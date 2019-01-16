Пять мифов о классике: Был ли Шолохов бабником, укравшим роман «Тихий Дон»

Миф 1. Он присвоил чужую рукопись

90 лет назад, после выхода в журнальном варианте первых двух книг «Тихого Дона», началась беспрецедентная в истории мировой литературы травля автора. Дескать, он плагиатор! В нашей стране и на Западе вышли уже десятки «разоблачительных» книг и сотни статей. В кампании по сбросу Шолохова с корабля современности поучаствовали Солженицын, Вознесенский, Евтушенко, Аксенов, другие именитые авторы, сам идеолог перестройки, член политбюро Александр Яковлев...

На Шолохова вылили и продолжают лить ушаты грязи, клеветы. Называя в печати аферистом, литературным чучелом, безграмотным дикарем, хамом, всю жизнь выдававшим себя за писателя, но даже не читавшим «собственный» роман. Дескать, он украл рукопись белогвардейского офицера, которого лично расстрелял...

Кого только ни называли «истинным» автором «Тихого Дона»! Даже Николая Гумилева. Мол, поэт избежал расстрела в 1921 году, спрятался в казачьей станице и писал там великую книгу. На полном серьезе утверждали, что Шолохов - проект ЦК, ГПУ и лично Сталина. Автором вождь назначил молодого писателя, на самом же деле «Тихий Дон», «Поднятую целину», «Они сражались за Родину», «Судьбу человека» сочиняли М. Булгаков, Б. Пильняк, В. Каверин, А. Платонов, А. Серафимович...

- Я насчитал 48 кандидатов в авторы романа о Григории Мелехове, - говорит писатель Валентин Осипов, давний биограф Шолохова и ниспровергатель мифов о нем. - Но за 90 лет «шолохоЕды» (так Михаил Александрович называл несостоятельных литературоведов) не смогли представить ни одной рукописи кандидатов в гении. Хотя это стало бы неотразимым доказательством его плагиата.

Внучка классика Нина презентует в Академии наук РФ факсимильное издание рукописи «Тихого Дона». 2006 г. Фото: Юрий МАШКОВ/TASS

А вот рукописи Шолохова есть! 137 листов «Т.Д» подобрали после бомбежки фашистами его дома в Вешенской. Они хранятся в Институте русской литературы РАН (Пушкинский дом). В 1999 году были найдены 910 листов большого формата - исходный черновой текст. Хранительница собиралась продать их за рубеж. Однако Владимир Путин, бывший тогда премьером, распорядился немедленно выделить деньги на покупку. Раритет остался в России и находится сейчас в академическом Институте мировой литературы имени Горького. Факсимильный вариант опубликован.

«Железобетонный аргумент» ниспровергателей - не мог юноша СРАЗУ написать великий роман. Такое просто невозможно! Опять подтасовка. Юноша СНАЧАЛА опубликовал трагические «Донские рассказы» о братоубийственной Гражданской вой­не. В 20 приступил к роману «Донщина» на эту же тему. В 21 год у него возник замысел более масштабной вещи о казачестве и революции. Но завершил-то он «Тихий Дон» в 35 лет. 14 лет работы! Напомню, совсем молодыми дебютировали с серьезными творениями такие гении, как Байрон и Лермонтов, Пушкин и Диккенс...

Но главный удар они получили в 1965-м. Когда Шолохову за «Тихий Дон» вручили Нобелевскую премию по литературе. Шведская королевская академия, отбиравшая номинантов, прямо заявила, что нет никаких доказательств, которые позволили бы сомневаться в его авторстве.

Миф 2. Ему зря дали Нобелевку

- Валентин Осипович, среди пятерых литераторов-соотечественников - нобелевских лауреатов четверо - Бунин, Пастернак, Солженицын, Бродский - проходили по разряду эмигрантов и даже антисоветчиков. И только Шолохов - официально признанный в СССР писатель. Есть мнение, что премию он получил незаслуженно, под давлением Москвы.

- Действительно, недруги награду восприняли с негодованием. Дескать, происки Кремля, прогнулись шведы... Но попробуй опровергнуть то, что отчеканено в дипломе лауреата: «За художественную силу и честность, с которыми он создал историческую часть жизни русского народа в своем «Тихом Доне».

