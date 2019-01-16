Пять российских вузов вошли в топ-50 международного рейтинга

Традиционный ежегодный рейтинг лучших университетов в странах с активно развивающейся экономикой составил британский журнал Times Higher Education (THE). В списке фигурируют учебные заведения Китая, России, Индии, ЮАР, Арабских Эмиратов, Бразилии, Малазии, Турции, Тайваня и других стран. Всего в рейтинге присутствует 35 российских вузов (по этому показателю Россия находится на четвертом месте). При этом 5 из них вошли в топ-50.

МГУ занял 5-е место в общем рейтинге, уступив китайским университетам. На 12-м месте — Московский физико-технический институт (МФТИ). На 16-м — Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ МИФИ). Высшая школа экономики и Томский госуниверситет заняли 22-е и 49-е места соответственно.

А так выглядит топ-10 рейтинга:

1. Университет Цинхуа (Китай)

2.Пекинский университет (Китай)

3.Чжэцзянский университет (Китай)

4. Научно-технический университет Китая

5. МГУ

6. Фудань (Китай)

7. Университет Нанджунга (Китай)

8. Шанхайский университет Джао Тонг (Китай)

9. Университет Кейптауна (ЮАР)

10. Национальный Университет Тайваня

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели:

- среда обучения

- исследовательская деятельность

- цитирование

- качество профессорско-преподавательского состава и студентов

- доходы от внедрения научно-исследовательских разработок вуза

Напомним, МГУ, МФТИ, Высшая школа экономики и МИФИ, по версии того же Times Higher Education, входят в топ-500 лучших мировых университетов.