2019-01-16T18:04:59+03:00
Происшествия

На западе Москвы таксист обстрелял из травматического пистолета своих пассажиров

Пострадавшие говорят, что водителю не понравилась предложенная цена за поездку
Семен ЕЛЕНИН
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Стрелка с травматом полицейские нашлиСтрелка с травматом полицейские нашлиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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После стрельбы на Осеннем бульваре в Крылатском - это запад Москвы - полицейские задержали таксиста-мигранта.

Сам инцидент произошел еще в ночь на 11 января, но журналистам о нем стало известно только сейчас.

Итак, первый час ночи. Парень с девушкой подошли к стоянке такси у торгового центра. Хотели проехать до дома пару кварталов. Сначала, как говорят, договорились о цене. Потом таксист вдруг передумал, попросил накинуть пару сотен рублей. В итоге между мужчинами произошла словесная перепалка. В какой-то момент таксист махнул рукой, сел в машину. Но проехав метров двадцать, решил вернуться. Да не просто так...

- Выйдя из машины, водитель достал травматический пистолет и открыл стрельбу в сторону парня с девушкой, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Те кинулись бежать, пытаясь спрятаться. Повезло, что таксист ни в кого не попал. Через несколько секунд он вернулся в машину и уехал.

Стрелка с травматом полицейские нашли. Мужчине 48 лет. Уроженец Армении. Временно зарегистрирован в подмосковном Одинцовском районе. К слову, на травматический пистолет у водителя есть разрешение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», максимальное наказание по ней - до 5 лет лишения свободы.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщают в пресс-службе УВД по ЗАО.

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