Замечу: идея присудить Шолохову премию впервые прозвучала еще в 1935-м, да не в СССР - в Швеции. При поддержке многих газет капиталистических стран: «Чарующий шолоховский роман. Мощный и животрепещущий...» (Англия); «Шолохов - великий русский писатель, новый Толстой... Величественен в изображении водоворота человеческих судеб и гениален своим искусством повествования...» (Дания); «Шолохов - художник, равный Тургеневу и Толстому» (Франция). Зарубежные призывы наградить Шолохова раздавались и в 1946-м, и в 1947-м, и в 1954-м.

Шолохов готовит очередной очерк с фронта. 1944 г. Фото: Лесс А./TASS

«Достойно сожаления, что премию присудили Пастернаку прежде, чем Шолохову... В нынешних условиях Нобелевская премия объективно выглядит как награда либо писателям Запада, либо строптивцам с Востока...» Это заявил в 1964-м прославленный французский писатель и философ Жан Поль Сартр, публично отказываясь в том году от Нобелевской премии. Тогда он открыто критиковал СССР, так что в агенты Кремля Сартра не запишешь. Теперь о позиции нашей власти в 1965-м. О, в какие же смятения впали партбонзы, узнав о предложении Швеции: «Нет нужды напоминать о том, что Нобелевский комитет является реакционнейшей организацией». И только позже пошли все-таки на попятную.

Но недруги Михаила Александровича взялись опровергать значимость всемирного признания «Тихого Дона». Один из них - сам будущий нобелевец - даже напечатал: «Сунули Нобелевскую премию в палаческие руки Шолохова».

Миф 3. Слыл «любимцем палачей»

- «Палаческие руки»! Более изящно выразился один наш протоиерей-интеллектуал: «любимец палачей». А еще его называют литературным конъюнктурщиком...

- Шолохов и власть... Убежден: он жил явно по старой казачьей поговорке: «Или грудь в крестах, или голова в кустах». Сколь же раз враги коварно изничтожали Михаила Александровича обвинениями за «обслуживание партии и кровавого сталинского режима». Звучит! Но они скрывают подлинную формулу его отношения к партвласти. В числителе убеждения, что идеи коммунизма, сами по себе понятия советской власти и патриотизма - дело святое, как и то, что Сталин сыграл огромную роль в победе над фашистской Германией.

В знаменателе же то, что выразил своим творчеством право человека на свою дорогу к счастью при всех возможных блуканиях-исканиях; стоит напомнить, что таковые отступления от линии партии карались по приговору «враг народа». Не просто так нарком НКВД палач Ягода назвал его контриком. Лишь чудом Шолохов избежал ареста.

За первый роман ему досталось не только от клеветников, обвинявших в плагиате. В 1929-м сам Сталин заявил: «Тов. Шолохов допустил в своем «Тихом Доне» ряд грубейших политических ошибок и прямо неверных сведений». Хотя вождь и признал известность Шолохова. И, учитывая известность, награждал премиями, почетными званиями, орденами. Но одновременно классик был под жестким прессом ЦК, чекистов, цензуры. Однако Михаил Александрович не склонил головы. И вот кое-что (из многого) для подтверждения моей мысли:

1929 г. Сталин в статье «Год великого перелома» провозгласил: «Небывалый успех колхозного строительства». Шолохов - в письме Сталину: «Середняк уже раздавлен. Беднота голодает».

1932 г. Сталин - в печати: «Репрессии в области социалистического строительства являются необходимым элементом наступления». Шолохов: «Пора распутать этот клубок окончательно, т. Сталин!.. Да разве можно было годы жить под таким чертовым прессом? Страшный тюремный режим и инквизиторские методы следствия... Такой метод следствия, когда арестованный бесконтрольно отдается в руки следователей, глубоко порочен...» Добавил: «Вокруг меня все еще плетут черную паутину».

1933 г. В стране голод. Сталин - в речи: «В чем состоят основные результаты наших успехов? В охвате колхозным строительством и в уничтожении, в связи с этим обнищания и пауперизма в деревне».

