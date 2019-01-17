2019-01-17T14:33:36+03:00
Звезды

После смерти жены ведущий «Русского лото» закрутил роман со своей студенткой

Михаил Борисов говорит, что девушки влюбляются в своих преподавателей и это нормально
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Актер, ведущий "Русского лото" Михаил Борисов.Актер, ведущий "Русского лото" Михаил Борисов.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов также заведует кафедрой режиссуры в Щукинском училище и именно здесь он нашел свою судьбу. В интервью журналистам он признался, что не смог устоять после красоты и обаяния своей студентки Анны Марковой.

«Я не смог бы полюбить неталантливого человека. А Аню заметил еще при поступлении. Это был курс Евгения Симонова,я преподавал у них. Так бывает, что студентки влюбляются в своих учителей, это нормально. И у нас так вышло», — рассказал Борисов «Экспресс-газете».

Анна Маркова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анна Маркова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущий пригласил возлюбленную на работу — помощницей в шоу «Русское лото».

«Чем я ей кроме знаний мог помочь? Да, я с ней работал, потому что она даровита. Просто как жену я бы не стал ее продвигать», — утверждает Борисов. Пара какое-то время было вместе, да и работалось с Аней Борисову хорошо, но в итоге они все же расстались. Но о жизни с ней актер до сих пор вспоминает с большой теплотой.

Михаил Борисов дважды был женат. В первом студенческом браке у него родилась дочка Мария. Сейчас ей 46 лет. После развода Михаил женился второй раз. Его супруга скончалась во время родов 28 лет назад. Мужчина растил сына Вениамина в одиночку.

Сам Борисов уже 25 лет регулярно появляется на экране, разыгрывая во всероссийской лотерее денежные призы. Несмотря на такой долгий срок, он не устал от работы, ну просто потому что от любимой работы невозможно устать.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Путин прибыл в Белград
Хакеры выложили в сеть базу данных с 773 миллионами почтовых адресов и 22 миллионами паролей
В Киеве ответили на вопрос о встрече Собчак с Порошенко
В Москве полицейские задержали подозреваемого в похищении 235 тележек из супермаркета
Кофейные деревья могут погибнуть из-за изменения климата
Ученые нашли способ улучшить память и работу мозга
Нурмагомедов не планирует реванш с Макгрегором
Верховная рада приняла закон о юрисдикции религиозных приходов
Нарышкин обвинил Великобританию в уничтожении улик по делу Скрипалей
Убийцам казахстанского фигуриста Дениса Тена вынесли приговор
В Госдуме объяснили, почему России стоит отказаться от взносов в ПАСЕ
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заручился доверием парламента
Йоханнес Бе стал первым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Умер Борис Соколов - последний фронтовой кинооператор
США хотят разместить системы ПРО в космосе
МИД РФ: нынешняя избирательная кампания на Украине может стать самой грязной за всю историю страны
Собчак объяснила поездку в Киев
В Испании спасатели третий день ищут упавшего в колодец ребенка
Умер продюсер «Дозоров» и «Высоцкого» Алексей Кублицкий