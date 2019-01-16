Виктория Бэкхам пользуется косметикой на основе собственной крови

Популярная британская певица, дизайнер, бизнес-леди и просто красавица Виктория Бэкхам поделилась секретами своего безукоризненного внешнего вида.

Певица начала пользоваться новым средством по уходу за кожей. Эффект от крема просто ошеломительный, признается супруга известного футболиста. Купить его в магазине невозможно, крем сделан на заказ по уникальной технологии. В качестве ключевого ингредиента используется кровь Виктории.

Такая сыворотка оказывает благотворное воздействие на кожу лица, признается брюнетка в разделе Stories своей страницы в Instagram.

Создала чудо-средство немецкий доктор Барбара Штурм, специализирующаяся на эстетической медицине. Она взяла у Виктории немного крови и на этой основе разработала увлажняющую сыворотку. Певица, естественно, средство купила и начала им активно пользоваться.

Кожа после использования чудо-средства просто сияет, уверяет Виктория БэкхамФото: Instagram.com

— Доктор взяла мою кровь и создала исцеляющие вещества из моих собственных клеток. Они обладают мощным противовоспалительным и регенерирующим действием, — делится Бэкхам.

Цена средства внушительная, по данным СМИ оно обошлось певице дороже 1,5 тысяч долларов.

Многие интересуются, планирует ли звезда запустить линейку аналогичных средств для продажи? Но пока певица оставляет эти вопросы без ответа, что вполне понятно: где набраться столько крови, чтобы раздавать ее в промышленных масштабах, сообщает Пятый канал.