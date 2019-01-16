На какие жертвы идут герои сериала "Молодежка"

За неполные шесть лет существования сериала сценаристы регулярно проверяют героев на прочность, придумывая одно испытания за другим. Игроки провинциальной хоккейной команды "Медведи" выбрали один из самых опасных видов спорта, поэтому авторам не нужно было изобретать что-то невероятное, чтобы поместить того или иного персонажа в сложную (а других в хорошем сериале и не бывает) ситуацию. Получил парень тяжелую травму - и все, вот тебе готовый сюжетный поворот с кучей слез и истерик. Впрочем, случались изменения и поинтереснее.

Андрей Кисляк (актер Влад Канопка)

Форвард "Медведей" Андрей Кисляк не зря красуется на всех постерах и идет чуть ли не первым в титрах: этот парень - единственный персонаж, который за шесть лет поменялся кардинальным образом. И речь, конечно, не о прическе или семейном статусе. В первом сезоне мы знакомимся с Кисляком-плохишом: избалованный мальчишка, сын прокурора, типичный мажор, он гоняет на крутом "Ауди", спит со всеми подряд, в том числе и с невестой товарища по команде, и плетет интриги против нового тренера. Последний терпит Андрея только за очевидный спортивный талант, но терпение его, кажется, вот-вот лопнет. Однако потихоньку Кисляк преображается и к финальному сезону превращается в образцового джентльмена. В процессе этого чудесного преображения Кисляк перестает гулять, становится примерным мужем, стойко переживает потерю ребенка и измену жены. А еще, вступившись однажды за девушку в ресторане, он получает пулю из травматического пистолета в затылок, в результате чего лишается зрение. Зрение, конечно, вернулось, а сам Андрей даже смог вновь вернуться на лед, но ненадолго - пришлось задуматься о новой работе, например, о тренерской деятельности или адвокатской практике. А еще в предпоследнем сезоне Андрей благородно взял на себя заботу о девушке Полине (той самой, за которую заступился), и ее сыне, и даже убедил себя (пусть и не надолго) в том, что любит обоих. Вот какой широкой души оказался человек!

kanopusssss87 Сумка здоровья

Александр Костров (актер Иван Жвакин)

Нападающий Костров - юноша очень воспитанный, порядочный и красивый. Он лишь раз превратился в нехорошего парня, когда по примеру своего партнера и соперника Кисляка (ребята были влюблены в одну и ту же девушку, Яну Самойлову, которую играет Анна Михайловская) стал настоящим сексуальным террористом, переспав с половиной болельщиц "Медведей". Разумеется, это продолжалось недолго. Несмотря на яркую внешность, Сашу постоянно бросают девушки - его оставила вышеупомянутая Яна Самойлова, его обманула хитрая Ира Шелехова (Александра Власова), пытавшаяся через Сашу подобраться к его отцу, его подвела ветреная саксофонистка Валерия (Софья Виленчик), ради которой он умчался в далекую Швецию. И все же он нашел любовь всей жизни в лице художницы Киры (Мария Ахметзянова), на которой даже женился. Кстати, Саше пришлось немало потрудиться, чтобы помочь Кире вылечиться от туберкулеза. Самого Кострова тоже пришлось однажды спасать: участвуя в коммерческом матче, он получил страшную травму позвоночника, и лишь за очень большие деньги парня поставили на ноги в Германии. И еще одна интересная деталь - поиграв в шведском клубе "Ферьестад", он получил гражданство этой страны и даже успел побегать за молодежную сборную Швеции, что, однако, не помешало ему вернуться под знамена сборной России.

zhvaka74 Готовы к встрече??)

Михаил Пономарев (актер Илья Коробко)

Защитник "Медведей" Миша Пономарев, наверное, самый безупречный герой сериала. Он никогда не изменял своей жене, фигуристке Алине (Мария Иващенко), хотя та и подозревала его в чем-то нехорошем. Да, на Михаила вешались девушки, в частности, дочь его партнера по команде, но он проявлял стойкость. Проявлял он ее и в других обстоятельствах - например, когда надо было решать вопрос с отцом-пьяницей (разумеется, он вопрос решил и папа завязал). А еще Мише пришлось пережить смерть любимой бабушки и остаться без поддержки старших, ведь мать его умерла много лет назад, а отец к тому моменту по воле сценаристов уехал на заработки в другой город. Кстати, отправить его туда пришлось потому, что игравший Пономарева-старшего актер Игорь Арташонов умер.

Защитник "Медведей" Миша Пономарев, наверное, самый безупречный герой сериала

Антон Антипов (актер Иван Мулин)

Уже в первом сезоне мы узнаем, что Антон как-то раз огрел клюшкой второго тренера "Медведей" за то, что тот посмел пофлиртовать с его мамой. Таким Антон и остался - парнем вроде бы неплохим, но способным по глупости наломать дров. Он постоянно кого-то бьет - то отца (Вячеслав Разбегаев), который его бросил, то соседа, который якобы подкатывает к его жене, то своего партнера по команде, который вроде что-то не то сказал. На протяжении всего сериала Антипов то хороший, то не очень, то умный, то дурак. Эмоциональность Антона постоянно ставит под угрозу спокойствие в его собственной семье, а также в семье его матери. Становясь взрослее, он не становится мудрее, что, с учетом его хоккейных талантов, весьма прискорбно. Что касается спортивной карьеры, то в ней были интересные моменты - например, Антипов успешно играл в Финляндии, но все же вернулся в Россию.

