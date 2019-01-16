Пластик добрался до кишечника человека

Человечество уже привыкло к фото и видео животных, обезображенных сетями и пластиковой упаковкой. Многие, увы, к этому равнодушны. Некоторые вообще считают, что угроза завалить планету пластиком - надуманная, и живая природа легко переварит все те миллионы тонн, которые “венец творения” не утруждает себя переработать, а просто сбрасывает в мировой океан. Переварит, конечно. В том числе с помощью наших же желудков и кишечников. Как вам такая перспектива?

Он уже у нас внутри

Микрочастицы пластика впервые найдены в стуле человека. В исследовании приняли участие 8 добровольцев из Австрии, Италии, Финляндии, Японии, Голландии, Польши, России и Великобритании.

Добровольцы в течение недели заполняли дневники, в которых подробно записывали, что они употребляли в пищу. Шесть из восьми ели морепродукты (именно обитатели океанов в первую очередь становятся основными накопителями пластика). Все восемь участников ежедневно пили воду из пластиковых бутылок. По итогу все участники сдали анализы.

И во всех образцах фекалий были найдены микрочастицы (50-500 микрометров) пластика - в некоторых разнообразие достигало 9 различных видов. Наиболее часто встречались полипропилен и полиэтилен. Из них делают пакеты, трубы, упаковку для напитков и продуктов, гаджеты и игрушки - то есть все то, к чему мы ежедневно прикасаемся руками, откуда пьем и едим.

Чем это опасно для человека?

«Это первое исследование, подтвердившее то, о чем мы давно подозревали. Теперь важно понять, какое именно влияние имеет пластик на организм человека, в особенности пациентов с заболеваниями пищеварительной системы», - комментирует Филипп Швабль из Медицинского Университета Вены.

Исследований на эту тему, как ни странно, нет. Зато известно, что частицы пластика оказывают вредное воздействие на репродуктивную систему и печень животных.

Человечество уже привыкло к фото и видео животных, обезображенных сетями и пластиковой упаковкойФото: EAST NEWS

Филипп Швабль считает, что частицы самых маленьких размеров могут проникать в кровоток и лимфатические сосуды человека и даже достигать печени. Микрочастицы могут нарушать работу пищеварительной системы, а также транспортировать токсичные вещества и вредные бактерии.

Ученые подозревают, что частицы пластика могут быть обнаружены как минимум у 50% населения планеты.

Для более точной оценки нужно провести более серьезное исследование.

А если использовать биоразлагаемый?

Биоразлагаемый пластик используется, скорее, для привлечения покупателей «экологически безопасными» пакетами и упаковочными материалами. Как оказалось, биоразлагаемый пластик распадается с образованием газов - метана и диоксида углерода, а также тяжелых металлов, таких, как кадмий, бериллий и др. Назвать этот процесс “экологичным” никак нельзя. Все преимущество биоразлагаемого пластика над обычным заключается только в скорости его разрушения, но это еще не означает, что он безопасен.

КСТАТИ

Источник пластика - не только упаковка и пища

Ричард Томпсон, ученый из Университета Плаймаута (Великобритания), изучающий морскую жизнь, удивлен количеством пластика, обнаруженном в фекалиях людей. Исследователь считает, что источником пластика могут быть не только полиэтиленовая упаковка продуктов и бутылки из пластика, но также ковровые покрытия и одежда.

Волокна синтетических тканей, таких как полиэстер и акрил попадают в сточные воды во время стирки, а затем вновь возвращаются в систему водоснабжения. В результате частицы пластика распространяются по всей планете и попадают в нашу пищу.