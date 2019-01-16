Нина Спада: Дочь не понимает, почему родной папа Максим Дунаевский от нее отвернулся

«Душою настежь... Максим Дунаевский в моей жизни» - так назвала свою книгу об известном композиторе его бывшая подруга Нина Спада. Публикуем фрагменты.

Познакомилась с Дунаевским Нина благодаря подруге Ларисе. Девушки отправились к композитору на дачу в деревню Малаховку.

«За столом он постоянно оказывал мне знаки внимания, подкладывая на тарелку еду и следя за тем, чтобы мой бокал не оставался пустым. Завел приятный ненавязчивый разговор, сделал мне комплимент. Довольно оригинальный. «Какой у вас красивый, нежный свитер», - вкрадчиво сказал мне Максим.

***

- Уже поздно. Вы, наверное, устали? Давайте я найду где поспать?

Одна спальня оставалась свободной, и мы устроились там. Сели напротив друг друга на стулья, и начался очень долгий разговор - обо всем на свете. Мы оба не заметили, как прошла ночь и наступило утро.

С этого дня мы начали постоянно встречаться. С каждым днем он все больше располагал к себе, все больше очаровывал.

Алина поет в группе Markize, которую создала вместе со своим другом Давидом Вербеком. Тексты написаны на французском, английском и русском языках. Фото: vk.com

«Первый звоночек»

Конечно, меня немного смущало то обстоятельство, что Максим был уже в третий раз разведен. Но я решила не идти на поводу у предрассудков.

В момент нашего знакомства Максим заканчивал формальности, связанные с разводом с третьей женой Леной. Максим ушел жить к маме. Брак продлился лишь один год, но при разводе Лена захотела оставить его квартиру за собой. Он согласился.

По вечерам Максим обычно приезжал ко мне, я готовила его любимые блюда. О возможном замужестве я не думала, понимая, что его душевные раны еще не зажили. Да и я уже однажды была замужем и еще полностью не оправилась от своей ошибки.

Однажды вечером, когда мы ужинали, зазвонил телефон. Незнакомая девушка игривым тоном попросила позвать Максима. Не захотела назвать свое имя. Я передала трубку. Максим начал разговор, и было видно, что он чувствовал себя неловко. Сославшись на то, что «очень занят», он быстро свернул разговор. Повернулся ко мне со смущенным видом.

- Нинусенька, не обижайся, это совсем неизвестная мне девица, простая поклонница! Я оставил на киностудии твой телефон на случай, если я им срочно понадоблюсь. А какой-то дурак дал ей его, не выяснив, кто она и зачем! Извини, пожалуйста!

Я не обижалась. Прекрасно понимала, что Максим уже стал известным композитором, поэтому надоедания поклонниц были вполне естественным явлением.

Книга Нины Спада «Душою настежь... Максим Дунаевский в моей жизни».

«Захотелось снова поверить»

- Когда ты родишь мне ребенка? - задумчиво спросил он. И прибавил: - У нас с тобой у обоих крупные черты лица. Интересно, будет ли он красивым?

Я на секунду опешила. Какое это имеет значение, когда это твой ребенок? И когда он рожден в любви. Меня беспокоило другое - проблемы со здоровьем. После обследования врач сказал, что, скорее всего, детей у меня не будет.

***

Максим позвонил мне от мамы:

- Нинуся, сегодня не приеду к тебе, останусь здесь. У меня срочный заказ. Завтра одевайся потеплее, родная, обещали похолодание. Нежно целую, позвоню!

Меня это не удивило. В то время у меня дома не было пианино, и в таких случаях Максим был вынужден оставаться работать и ночевать у мамы. Мы нежно попрощались. Но уже через пять минут вспомнила, что забыла что-то сказать ему, а может быть, интуиция подтолкнула меня перезвонить.

- А Максим несколько минут как вышел! Сказал, будет завтра. Звони, Ниночка!

Оцепенение. Рассеянно поблагодарив, я повесила трубку. Совершенно очевидно, он уехал к какой-то женщине.

На следующий день у меня зазвонил телефон. Это был Максим. Он разговаривал как ни в чем не бывало.

- Нинулечка, вечером поедем ужинать в Дом композиторов?

Как можно спокойнее я ответила, что занята. Стало слишком неприятно на душе.

На следующий день все повторилось: Максим позвонил, пригласил меня поужинать, и я снова отказалась. Через два дня то же самое. После он прекратил звонки.

