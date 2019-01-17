Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 3

Продолжение. См. Предыдущие части

ГОРОД В ЛЕСУ

Русская тайга - это красная светящаяся в сумерках лава…

Она горит здесь уже неделю. А может, месяц.

Сквозь дым ползет стадо лесовозов. Словно железные жуки тащат тайгу на лесопилки, а та упирается, бедная, визжит сотнями пил.

Бескрайняя тайгаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тайгу разделывают рядом. Прямо посреди леса стоит «китайский город» с дизельной электростанцией, цехами, жилыми домами.

Господа из правительства, вы этого добивалась?! Вот она - глубокая переработка леса! Практичные китайцы где рубят, там и распиливают, а отходы… жгут. Горы макаронника (обрезки досок и бруса) были тут, говорят, высотой с девятиэтажный дом, а теперь лес обдает ядовитым жаром.

Практичные китайцы где рубят, там и распиливают, а отходы жгутФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Город китайцев» ненавидят даже их коллеги по ремеслу - водители лесовозов. Из-за привычки водил снимать и выкладывать в интернет все, что увидели, да еще с матерными подписями, китайцы возвели у своего города насыпь. Как китайскую стену!..

Нервы Гусейнова не выдержали. Его квадрокоптер с фотокамерой заблудился в адском дыму. Ор Гусейнова срывался на хрип…

- Гады! - слал он лучи проклятия городу. - За такое в Европе четвертовали бы и возродили инквизицию!

Но, ворвавшись в город, мы обнаружили, что он… не китайский. Там работал весь бывший СССР: узбеки, таджики, киргизы (лишь один еле говорил по-русски). Единственного китайца мы обнаружили в избушке-администрации.

Но этого начальника прикрыл русский. Двухметровый инженер встал между нами (китаец тут же исчез) и сказал четко. Похоже так звучит местный пароль:

- Разрешения есть. Документы есть. Прокуратура проверила. Вопросы?

Символично. Русоволосый русский парень спокойно улыбался на фоне огня.

- Мы скоро уедем отсюда, - сказал он нам на прощание. - Хорошей тайги тут уже не осталось…

Выходим на дорогу. Новый сюрприз…

Напоминания «Береги лес от пожара!» выглядят тут издевательски. Лес вырублен. А отходы его распила сжигают прямо на месте.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПО ДОКУМЕНТАМ ТУТ - ДЕРЕВЬЯ. А НА ДЕЛЕ...

Тормозит богатый джип. Гендиректор легендарного здесь лесоперерабатывающего комплекса «Краслесинвест» Андрей Черкашин возвращается с инспекции вырубки, жмем руки…

Небольшое отступление.

У «Краслесинвеста» - типичная судьба русского инвестпроекта. Получив от государства лес по символической цене (39 рублей за гектар) под обещание построить завод и ЦБК (целлюлозо-бумажный комбинат), тут пустились во все тяжкие…

Точно такой же проект, кстати, параллельно затеяли в соседнем Лесосибирске, где за дешевый лес бизнесмены обещали построить завод на 9 тысяч рабочих мест. ЦБК, туннель по дну Енисея…

Журналист «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин в тайгеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Лесосибирске не построили ничего.

Семь лет рубили дармовой лес, что наше наивное государство, конечно, не замечало. А потом фирма просто объявила себя банкротом. И никто за это не сел.

«Краслесинвесту», где акционер оказался слишком солидный (один из крупнейших московских банков), повезло больше - под Богучанами все-таки начали строить завод. Было что осваивать - Москва вложила в проект 93 миллиарда рублей. Но в районе знали: мысль у пришельцев одна - как быстро вырубить тайгу. Первыми. Пока не поздно…

Завод КраслесинвестФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Ведь когда банку отдали лес, то, по сути, его обманули, - рассказывал нам председатель красноярской анти-коррупционной организации «Кобра» Владимир Бурцев. - Когда провели аэрофотосъемку, выяснилось, что от расчетной лесосеки осталось меньше половины. Потому что правительство на самом деле не знает, сколько в России леса. По документам тайга, может, и есть, а на деле - ее давно вырубили…

Китайцы встречаются тут редко, в основном выходцы из Средней Азии и русские мужикиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прежняя команда, руководившая комплексом, делала деньги непринужденно - одним легким движением руки покупала лес по льготной цене за 39 рублей, перепродавала за 200 - 300. И это фигурировало в отчетах чиновников как передовое хозяйство.

И тут - разумеется - никого не посадили. Почему?

Обычай тут такой.

Например, поймали как-то одного из замруководителей Красноярского лесхоза, Николая Кожемяко, на взятке - он крышевал как раз подобные истории (говорят, вход в «клуб распильщиков» стоил тут 4 - 6 миллионов рублей). Но вместо срока Кожемяко получил штраф. Теперь он уважаемый специалист - участвует даже в парламентских слушаниях Госдумы по обустройству лесного хозяйства (где его настиг вопросом «Почему вы на свободе?» в своем телерепортаже спецкор «России 1» Борис Соболев).

Кругляк в «китайском городке»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для спасения от грабежа в Богучан прислали новую команду - с Черкашиным, и завод все-таки запустили.

Мы любовались с Черкашиным огнями «китайского города».

- Я жаловался на это безумие во все инстанции, - грустно говорил гендиректор. - Я слышал, эту землю забрали у Лесного фонда. (Растерянно.) Но как?! По закону это возможно только постановлением правительства!

Пилы точат не переставая. Конвейер тут не терпит простоя.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вырубят ли китайцы «весь сибирский лес»? 00:00 00:00

НЕ ПРИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Возвращались мы в тяжелом молчании.

- Я забыл показать самое главное, - вдруг вспомнил лесопромышленник Василич, добросивший нас до тайги.

И дал по тормозам.

- Смотри! - Мы с фонариками подошли к бревнам, грудой лежащим у дороги. - Видишь на спиле годовые кольца?

Я долго приглядывался. Кольца были. Кажется. Тонкие-тонкие, как паутинка.

годовые кольца на сибирской соснеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Этой ангарской сосне лет 100, - сказал Василич, пнув анориксичное бревно. - Она в нашем красноярском климате растет очень-очень медленно. Южнее, в Иркутской области, такое дерево вырастет лет за 70. А еще южнее - в Китае - лет за 50. Так что расслабьтесь.

- Не будет здесь тайги при нашей жизни? - поняли мы мысль лесопромышленника. - Ладно. Но почему из нее хотя бы не сделать табуретку, стул, шкаф?

- И не продать, положим, в Китай! А не гнать кругляк, - деловито почесал затылок Гусейнов…

Продолжение следует.