Шолохов: «По колхозам свирепствует произвол... Слов нет, не все перемрут даже в том случае, если государство вообще ничего не даст».

1939 г. На 60-летие вождя (юбилей провели как праздник перевосхвалений!) Шолохов - со статьей, предупреждая о нарастающем культе личности: «Мне кажется, некоторые из тех, кто привычной рукой пишет резолюции и статьи, иногда забывают, говоря о Сталине, что можно благодарить без многословия, любить без частных упоминаний об этом и оценивать деятельность великого человека, не злоупотребляя эпитетами». Выделю: нет имени Сталина в «Тихом Доне» и только критически помянут в остальных романах. Каково!

Или такой факт: литначальник Александр Фадеев, выражая волю верхов, требовал сделать в финале Мелехова большевиком - иначе книгу не напечатают. Шолохов наотрез отказался. Готов был пожертвовать главным романом своей жизни, но против совести, правды жизни не пошел. А рискнул заявить Сталину в 1935-м: «Я очень хотел и уговаривал Григория, а он никак не хочет вступать в партию». Был бы конъюнктурщиком - запросто сделал Мелехова коммунистом с надуманными сценами благополучий, чтобы потрафить вождю.

Позже схожим было отношение Шолохова к политике Хрущева и Брежнева. Как-то даже предрек новую революцию. ЦК, например, осудил его письмо Брежневу (1978 г.) с острой критикой недостойного отношения в стране к духовности, чувствам патриотизма в истории русского народа. До 1994 года оно носило гриф «секретно».

А его наиотважное заступничество за несчастных в своем литературном цехе! Попытался прервать опалу Анны Ахматовой, выдвинув ее книгу, первую после длительнейшего запретного перерыва, на Сталинскую премию (1939). Добился освобождения из тюрьмы ее сына Льва Гумилева, сына расстрелянного чекистами Николая Гумилева. Помог печататься политизгоям Ольге Берггольц, Андрею Платонову, еще нескольким писателям, заступился за попавшего в политическую немилость К. Чуковского ...

Во Франции дал интервью, что «антисоветский» роман «Доктор Живаго» Пастернака следует напечатать в СССР. Поддержал и осужденную в ЦК поэму Твардовского «Василий Теркин на том свете». По письмам Твардовского я узнал, что Шолохов как член редколлегии «Нового мира» в числе совсем немногих выступил за публикацию повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». И выступил против запрета ЦК романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Своим предисловием спас «Пословицы русского народа» В. Даля, запрещенные за «русопятство»... И таких примеров очень много.

Да, он резко осудил диссидентов Синявского и Даниэля, публиковавших за границей под псевдонимами «произведения, порочащие советский государственный и общественный строй». Поскольку сам под псевдонимами не прятался, открыто говорил о недостатках.

Валентин Осипович ОСИПОВ. Фото: wikipedia.org

Миф 4. Слишком много пил

- Популярно мнение, что Шолохов не мог писать свои романы хотя бы потому, что был-де «горьким пьяницей», в день «принимал на грудь» три бутылки коньяка, отчего и заработал смертельный цирроз печени.

- Не скрою, случались в жизни классика «рюмочные» прегрешения. Но отчего не осмыслен следующий полный трагизма факт? Сталин при разборе его писем, обличавших жуткие антиказачьи деяния власти, сурово спросил: «Говорят, что вы, товарищ Шолохов, пьете...» Тот с горько-отважным вызовом: «От такой жизни запьешь!»

Что же за этой фразой? И сотни цензурных вычерков из «Тихого Дона» - а как иначе, если сам Сталин вынес приговор об ошибках романа. И аресты тестя, других родственников, друзей - «по политической»! И сбор фактов для упомянутых обличительных писем Сталину, когда душа его обливалась кровью при виде произвола властей на Дону.

Уж не говорю о многолетней травле «за плагиат».

Однако писатель прожил почти 80 лет, славился отменной меткостью охотника и даже в последние месяцы жизни был в творчестве, к тому же умер не от цирроза - от рака. Что касается трех бутылок коньяка в день - вот свидетельство медиков: «Летальный исход обеспечен одним литром 264 граммами коньяка».