Уже в первом сезоне мы узнаем, что Антон как-то раз огрел клюшкой второго тренера "Медведей"

Семен Бакин (актер Игорь Огурцов)

Семен - вратарь "Медведей", причем в начале сериала лишь запасной. Но постепенно талант этого скромного парня раскрывается и он становится основным игроком и в клубе, и даже в молодежной сборной России. Он женится, заводит ребенка, жене, само собой, не изменяет и даже не собирается это делать. Основная особенность Семена заключается в его умении засыпать в самых неподходящих местах и видеть забавные сны, которые на протяжении всех сезонов остаются главной фишкой "Молодежки".

igorogurtsov13 Добрый субботний вечер, друзья!

Сергей Петрович Макеев (актер Денис Никифоров)

Главный и при этом самый скучный герой сериала. Экс-форвард клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс", вынужденный из-за травмы завершить игровую карьеру и стать тренером "Медведей", ведет себя и выглядит так, словно он не живой человек, а генеральный секретарь коммунистической партии. Он всегда и со всеми честен, он никого не подставляет и не бросает, он со всех сторон положительный, а потому не слишком интересный. Лишь в последнем сезоне авторы решили наконец что-то в этом деревянном образе поменять и разрешили Макееву увлечься эффектной Викторией Каштановой (Екатерина Климова), спортивным директором "Медведей". Правда, увлечение было секундным и моментально улетучилось - железобетонные принципы, которые исповедует Макеев, оказались сильнее. Увы, ревнивая жена Макеева Юля (Серафима Низовская) все же поверила в то, что у мужа Роман с Каштановой, и решила от него уйти. Но ведь он же не виноват! Во всяком случае, в измене. Зато в финальном сезоне Макеев действительно не слишком красиво поступает со вторым тренером "Медведей" Точилиным (Максим Щеголев). Всячески убеждая его, что они с ним равные партнеры, он постоянно игнорирует его предложения и все решения принимает сам. Разве настоящие коммунисты так поступают? Нехорошо, Сергей Петрович, нехорошо...

nikiforovdenisofficial ВПЕЧАТЛЯЕТ !!!

Яна Самойлова (актриса Анна Михайловская)

Яна хоть и является дочкой начальника городской полиции, на девочку-мажорку не тянет - она с первых серий вызывает сочувствие и доверие. Зрители с пониманием относятся к тому, что она уходит от ветреного Андрея Кисляка к красавцу-романтику Саше Кострову, и так же спокойно воспринимают то, что она вдруг к Кисляку возвращается. Ну а как ей не сочувствовать, ведь она при родах потеряла ребенка! Но один серьезный грешок за Яной все же есть - в пятом сезоне она бросила Андрея, как раз потерявшего зрение, и ушла к любовнику. Как сказали бы бабушки у подъезда: "Ишь, проститутка!". Позже Яна все-таки одумалась и вернулась к Кисляку, вновь став белой и пушистой.

Актриса Анна Михайловская

Ольга Белова (актриса Мария Пирогова)

Бывшая журналистка, ставшая пресс-атташе "Медведей", мгновенно завоевала сердце вспыльчивого Антона Антипова. Разумеется, молодые люди поженились, а затем для Оли начались обычные семейные будни, осложненные неуравновешенностью мужа. То она с ним ругается, то она с ним мирится, то вместе с ребенком уходит от него, то возвращается. Самая интересная деталь в биографии Ольги была отыграна еще в первых двух сезонах - дело в том, что отец девушки Владимир Белов (Вячеслав Разбегаев) являлся еще и отцом... Антона Антипова, при этом Оля ему приходилась приемной дочерью, а Антон - родным сыном. Такая вот забавная комбинация, из которой вполне бы мог получиться добротный латиноамериканский сериал.

mary_pirogova Когда выходные не часто случаются,я не очень понимаю,что с ними делать

Николай Семенович Бакин (актер Николай Добрынин)

Николай Бакин - отец Семена Бакина и, наверное, самый колоритный персонаж сериала. Познакомились мы с ним, когда он был простым слесарем, а всех начальников именовал не иначе как "мафия". А затем начал сам пробиваться в большие люди - сперва стал заместителем мэра по спорту, затем чуть не стал мэром сам (выиграл выборы, но все же решил не связываться с "мафией"). Будучи фанатом хоккея, получил шанс быть поближе ко льду благодаря должности главного инженера Ледового дворца. В свежих сериях случился и вовсе неожиданный поворот - Бакину предложили пост спортивного директора клуба, в котором играет его сын.

Николай Бакин - отец Семена Бакина и, наверное, самый колоритный персонаж сериала

Вадим Юрьевич Казанцев (актер Владимир Зайцев)

Главный интриган сериала - немолодой, но чрезвычайно энергичный делец от хоккея, все время занимающий какие-то важные должности. Поначалу он был скромным спортивным директором "Медведей", однако в какой-то момент дорос до серьезного поста в Федерации Хоккея России. Сидя во всех этих креслах, Казанцев пытается заработать, используя сомнительные схемы, из-за которых, собственно, его из Федерации и поперли. Более того, Казанцеву даже грозило уголовное преследование и он, решив не испытывать судьбу, собрался сбежать в Европу с поддельным паспортом на руках. Правда, до побега все же не дошло. На первый взгляд Казанцев постоянно меняется - он может быть даже симпатичным и ответственным, преданным хоккею, но в конечном итоге всегда выясняется, что предан он лишь самому себе. У него есть связи в мире криминала - именно их Вадим Юрьевич использовал, когда надо было наказать мужа его сестры Жилина (Анатолий Котт). Личная жизнь Казанцева бьет ключом - у него в любовницах долго значилась его коллега по Федерации Надежда Орлова (Татьяна Шумова), также он ухаживал за роковой красоткой, ТВ-продюсером Кристиной Романовой (Валерия Шкирандо), а в последнем сезоне и вовсе женился на стервозной Насте Гордеевой (Софья Шуткина), которая годится ему в дочери. Женитьба, впрочем, была лишь способом избежать вышеупомянутого побега в Европу.