2019-01-16T02:33:40+03:00
Звезды

Глюк'oZa прогулялась по пляжу с полуобнаженной грудью

Певица похвасталась в Инстаграме соблазнительными формами [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Наталья Ионова отдыхает с семьей в Таиланде. Фото: Instagram.Наталья Ионова отдыхает с семьей в Таиланде. Фото: Instagram.
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Наталья Ионова проводит каникулы на острове Ко Самуи в Таиланде. Певица устроила себе семейный отдых с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, и дочками Лидой и Верой. Что, впрочем, не мешает исполнительнице делиться в Инстаграме горячими карточками. Глюк'oZa порадовала поклонников парой откровенных снимков, которые она опубликовала на своей страничке. Наталья устроила фотосессию на берегу моря, прогулявшись по пляжу в очень откровенном наряде.

Глюк'oZa может похвастаться идеальной фигурой – что она и делает, демонстрируя свои формы во всей красе. Для прогулки по пляжу 32-летняя певица выбрала ажурное полупрозрачное платье, практически не скрывающее ее прелестей. Наряд с глубоким декольте приоткрыл грудь звезды и подчеркнул ее хрупкий силуэт.

- Не желая меняться, ты угасаешь, - объявила звезда, опубликовав соблазнительные кадры.

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Не желая меняться, ты угасаешь.
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На снимках с отдыха Наталья показывает отпускные снимки своей дружной семьи. Вместе с дочками певица отправилась на морскую прогулку. Артистка и ее наследницы нарядились в одинаковые купальники – в бело-голубую полоску, в морском стиле. Вместе с 11-летней Лидой и 7-летней Верой Глюк'oZa сфотографировалась на палубе яхты. Поклонники в комментариях отметили, насколько похожи мама и дочки: «Артистки растут», «Прелестные девочки, в маму», «Настоящие красавицы». Отметился на фотографиях Натальи и ее муж. Супруг звезды на снимке держит одетую в откровенное бикини Наталью на плече.

- Когда муж увидел твои сторис с двумя мужиками... - прокомментировала кадр певица.

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Мир идёт изнутри, не ищи его снаружи. #будда @samui_photographer_alex
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Очевидно, что спустя 12 лет брака между супругами по-прежнему сохранились любовь и страсть. Хотя, как не раз признавалась певица, в их отношениях с Александром не всегда все было безоблачно — пара пережила кризис. Но Наталье и ее мужу удалось сохранить семью и освежить чувства. Как призналась певица, три года назад они едва не развелись.

- Отношения развиваются какими-то волнами, периодами. И главное, не сдаться в тяжелые моменты, - рассказала Глюк’oZa. - Я считаю, что супруги должны удивлять друг друга, в том числе и в постели. Часто бывает такое, что женщина говорит: «Мне это не подходит, этого я делать не буду». Поэтому мужчины начинают ходить налево.

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Dream team #natayakim #natayakimbeachclub
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Судя по тому, что певица не раз затрагивала в интервью тему супружеской неверности и разнообразия в браке, этот вопрос ее очень волнует. И Наталья старается соответствовать высокой планке, которую она поставила для себя в браке. Певица не только постоянно меняется, радуя мужа разнообразием, но и будоражит его воображение пикантными фотосессиями и откровенными снимками в соцсетях.

Наталью и Александра сближает еще одна общая страсть – супруги увлечены йогой и не представляют свою жизнь без регулярных тренировок. Певица регулярно посещает спортзал и выполняет сложные упражнения. Александр не отстает от молодой жены: 45-летний Чистяков выглядит очень подтянутым благодаря регулярным упражнениям.

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