Миф 5. Чересчур любил женщин

- Еще одна популярная версия - классик был жутким бабником, ни одной юбки не пропускал.

- Есть его горькое признание: «Когда-то меня в белогвардейщине обвиняли, стали - в кулачестве. Надоело в кулачестве, плагиат изобрели. Надоест плагиат, полезут в постель, бельишко ворошить...»

Так и случилось. Пошли публикации о его бесчисленных романах, участиях в оргиях у Сталина. Фактов нет - одни придуманные слухи. Типичный пример: прошло сообщение в прессе со ссылкой на эмигранта - диссидента Жореса Медведева: «Досье Шолохова. Шолоховеды нашли его в частном владении и выкупили за 100 тысяч долларов. Там масса компромата: какой он был развратник». Моя переписка с почтенным ученым, жившим в Англии, выявила, что никакого досье не было: «Передайте членам семьи Шолохова мои извинения. Ответственность несет газета». Михаил Александрович в 19 лет венчался с казачкой Марией Громославской. И прожил с ней всю жизнь, осчастливив себя двоими сыновьями и двумя дочерьми. Добавлю и то, что мне доверила вдова классика Мария Петровна: «За час-два до кончины позвал, взял мои руки, и все их к себе, к себе притягивает, и тянется к ним, тянется... Уж сил совсем не было, а потянулся. Я сразу и не догадалась, что тянулся поцеловать...»

КСТАТИ

Писатель отстоял свое доброе имя

- Валентин Осипович, вернемся к теме плагиата. Как он сам относился к обвинениям?

- В 1929-м, когда пошла первая волна, обратился в РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей), в которой состоял. Там создали комиссию, попросили предоставить рукописи, черновики, что тот и сделал. Вывод «Шолохов - автор романа!». О чем руководство РАПП в марте официально заявило в «Рабочей трибуне» и «Правде»: «...злостная клевета о том, что роман Шолохова является якобы плагиатом с чужой рукописи, что материалы об этом якобы имеются в ЦК ВКП(б) или в прокуратуре (называются также редакции газет и журналов). Всякий, даже неискушенный в литературе читатель, знающий изданные ранее произведения Шолохова, может без труда заметить общие для тех его ранних произведений и для «Тихого Дона» стилистические особенности, манеру письма, подход к изображению людей». Хотя у руководства РАПП, неистовых ревнителей стерильно-идеологических парт-устоев, не было особых причин любить Шолохова. Они сами обвиняли его в «идеализации кулачества, белогвардейщины». Фадеев даже требовал выбросить 30 (!) глав из третьей книги «Т.Д.»

В том же году Союз российских писателей во главе с Б. Пильняком провел свой «трибунал». И было заявлено: «Закончилось оправданием Шолохова, которому удалось доказать, что роман действительно принадлежит ему».

На этом можно было бы поставить точку в «Деле о плагиате». Еще 90 лет назад. Но клеветники не унимались.

- Почему?

- То совокупность причин, поводов и злокозненных пристрастий! Одни до сих пор ненавидят его за атакующую гражданственность и патриотизм. Обратите внимание - клевета идет из, выражаясь современным языком, «либерального лагеря». Это, на мой взгляд, главная причина травли. Другие не могли простить ему критику своих халтурных книг, считавшихся образцами пресловутого соцреализма, требующего лакировать жизнь при социализме. Третьими двигала зависть к его славе и авторитету. Четвертые просто хотят саморекламно в СМИ засветиться на этой волне «разоблачений главной литературной загадки ХХ века»». Что же в совокупном итоге? Истовое желание вычеркнуть из памяти и истории творчество Шолохова - вершину советской литературы мирового уровня.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Валентин Осипович ОСИПОВ. 86 лет, писатель, автор двух десятков книг. Из них семь - о Шолохове, с которым сотрудничал как биограф, издатель свыше 20 лет. «Шолохов» (серия ЖЗЛ), «Белая книга: М. А. Шолохов» и др. Лауреат Всероссийской Шолоховской премии и Большой литературной премии России, член Высшего творческого совета Союза писателей России, имеет государственные и церковные награды. Сотрудничает с «Комсомольской правдой» с 1958 года.

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