Я запрещала себе думать о Максиме и твердо решила, что как бы мне ни было тяжело, не позвоню ему. Даже если буду умирать с тоски.

Прошло восемь долгих месяцев. Сняла трубку и услышала прекрасно знакомый мне жизнерадостный голос.

- Я так соскучился, нам нужно обязательно увидеться, поговорить! Можно, я завтра заеду к тебе?

Это был Максим. Он говорил так непосредственно, как будто мы только вчера расстались у кафе-мороженого!

На следующий вечер в указанный час Максим снова вошел в мою дверь. Внешне он совсем не изменился. Только как-то по-новому горели его глаза, которыми он поедал меня.

Женское сердце не камень, мне захотелось снова ему поверить.

Макс начал снова приезжать ко мне. Мне казалось, что наши чувства вспыхнули с новой силой. Меня лишь немного удивляло, что он больше не приглашал меня к своим друзьям или в ресторан Дома композиторов. Он говорил о большой загруженности, и я не придавала этому значения - нам и вдвоем было хорошо.

«Я женился»

Известие о моей беременности было полной неожиданностью. Волнуясь, села напротив него в кресло и сказала, глядя прямо в глаза:

- Максим... я беременна... два месяца...

Он смотрел на меня, не произнося ни слова. Выражение его лица не изменилось, даже не дрогнуло. Ноль эмоций. Но тут вдруг он заговорил мягко и ласково:

- Знаешь, Нинулечка, я, конечно, должен был сказать тебе об этом раньше... но не смог... Смалодушничал... Потому что чувствовал, что ты спустила бы меня с лестницы, если бы я сказал правду. Понимаешь, мы тогда с тобой расстались - я подумал, что у тебя появился кто-то другой. А природа не терпит пустоты. Так вот, я познакомился с женщиной, с актрисой Натальей Андрейченко. Она сразу же забеременела. Мне пришлось жениться... К тому же вмешался ее отец. Ну, в общем, мы расписались, когда она была уже на восьмом месяце. А недавно, в ноябре, у меня родился сын.

Это был «электрошок». А Максим заговорил снова - так же мягко и непринужденно, как и раньше. Как будто ничего особенного не произошло.

- Что ты собираешься делать?

Я постепенно начала приходить в себя:

- Если я оставлю ребенка, будет ли у него отец? Будешь ты ему помогать?

- Конечно! - даже обиделся Максим. - Единственное, о чем тебя прошу, - никому ничего не рассказывать. Если об этом узнает Наталья, то перекроет мне кислород. У нас с ней и так все... не очень. Возможно, мы долго не протянем, разведемся. Вот тогда мы с тобой... - Максим сделал многозначительную паузу, пристально глядя мне в глаза.

- Нет, Максим, раз уж ты женился, то живи со своей женой. Я буду молчать, обещаю. Но и ты обещай, что, если родится наш ребенок, то ты его не оставишь.

Максим спокойно и серьезно подтвердил свое обещание.

Рождение Алинки

В роддом за мной приехали на такси родители.

Решила позвонить маме Маскима, как он мне это когда-то предложил.

- Я разговаривала с сыном. Он сказал, что не имеет никакого отношения к вашему делу!

Ушат ледяной воды.

Когда дочурке исполнилось два месяца, я вышла на работу. Единственный, кто поддерживал меня со стороны семьи Максима, был его брат Евгений. Женя поинтересовался: «Максим помогает дочке?»

Я ответила правду: «Нет, не видит и не помогает».

Старший брат очень расстроился. С того дня он регулярно звонил мне, интересовался племянницей. А когда я изредка приезжала к нему в гости, передавал ей в подарок какие-то сладости, компоты, фрукты.

Однажды нам позвонил Женя.

- Хочу спросить у тебя разрешения все-таки поговорить с Максимом о его дочке. Кстати, он развелся с Натальей.

Я согласилась.

«Никогда не поздно»

Максим подъехал к нашему дому. Взял дочку на руки, прижимал к себе, целовал. С этого дня Максим стал раз в неделю-две приезжать к нам - привозить дочке фрукты, игрушки и даже оставлял деньги - то, что считал нужным. Я никогда ничего не просила и была рада его любому вниманию к дочке.

Он пообещал признать дочь документально, объяснив мне, что «это никогда не поздно». Я простила его и стала ему другом. Я смотрела на Максима и на Алинку и очень радовалась, наблюдая за их нежностями.

