СМИ сообщили, что постпред Хакасии, которой губернатор выписал щедрую премию, за месяц получила 1 млн рублей

В Хакасии набирает обороты скандал вокруг щедрых новогодних премий, которые выписал новый губернатор Валентин Коновалов нескольким своим замам и «топ-менеджерам» республики.

Напомним, ранее сразу несколько СМИ опубликовали декабрьские документы за подписью Коновалова. В одном из них идет речь о выплате премии в размере 300% ежемесячного денежного содержания (то есть оклад + различные надбавки) Постоянному представителю Хакасии в Москве Юлии Исмагиловой. Во втором - о выплате 200%-ных премий 14 высокопоставленным чиновникам, включая нескольких заместителей губернатора, республиканских министров и той же Исмагиловой. Многих возмущает сразу несколько вещей. Во-первых, уроженка Казани Исмагилова после вуза много лет работала в Москве, к Хакасии никакого отношения не имеет, но ни с того ни с сего получает пост представителя республики. Во-вторых, в должность она вступила 12 декабря прошлого года, а первую премию ей выписали уже 14-го! Вторую - 26-го, то есть, всего через две недели после начала работы. И третье. Во время предвыборной кампании представляющий КПРФ Валентин Коновалов обещал сократить расходы республики на аппарат чиновников. Но оказалось, что скандальные премии были выписаны «за счет экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств». По факту это означает, что деньги были взяты из премий более мелких чиновников. «В конце 2018 года чиновники из соображений экономии, объявленной губернатором, не получили традиционно выплачиваемые 10−15 тысяч рублей премиальных», - пишет агентство Regnum.

Пресс-служба губернатора Хакасии выступила с разъяснениями. Там рассказали, за что Юлия Исмагулова получила столь щедрый бонус. Оказалось - за ревизию, которую на провела в московском постпредстве республики. «Результатом оперативно проведенной работы Ю.В. Исмагиловой стал акт объемом более 50 листов. Информация о результатах проверки представлена руководству Хакасии», - говорится в официальном заявлении пресс-службы.

Издание «Взгляд» сообщило, что «Исмагиловой за месяц в должности полпреда причитается почти 1 млн рублей».

«Ю.В. Исмагилова не проживает на территории Хакасии и в отличие от других членов правительства республики не имеет региональных надбавок на должностной оклад, компенсация ее заработной платы до уровня заместителя Главы Хакасии осуществляется за счет премиальных выплат», - еще один фрагмент из официального заявления пресс-службы губернатора.

«Оказывается, премии Юлии Исмагиловой назначены в качестве компенсации за то, что она вынуждена обитать в Москве без надбавки в виде сибирского (северного) коэффициента, - пишет Агентство информационных сообщений. - в качестве осязаемого результата трудов Юлии Вячеславовны, названы аж 50 листов текста с данными некой проверки. За это Исмагиловой заплатили из казны 1 млн рублей. То есть по 20 тысяч рублей за лист».

Немудрено, что гигантские премии, выписанные приближенным Валентина Коновалова, вызвали скандал и в самом правительстве Хакасии. Как сообщает «Взгляд», «замминистра финансов республики Галина Спиридонова узнала о том, что деньги на премии были выданы «за счет экономии по фонду оплаты труда соответствующих ведомств» и решила обговорить это с министром финансов Ириной Войновой. После выяснения отношений Войнова пожаловалась на Спиридонову первому заместителю Коновалова Андрею Асочакову». (К слову, Войнова и Асочаков - из списка получивших премии, - Авт.). После этого Галина Спиридонова была уволена.