Крещение-2019: окунуться в купель можно в 10 парках столицы

Одна из главных традиций праздника Крещения - троекратное погружение в иордань. Так называют прорубь, как правило, вырубленную в виде креста.

В этом году обряд можно совершить в 10 парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.

Возле каждой купели в обязательном порядке будут дежурить спасатели, скорая помощь. Гарантированы теплые раздевалки, а также горячий чай. Спуски к воде оборудуют специальными противоскользящими настилами.

Итак, где можно будет окунуться в купель в ночь с 18 на 19 января:

1. Парк «Северное Тушино», возле Химкинском водохранилище в районе насыпного пляжа. С 18.00 18 января до 18.00 19 января.

2. Зона отдыха «Левобережье», на пляже. С 18.00 18 января до 18.00 19 января.

3. Усадьба Воронцово, на Большом Воронцовском пруду, рядом с малым пирсом, ближайший вход со стороны ул. Академика Пилюгина. С 21.00 18 января до 18.00 19 января.

4. Ландшафтный парк Митино, на Пенягинском пруду. С 20.00 18 января до 03.00 19 января.

5. Парк «Фили», на Москве-реке в 200 м от поисково-спасательной станции «Кунцево» вдоль набережной в сторону Крылатского моста. С 22.30 18 января до 12.00 19 января.

6. Парк «Сокольники», на Нижнем Майском пруду (он же официально Олений пруд #5). С 21.00 18 января до окончания проведения мероприятия 19 января.

7. Зона отдыха «Борисовские пруды», на пляже. С 21.00 18 января до 18.00 19 января.

8. Парк «Кузьминки», на Шибаевском пруду, вблизи лодочной станции. С 21.00 18 января до 18.00 19 января.

9. Музей-заповедник «Царицыно», возле лодочной стадии на Верхнем Царицынском пруду. С 18.00 18 января до 12.00 19 января.

10. Терлецкий лесопарк (проход через парк Терлецкая дубрава), на Ольховом пруду. С 20.00 18 января до 18.00 19 января.

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