Так прошло три или четыре месяца.

И тут вдруг Максим перестал приезжать к дочери и помогать ей материально. Вестей от него больше не было. Я подождала месяца два и затем позвонила. Максим снял трубку сам.

- Макс, у тебя все в порядке? Алинка постоянно спрашивает о тебе, ждет... Пожалуйста, не забывай ее!

Он пообещал приехать, но больше не приехал и не позвонил.

«Папа пришел!»

А через некоторое время произошло событие, которое круто перевернуло всю нашу жизнь. Я познакомилась с французом русского происхождения, Мишелем. Я рассыпала на улице пакет с яблоками, он помог собрать... Мишель получил очень хорошее образование, владеет шестью языками, в том числе русским.

В тот вечер, когда мы вошли в квартиру родителей на Магаданской и я начала представлять им Мишеля, вдруг случилось нечто неожиданное. Алинка пронзительно закричала: «Папа пришел!» Бросилась к Мишелю и повисла на нем. Этот маленький эпизод обозначил радикальный поворот в наших отношениях. Я начала по-настоящему рассматривать Мишеля как возможную кандидатуру в мужья.

Примерно через год после нашего знакомства с Мишелем я дала свое согласие на замужество...

Попытка телевстречи

Москва, 5 марта 2012 года. Мы с дочерью и ее другом Давидом находимся в гостевой комнате Первого канала. Прилетели из Парижа для записи программы Андрея Малахова «Пусть говорят». Нас пригласили, чтобы встретиться здесь с Максимом Дунаевским - отцом моей дочери Алины.

Почему именно здесь? По одной простой причине: другой возможности увидеться и поговорить с ним у Алины больше нет.

Алина в сотый, в тысячный раз прокручивает в голове их последние встречи, с тех пор как отец возобновил с ней отношения после 7-летнего перерыва, связанного с его последней женитьбой. Возобновил, встретился с дочерью четыре раза и снова все порвал. Почему?

Но не получилось встретиться и сейчас.

- Максим Исаакович в последний момент отказался прийти на запись...

На следующее утро мы улетали обратно в Париж.

СПРАВКА «КП»

Максим ДУНАЕВСКИЙ (до 1961 года носил фамилию матери - Пашков) родился вне брака 15 января 1945 года в Москве. Отец - знаменитый советский композитор Исаак Дунаевский, мама - балерина Ансамбля песни и пляски Российской армии Зоя Пашкова.

Композитор, дирижер, народный артист России. Автор симфонических и вокальных произведений, мюзиклов, музыки для театра, кино и эстрады.

Написал музыку более чем к 60 фильмам (среди них «Д’Артаньян и три мушкетера», «Ах, водевиль, водевиль…», «Карнавал», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон», «Опасно для жизни» и др.)

Автор музыки к мультикам («Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Летучий корабль», «Кошкин дом»).

В 1994 году специально для Николая Караченцова создал десять песен, из которых получился сольный альбом артиста «Моя маленькая леди».

Прожил в Америке почти восемь лет (1992 - 1999), работал в Голливуде, написал музыку к нескольким фильмам.

Максим Дунаевский.

С 2015 года - художественный руководитель и председатель художественного совета Московской областной филармонии.

Был женат семь раз. Жены: Наталья Леонова, Регина Темирбулатова, Елена Дунаевская, Наталья Андрейченко, Ольга Данилова, Ольга Шеронова, Марина Рождественская.

Сын от брака с актрисой Натальей Андрейченко Дмитрий живет в Швейцарии.

Марина Рождественская родила композитору дочь Полину в 2002 году. Также Дунаевский удочерил и дал свою фамилию Марии (род. 1995) - дочери Рождественской.

Дочь Алина, рожденная вне брака (мама - переводчик Нина Спада), стала певицей.

ОТВЕТНОЕ СЛОВО

«Пусть Алина сама позвонит и извинится»

Мы позвонили самому Максиму Дунаевскому - узнать его мнение по поводу этой истории.

- Я не читал эту книгу, не знаю ничего про нее.

- Нина Спада пишет, что родила от вас дочку Алину. Вы не отказывались от этого ребенка?

- Да никогда в жизни не отказывался. И общался, и помогал. Девочку ее мама увезла в Париж, когда ребенку было три года. Ее удочерил французский муж. Поэтому, по сути, я, так сказать, уже помогал чужому ребенку. Конечно, мы общались, виделись. Причем я не склонен дочь обвинять, скорее считаю, что ее мама ведет себя неумно.

