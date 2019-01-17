2019-01-17T15:15:05+03:00
Звезды

"Чернокожие рабы, роскошь". Ксения Собчак унизила работников отеля на Мальдивах

Журналистка опубликовала в инстаграме видео, где похвасталась VIP-отдыхом
Ольга АНТОНОВА
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Ксения Собчак на видео об отдыхе на Мальдивах: ""Чернокожие рабы, роскошь, роскошь, красота".Ксения Собчак на видео об отдыхе на Мальдивах: ""Чернокожие рабы, роскошь, роскошь, красота".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Собственно, сегодня для того, чтобы звездам подчеркнуть их роскошный образ жизни достаточно поставить геолокацию отеля, а уж каких больших денег он стоит, может легко посмотреть каждый. Но Ксения Собчак отчего решила пойти дальше и сняла сторис в котором запечатлела подачу ей несколько блюд на обед. И, видимо, дабы подчеркнуть эксклюзивность такого отдыха снабдила ролик комментарием.

"Чернокожие рабы, роскошь, роскошь, красота", - говорит за кадром телеведущая.

При этом на кадрах запечатлен улыбающийся работник отеля, который, по-видимому, не понимает русского языка.

Отметим, что Ксения Собчак позиционирует себя как прозападного политика и во время предвыборной гонки даже выступала в эфире CNN. Как американские друзья телеведущей отнеслись к такому высказыванию русской звезды — пока не известно.

Напомним, что ранее Ксению Собчак заподозрили в измене мужу - Максиму Виторгану. Чтобы опровергнуть слухи, актер даже опубликовал в Instagram пляжную фотографию, на которой он лежит в обнимку с супругой. Однако, пользователи вскоре выяснили, что снимок был сделан несколько лет назад и не является свежим.

mvitorganmvitorgan
Спокуха! Случайно снес! Дубль два: -))
54989 отметок «Нравится»731 комментариевInstagram

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