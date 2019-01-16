2019-01-16T12:22:25+03:00
Общество

Губернатор Хакассии Валентин Коновалов выплатил новогодние премии своим замам и министрам за счет бюджета

Проработавшие на своих постах всего несколько недель люди получили по 2-3 месячных оклада
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Очередной скандал разгорается в Хакассии. СМИ опубликовали документы за подписью нового губернатора, члена КПРФ Валентина Коновалова. Оказывается, перед Новым годом глава регион выплатил щедрые премии своим приближенным - заместителям и некоторым республиканским министрам. В данном случае всех смутили как минимум два момента. Во-первых, премированные занимают свои посты всего по несколько недель и сложно представить, какие такие трудовые подвиги товарищи могли совершить за столь короткий срок. А во-вторых, деньги на премии взяты «за счёт экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств». По информации Российского информационного агентства URA.RU, которое опубликовало документы о премиях, многим рядовым сотрудникам хакасских министерств в конце года просто срезали зарплаты.

Итак, кого губернатор Коновалов отметил новогодними премиями?

Отдельным документом проходит Постпред Республики Хакасия в Москве Юлия Исмагилова. 38-летняя уроженка Казани после окончания университета перебралась в Москву.

В документе, подписанном Коноваловым, сказано, что Исмагилова получила премию в размере 300% месячного денежного содержания (это оклад плюс различные надбавки). Интересно, что в должность Юлия вступила 12 декабря, а солидную премию ей выписали ровно через две недели, 26-го.

По 200% месячного содержания получил ещё целый ряд высокопоставленных хакасских чиновников. В документе, который приводится на сайте Российского информационного агентства URA.RU https://ura.news/news/1052367592, фигурируют заместители губернатора Андрей Асочаков и Богдан Павленко, министр финансов Ирина Войнова, министр труда и занятости Ирина Ахметова. Всего - 14 человек.

«Для несведующих поясним, что «200 процентов ежемесячного денежного содержания» - Это примерно от 250 тысяч до 400 тысяч рублей каждому, в зависимости от занимаемой должности, - пишет Агентство информационных сообщений (АИС). - При этом большинство награжденные лица проработали на своих постах от двух недель до 1,5 месяцев».

Напомним, выборы губернатора Хакассии Валентин Коновалов выиграл в ноябре прошлого года. Причём, одним из пунктов его предвыборной кампании было сокращение расходов на местный аппарат чиновников. А что получается на деле? Едва вступившие в должности челны новой команды получают бонусы в сотни тысяч рублей.

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