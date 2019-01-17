После смерти жены ведущий «Русского лото» закрутил роман со своей студенткой

Ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов также заведует кафедрой режиссуры в Щукинском училище и именно здесь он нашел свою судьбу. В интервью журналистам он признался, что не смог устоять после красоты и обаяния своей студентки Анны Марковой.

«Я не смог бы полюбить неталантливого человека. А Аню заметил еще при поступлении. Это был курс Евгения Симонова,я преподавал у них. Так бывает, что студентки влюбляются в своих учителей, это нормально. И у нас так вышло», — рассказал Борисов «Экспресс-газете».

Анна Маркова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущий пригласил возлюбленную на работу — помощницей в шоу «Русское лото».

«Чем я ей кроме знаний мог помочь? Да, я с ней работал, потому что она даровита. Просто как жену я бы не стал ее продвигать», — утверждает Борисов. Пара какое-то время было вместе, да и работалось с Аней Борисову хорошо, но в итоге они все же расстались. Но о жизни с ней актер до сих пор вспоминает с большой теплотой.

Михаил Борисов дважды был женат. В первом студенческом браке у него родилась дочка Мария. Сейчас ей 46 лет. После развода Михаил женился второй раз. Его супруга скончалась во время родов 28 лет назад. Мужчина растил сына Вениамина в одиночку.

Сам Борисов уже 25 лет регулярно появляется на экране, разыгрывая во всероссийской лотерее денежные призы. Несмотря на такой долгий срок, он не устал от работы, ну просто потому что от любимой работы невозможно устать.