скрывают от посторонних глаз. Даже когда они делятся снимками дочки в соцсетях, то обязательно закрывают ее лицо. Кудрявцева не скрывает, что после рождения малышки она стала гораздо менее публичной. Лера почти перестала делиться в Инстаграме семейными фотографиями, бережно оберегая личное пространство.

- Под этой фотографией в Фейсбуке одна девушка спросила: «А что она хотела сказать этим фото?» Хороший вопрос, правда? – написала телеведущая на отдыхе. - Что мы хотим сказать своими фото в Инстаграме? Где мы, что делаем, что едим, как отдыхаем, и все такие красивые и счастливые, что до тошноты . Реальная жизнь совершенно другая - у всех! Исключений нет! Иногда мне хочется зарегистрироваться под чужим именем и рассказать, что думаю, как живу, мои мысли. Но сейчас я покрепче закрываю дверь. И здесь мой фотоальбом, не более.

Лера отправилась в арабскую страну с мамой и сестрой. Фото: Инстаграм.

Впрочем, кое-какими подробностями о дочке Лера все-таки делится. В эфире программы «Звезды сошлись», которую она ведет вместе с Оскаром Кучерой, Кудрявцева как-то призналась, что позднее материнство дается ей нелегко. Еще во время беременности Лера надеялась обойтись своими силами, без няни — ведь об этом ее просил муж.

- Когда мне муж сказал: «Лер, никаких нянь! Сама», я сказала: «Да, я тоже очень хочу». А сама подумала: «Сколько же мы с тобой продержимся?» Две недели я прыгала вокруг него: «А ну-ка купать, на памперс, подержи ребенка…». Через две недели муж подошел и сказал: «Лера, пожалуйста, давай няню!» – рассказала Кудрявцева.

Телеведущая много купается и загорает. Фото: Инстаграм.

По словам телеведущей, Игорь всегда помогает ей с дочкой и, когда Лера уезжает на съемки, сидит с Машей дома. С хоккеистом Игорем Макаровым телеведущая вместе уже пять лет. Для Игоря дочка Мария – первый ребенок. У Леры есть сын от первого брака Жан, молодому человеку 28 лет. Сына Кудрявцева родила его от музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. Лера вышла замуж в первый раз, когда ей было всего 18 лет. К слову, накануне вторых родов Лера бабушкой: сын Жан подарил ей внука.

"Девушка без возраста!" - восхищаются Кудрявцевой поклонники. Фото: Инстаграм.

Дочка Маша стала для телеведущей по-настоящему долгожданной: Лера не раз признавалась, что хочет родить второго ребенка. Свою беременность Лера держала в секрете, и об ее «интересном положении» стало известно на последних месяцах, когда скрывать увеличившийся животик уже было невозможно. «Смиритесь, я родила сама», - отмела она в Инстаграме все подозрения в суррогатном материнстве.

Лера впервые после родов поделилась снимками в купальнике. Фото: Инстаграм.