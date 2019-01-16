Пятки вместе, носки врозь? Вижу я тебя насквозь!

Оказывается, узнать, что за человек сидит перед вами, можно даже раньше, чем он заговорит. Достаточно понаблюдать, как он держит ноги. Вместе с психологом Ольгой Марковой мы расшифровали самые популярные позы: проверьте, к какому типу относитесь вы.

Положение А

Положение АФото: Михаил ФРОЛОВ

Вы не любите слова «сложно» и «невозможно» - потому что считаете, что все проблемы можно решить. У вас невероятный запас энергии, с которым под силу горы свернуть. Но есть один нюанс: с той же легкостью, с какой вы загораетесь на новое дело, вы гаснете. Особенно если требуется длительное время на реализацию проекта. Вам всегда нужно быстро и сейчас. Ваш главный принцип - наслаждаться жизнью здесь и сегодня. Поэтому вы вряд ли храните деньги на долгосрочном депозите. Благодаря вашей энергичности и коммуникабельности средства у вас появляются, но быстро уходят. Если получится выработать в себе привычку к терпению, сможете достичь гораздо большего.

Положение B

Положение BФото: Михаил ФРОЛОВ

Вы упорны, уверены в себе и, как правило, ставите высокие цели. Вам невозможно навязать чужое мнение, вы не приемлете авторитеты, но при этом бываете иногда удивительно сентиментальны. Это тот момент, когда вы готовы на год отказаться от сахара ради красивой фигуры, но не можете не купить билет в Париж, потому что однажды были там счастливы, и вам срочно нужно освежить это воспоминание. С друзьями отношения бывают ровные до тех пор, пока они соответствуют вашим жизненным ценностям. Перестали - вы легко распрощаетесь. У вас не бывает недостатка в деньгах, потому что вы умеете их зарабатывать и никогда не будете тратиться, чтобы произвести впечатление на окружающих. Вас не волнует, что о вас думают другие. И все же, если вы станете чуть мягче и компромисснее, это благоприятно скажется на вашей судьбе и карьере.

Положение С

Положение СФото: Михаил ФРОЛОВ

Если вы женщина:

Те, кто любит такую позу, балансирует между холодным расчетом и тонкой интуицией. Трезвое мышление подкрепляется удивительным чутьем на людей и события - поэтому обычно этим дамам легко удается сохранять контроль над ситуацией и окружающими. Таким женщинам многое дается авансом - уверенность в собственных силах, обаяние, ум. Но если не развивать в себе эти качества, со временем окружающие перестанут их замечать. Всегда работайте над собой - изучайте и пробуйте что-то новое, вариантов масса - от курсов иностранного языка до кардинальной смены имиджа.

Если вы мужчина:

Уверен, иногда самоуверен, знает себе цену, авторитетен, умен. Такие люди принимают решения сразу и редко их меняют, не любят проявления слабости в окружающих, зато очень уважают конкретных и целеустремленных людей. Для них важны внешние проявления успеха: одежда, образ жизни, автомобили, они готовы вкладывать в это много денег. Но порой такие люди могут «заиграться в успех» и не оценить риски - и это заставит их сильно переосмыслить себя. Чтобы не оказаться в этой ситуации, прислушивайтесь к советам близких людей, которым вы доверяете.

Положение D

Положение DФото: Михаил ФРОЛОВ

Главное для вас - справедливость. Вы не будете молчать, если где-то рядом творится неладное, готовы поступиться своими интересами ради счастья другого, готовы тратить время и деньги на добрые дела. Поэтому вы никогда не бываете одиноки, вокруг вас всегда есть друзья, близкие и единомышленники. Правда, иногда они могут злоупотреблять вашей добротой. Если вы хотя бы иногда сможете сказать им нет, это поможет выстроить свои границы и четко обозначить чужие.

Положение E

Положение EФото: Михаил ФРОЛОВ

Скорее всего, вам кто-то в детстве сказал, что четверка - это плохая оценка, и если учиться, то только на пять. Школа давно закончилась, а перфекционизм остался. За что бы вы ни взялись, всегда стараетесь сделать все максимально хорошо. И с такими же высокими требованиями подходите и к окружающим людям. Отсюда порой и проблемы с выбором спутника жизни, места, где вы живете, работы. Если вам удастся понять, что жизнь - это не экзамен, а путь, по которому без ошибок не пройти, жить станет гораздо проще. Расслабьтесь - никто не совершенен.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

А если поменять позу - характер станет другим?

Ольга Маркова, психолог:

- Наша психика всегда находит проявление во внешнем. Например, закрытую позу человек выбирает не потому, что это самое удобное положение, а потому что он недостаточно уверен в себе, не слишком любит открываться перед посторонними. Таким образом он подсознательно пытается выстроить защиту. Нужно начинать работать над внутренними состояниями, а вслед за ними придет расслабленность и уверенность в самом себе и во внешних проявлениях.