- Может быть, Нина Спада к вам какие-то чувства испытывает?

- Если ей хотелось замуж за меня, то это надо бы было делать лет 30 назад. Но я этого никогда в жизни бы не хотел.

- То есть у вас изначально роман был несерьезный?

- Абсолютно да. Ну бывают, извините, такие результаты романов. Что ж делать. Родился ребенок, и хорошо.

- А когда девочка узнала, кто ее настоящий отец?

- Ей было восемь лет, когда мне позвонила Нина Спада и сказала, что тот француз оказался алкоголиком. Он ее побивал. Это девочку страшно расстраивало. И мама вынуждена была сказать: мол, ты знаешь, он не твой папа, твой настоящий отец в Москве живет.

И я тут же, как только мне позвонили, примчался в Париж! Тут же! Раз ребенок хочет меня видеть... У нас наладились отношения. Я оплачивал обучение Алины, какие-то ее поездки. Долго оплачивал ее квартиру - она отдельно от мамы захотела жить...

Но последнее время мы не общаемся. Вышла некрасивая история. Я человек немолодой. Думаю, у ее мамы возникла идея: поскольку Алина носит другую фамилию, то с наследством будет дело плохо. И они решили, чтобы я ее в 30-летнем возрасте удочерил. Алина приехала в Москву за этим. Я сказал: «Не имею ничего против. Готов тебя удочерить». Мы пошли к адвокату. Адвокат изумился: «В таком возрасте не удочеряют! Разве что если человек при смерти лежит и хочет передать свое имущество единственной сиделке. И то даже такие дела суд рассматривает очень осторожно».

Алина повторяла, мол, хочу взять фамилию отца. Адвокат ответил: «Ну и возьми. Что мешает? Он тебя признает своей дочерью». Она говорит: «Нет, нужно, чтобы все официально прошло». Адвокат сказал: «Официально можно только так: подавай на него в суд, что ты несчастная девочка, не работаешь, ничего не делаешь, а он отказывается тебе помогать. Или, наоборот, он должен на тебя подавать в суд, что инвалид несчастный, и ты ему должна помогать. Только так можно это делать».

И меня вызвали в суд. Судья спросил: «Вы признаете Алину Спада вашей дочерью?» Я говорю: «Да». И суд был закрыт за неимением предмета процесса.

Я спросил Алину: «Зачем тебе это надо? Хочешь, я тебе квартиру сейчас могу отписать». Я ей обещал - у меня две квартиры в Москве, одну сейчас, при жизни, отпишу... Они таким поведением испортили отношения.

Я считаю себя человеком неплохим. У меня, кроме нее, еще трое детей прекрасных. Одна неродная дочь, я к ней отношусь как к родной, она меня любит. Дело не в том, родная или не родная, а дело в поведении.

А уж когда дело дошло до ток-шоу...

- Говорили, что дочь и пришла с мамой на телевидение, чтобы с вами помириться.

- Да ладно, какая глупость - идти мириться на ТВ. Помириться дочери с отцом, который, между прочим, не какой-то пьяница подзаборный, можно только одним способом - сказать: «Папа, прости. Я была неправа, забудь про все». Вот так только можно помириться, а больше никак.

КСТАТИ

«С сыном от Андрейченко отношения прекрасные»

- А какие у вас отношения с сыном от Натальи Андрейченко? - спрашиваю у Дунаевского.

- Абсолютно хорошие, прекрасные! Мы очень редко с ним видимся, потому что он живет в Швейцарии, может быть, раз в два-три года. Но это совершено ни о чем не говорит. Он женат, у него своя семья. И у нас с ним замечательные отношения. Переписываемся.

- С ним спорила его мама Наталья Андрейченко - что он у нее снял деньги со счета и не вернул. Закончилось это все?

- Давно уже закончилось, да. И не то что спорила - она тоже хороша во всей этой истории. Наталья не финансист, мягко говоря! Не буду об этом говорить. Все уже наладилось, все в порядке, все уже простили друг друга и поцеловались. Но вот вам пример нормальных отношений между отцом и ребенком.

Когда сын приезжал в Москву, говорил: «Папа, мне нужны деньги», - он получал от меня деньги. Сейчас замечательно зарабатывает, он великолепный финансист, работает в крупнейшем банке.

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