2019-01-16T15:23:43+03:00
Звезды

Экс-солистка «Ранеток» ослепла на один глаз

Женя Огурцова надеется, что развитие болезни удастся вовремя остановить
Ольга АНТОНОВА
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Бывшая вокалистка группы "Ранетки" Евгения Огурцова.Бывшая вокалистка группы "Ранетки" Евгения Огурцова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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После распада группы «Ранетки» ее участники долго искали себя в других областях. Так, Женя Огурцова после замужества и декрета открыла свой ютуб – канал, где делилась события из своей личной жизни. Однако, со временем его забросила, в отличие от инстаграма, который по-прежнему ведет активно. Вот только недавно девушка переименовала свой микроблог, назвав его почему-то «Одноглазый блогер», чем вызвало недоумение у подписчиков. Оказалось, таким образом, Огурцова пытается с юмором посмотреть на неприятную ситуацию, которая вошла в ее жизнь. Рыжеволосая красавица стремительно теряет зрение. 28-летняя девушка призналась, что ее левый глаз практически полностью перестал видеть. После длительных анализов врачи рассказали о страшном диагнозе — дистрофия сетчатки глаза.

«Я сдавала множество анализов, посетили не одно медицинское учреждение. Спустя год рассказала о своей проблеме подписчикам в "Инстаграме" и попросила их о помощи. В итоге мне порекомендовали специалистов из Калуги. Я поехала туда без всякой надежды на то, что мне поставят верный диагноз. Зря я так считала. Как оказалось, у меня дистрофия сетчатки глаза. Она пока никак, увы, не лечится», — рассказала сама певица.

По словам «ранетки», болезнь является очень редкой — во всей столице ей страдает не более 50 человек. Причиной недуга могла стать генная мутация.

«Молюсь о том, чтобы болезнь не перешла на правый глаз, ведь болезнь прогрессирует. Врачи долго не могли поставить мне диагноз лишь по той причине, что такое заболевание считается очень редким. Насколько мне известно, в Москве порядка 50 людям поставили аналогичный диагноз. Пока никто не может объяснить, что стало причиной развития патологии. Врачи не исключают того, что всему виной генная мутация. Скоро я поеду к генетикам, сдам кровь на анализ, и все должно проясниться», — призналась Огурцова.

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Фото аля натюрель ни грамма косметики!!!
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Если дело действительно в генной мутации, то болезнь может затронуть и ее сына Марка. И это очень сильно волнует Огурцова, она очень надеется, что ребенок все-таки избежит этой участи.

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На фото мне 17 лет и я признаю только такой вид транспорта.
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