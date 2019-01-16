Жена обвиняемого в изнасиловании начальника ОВД - главе ОМОНа Башкирии Иреку Сагитову: «Кто твою дочь, блин, трогал, сам-то веришь в это?!»

Родственники обвиняемых в изнасиловании уфимской дознавательницы полицейских, наконец, смогли встретиться с папой потерпевшей, начальником башкирского ОМОНа Иреком Сагитовым, который избегал разговора с момента заявления.

Корреспонденту «КП» прислали запись, на которой Альбина, жена бывшего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, орет на зам. начальника Росгвардии:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686607" frameborder="0"></iframe> Жена обвиняемого в изнасиловании Салавата Галиева - отцу потерпевшей заместителю начальника Росгвардии Сагитову: «Ирек, прекрати эту хрень, тебе не стыдно?».

- Кто твою дочь (непечатно. – Ред.) трогал, сам-то веришь в это? Ты же Салавата знаешь, что ты сделал, чтобы это прекратить этот беспредел (уголовное дело. – Ред.)?! Сам-то дома сидишь, мандаринки кушаешь, а они там, в СИЗО, третий месяц! Ирек, останови эту хрень, ты их столько лет знаешь, что, Салават к твоей мартышке в очереди стоял, да он ж… не подымет! Он пришел, две рюмки выпил, а ты не бухаешь? Почему ты убиваешь их?! Ты ответственный, ты мужик, ты ходил!

Альбина Галиева с мужем Салаватом

Ирек Сагитов, который сначала отнекивается: «Я там не был, и ты не была», - не выдерживает:

- Где я ходил, ее мать довела!

- Все равно ты ответственный!

- За кого?

- За свою дочь!

Полковник Сагитов:

- Не моя... Какая она мне дочь, мои дети дома сидят!

Альбина не согласна:

- Ты ее отмазывал, когда она на дне уголовного розыска… (мужские половые органы. – Ред.) хватала, ты к Матвееву ходил! У тебя совесть есть? Вытащи из подвала души своей, попользуйся!

Сагитов матерится.

Судя по звукам, жена арестованного поймала высокопоставленного чиновника где-то на улице. С самого начала семьи и защитники обвиняемых недоумевали: почему молчит отец заявительницы, ведь он давно знает двух из трех закрытых в СИЗО начальников полиции, как знает и дурную славу своей дочери?

Потерпевшая курсантка Гульназ с папой, командиром ОМОНа Башкирии Иреком Сагитовым.

Позиция начальника Росгвардии теперь ясна: он полностью устранился от конфликта, не считает Гульназ дочерью (в интервью «КП» в октябре заявлял, что ее «не воспитывал»), на решение подать заявление об изнасиловании не влиял.

Напоминаем, что вчера стало известно о странном результате ДНК-экспертизы: на кофте Гульназ были найдены следы неизвестной женщины. Удалось ли найти следы трех полицейских пока неизвестно.

РАССЛЕДОВАНИЕ КП

Следствие ведет Скойбеда: Посадят ли трех полицейских начальников из Уфы за изнасилование дознавательницы, которого не было?

Дочь командира республиканского ОМОНа, сама лейтенант полиции, обвинила двух начальников РОВД и одного начальника миграционного отдела в зверском преступлении, групповом изнасиловании. Хайп в республике такой, какого не было со времен Благовещенска, когда оппозиция обвинила ОМОН в изнасиловании целого города: мол, девушек хватали посреди улицы и везли на грузовиках в спортзал местной школы, бойцы стояли перед дверью в очередь, а после вынесли два ведра использованных презервативов (подробности)

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