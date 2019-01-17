2019-01-17T02:23:56+03:00
Звезды

Просто, зато какой эффект: Глюк'oZa поделилась секретом своей подтянутой «пятой точки»

Певица опубликовала сногсшибательный снимок в купальнике и рассказала, как сделать ягодицы красивыми и упругими [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Глюк'oZа отдохнула в Таиланде с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым. Фото: Инстаграм.Глюк'oZа отдохнула в Таиланде с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Наталья Ионова - обладательница потрясающей фигуры и одна из самых красивых звезд шоу-бизнеса. Неудивительно, что во время отдыха в Таиланде певица то и дело фотографировалась в бикини. Очередной снимок Глюк'oZы поверг ее поклонников в шок и трепет: Наталья поделилась в Инстаграме кадром, на котором она позирует в ярком купальнике цвета фуксии. Артистка похвасталась округлыми и упругими ягодицами, а заодно рассказала подписчикам, как добиться того, чтобы «пятая точка» всегда оставалась красивой. Секрет оказался совсем простым и знакомым всем с детства. Но, как уверяет Наталья, он отлично работает.

- Приседания, и еще раз приседания, - сообщила певица.

chistyakova_ionovachistyakova_ionova
Приседания и ещё раз приседания
63352 отметок «Нравится»785 комментариевInstagram

Поклонники в комментариях вовсю обсуждают и Наташину фигуру, и ее совет. «Пойду, пожалуй, поприседаю, уж очень красиво», «Одни только приседания? Такой фигуры без хорошей генетики не будет», «Танцуй Россия, плачь Европа, это действительно шикарная попа», - пишут фолловеры на страничке артистки.

Впрочем, Наталья немного лукавит – одними приседаниями дело действительно не обходится. Глюк'oZa давно увлечена йогой, и не представляет свою жизнь без регулярных тренировок. 32-летняя певица регулярно посещает спортзал и выполняет сложные упражнения. Не давала себе Наталья поблажек и на отдыхе – в ее Инстаграме появился снимок, сделанный во время тренировок.

- Вот так жена должна встречать мужа дома, - шутит певица.

chistyakova_ionovachistyakova_ionova
Так жена должна встречать мужа дома) #yogatime #vacation
94072 отметок «Нравится»1056 комментариевInstagram

На солнечном острове Ко Самуи Глюк'oZа отдыхала с семьей – 45-летним мужем, бизнесменом Александром Чистяковым и дочками, 11-летней Лидой и 7-летней Верой. Новогодние каникулы звездного семейства подошли к концу, и сейчас Наталья и ее близкие улетели из Таиланда и задержались на пару дней в Гонконге перед возвращением в Москву.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Командование ВС США предупредило Трампа, что ИГ* в Сирии еще не побеждена
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Милиция ЛНР сообщила о подрыве грузовика ВСУ на мине
Huawei в США подозревают в краже коммерческой тайны
Кудрин назвал способ вывода России в топ-5 экономик мира
Рослесхоз предложил запретить бизнесменам из Китая покупать сибирскую древесину
В Сенате США не прошла резолюция против снятия санкций с En+ и "Русала"
Рубль ускорил свой рост к доллару и евро на фоне удачных аукционов Минфина РФ
Число жертв взрыва газа в Тбилиси увеличилось до четырех человек
Парламент Великобритании проголосовал против отставки Терезы Мэй
Володин: решение об отказе РФ работать в ПАСЕ будет принято в интересах россиян
Умер певец Ильгам Шакиров
В Тбилиси три человека погибли при взрыве газа в жилом доме
Момент взрыва в сирийском Манбидже попал на видео
В центре Москвы умерла двухмесячная гражданка Франции
Суд Харькова арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко
ОКР попросит Федерацию бобслея России прекратить полномочия Александра Зубкова
Россиянки не попали в список самых красивых женщин планеты
Эрдоган: жертвами теракта в сирийском Манбидже стали 27 человек