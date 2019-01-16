Плюсы снегопада: Житель Австрии предлагает хранить пиво в сугробах

Австрийцы в сильных снегопадах, обрушившихся на Европу, нашли положительную сторону - возможность хранить пиво прямо в сугробе. На социальном новостном сайте Reddit популярность набирает видео, в котором мужчина показывает "холодильник" за дверью своего дома.

Европейцы хранят пиво в сугробах.So gehts auch :D Quelle: wetter.com

Вместо того, чтобы бороться со снегом, расчищая от него двор, житель Австрии соорудил за стеклянной дверью своего дома бар, прорыв полки прямо в снегу. В ролике находчивый гражданин открывает дверь, достает пиво и наслаждается охлажденным напитком.

Однако далеко не все пользователи сайта согласились, что такое решение практично. Под видео разгорелись нешуточные споры о том, нецелесообразно ли так хранить пиво. Одни пишут, что напиток быстро замерзнет при низкий тепературе, превратится в лед, а после разморозки потеряет свои вкусовые качества.

Другие же напоминают, что эскимосы прорывают себе жилье в снегу и греются там, поскольку снег служит теплоизолятором.

“Иглу не охлаждает, а согревает эскимосов. Пиву так придется очень и очень долго остывать. Было бы намного лучше намочить бутылки и выставить их на воздух на снег. Пробейте отверстие в верхней части сугроба, наполните его водой и опустите бутылки. Или оберните бутылки влажным полотенцем и просто положите их на снег”, - посоветовал один из пользователей.

Конечно нашлись те, кому есть что на это возразить. Теперь пользователи решают, может ли пиво под снегом остыть до нужной температуры или нет.

А тем временем на юго-востоке Австрии на популярном горнолыжном курорте лавина накрыла сразу две гостиницы. В зданиях в это время находились 60 человек, в том числе дети.

В горах Австрии лавина сошла на два отеляФото: REUTERS

Снежная масса сошла ночью, когда люди уже спали. Лавина разбила окна и сорвал двери в зданиях. Помещения на первых этажах засыпало снегом до потолка. К счастью, никто не пострадал. После этого всех эвакуировали.

Помимо лавин в горных районах Европы, снегом заносит дороги, выросло количество ДТП. В результате стихиии погибли более 20 человек. В Баварии на борьбу со снегом правительство отправило солдат бундесвера.