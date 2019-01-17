Просто, зато какой эффект: Глюк'oZa поделилась секретом своей подтянутой «пятой точки»

Наталья Ионова - обладательница потрясающей фигуры и одна из самых красивых звезд шоу-бизнеса. Неудивительно, что во время отдыха в Таиланде певица то и дело фотографировалась в бикини. Очередной снимок Глюк'oZы поверг ее поклонников в шок и трепет: Наталья поделилась в Инстаграме кадром, на котором она позирует в ярком купальнике цвета фуксии. Артистка похвасталась округлыми и упругими ягодицами, а заодно рассказала подписчикам, как добиться того, чтобы «пятая точка» всегда оставалась красивой. Секрет оказался совсем простым и знакомым всем с детства. Но, как уверяет Наталья, он отлично работает.

- Приседания, и еще раз приседания, - сообщила певица.

chistyakova_ionova Приседания и ещё раз приседания

Поклонники в комментариях вовсю обсуждают и Наташину фигуру, и ее совет. «Пойду, пожалуй, поприседаю, уж очень красиво», «Одни только приседания? Такой фигуры без хорошей генетики не будет», «Танцуй Россия, плачь Европа, это действительно шикарная попа», - пишут фолловеры на страничке артистки.

Впрочем, Наталья немного лукавит – одними приседаниями дело действительно не обходится. Глюк'oZa давно увлечена йогой, и не представляет свою жизнь без регулярных тренировок. 32-летняя певица регулярно посещает спортзал и выполняет сложные упражнения. Не давала себе Наталья поблажек и на отдыхе – в ее Инстаграме появился снимок, сделанный во время тренировок.

- Вот так жена должна встречать мужа дома, - шутит певица.

chistyakova_ionova Так жена должна встречать мужа дома) #yogatime #vacation

На солнечном острове Ко Самуи Глюк'oZа отдыхала с семьей – 45-летним мужем, бизнесменом Александром Чистяковым и дочками, 11-летней Лидой и 7-летней Верой. Новогодние каникулы звездного семейства подошли к концу, и сейчас Наталья и ее близкие улетели из Таиланда и задержались на пару дней в Гонконге перед возвращением в Москву.