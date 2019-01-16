Жулики нашли новый способ кражи денег с банковских карт

В России появился новый вид телефонного мошенничества, с помощью которого злоумышленники крадут средства с банковских карт россиян. Так, в последнее время многие жители нашей страны стали получать звонки от сотрудников несуществующих организаций и "служб безопасности банков".

Согласно данным специалистов центра интернет-технологий РОЦИТ и Горячей линии Рунета, злоумышленники под видом отмены незаконных операций выманивают у людей данные банковских карт, а после просто выводят с них средства через различные организации.

Все начинается с того, что оператор сообщает "клиенту" о подозрительном списании крупной суммы и предлагает отменить транзакцию. Для этого ему якобы необходимы данные о сумме на счету карты и и ее реквизиты - номер, ФИО, код с обратной стороны. Чтобы запутать и без того взволнованного собеседника, мошенники используют различные неиролингвистические приемы, например, проговаривают вслух должности сотрудников и задают отвлеченные вопросы из серии "где проводилась последняя покупка" или же "карты каких еще банков находятся в пользовании клиента".

Когда необходимые данные получены, жулику остается лишь сбить их в поле для перевода, а дальше на телефон владельца карты поступает СМС с кодом подтверждения операции. В ходе телефонного разговора оператор объяснит, что он необходим для отмены несанкционированной транзакции, и дезориентированный гражданин фактически сам передаст злоумышленник все свои деньги.

По словам пострадавших в результате данного вида телефонного мошенничества, опасность могут представлять звонки с номеров: +74950188621, +74953633149 и +74955505550.

Между тем, специалисты напоминают, что единых служб безопасности всех банков просто не существует, и чаще всего сотрудники кредитных учреждений даже не будет звонить клиенту самостоятельно, а дождутся его обращения. Более того, банки никогда не просят диктовать номера карт по телефону, лишь иногда для идентификации им могут понадобиться последние четыре цифры, но не больше.

Что касается СМС с кодом для подтверждения проведения финансовой операции, то оно обычно дополняется рекомендацией - никому не сообщать содержание послания. Даже если вам позвонит лично президент банка, вы не обязаны раскрывать ему данную информацию.

Стоит отметить, что вернуть деньги, украденные в результате телефонного мошенничества, практически невозможно, ведь пользователь добровольно предоставляет злоумышленникам данные, необходимые для списания средств. Поэтому стоит быть вдвойне острожными, раскрывая личную информацию в телефонных разговорах с незнакомцами.

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