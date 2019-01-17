Россияне гордятся Победой и стыдятся бедности

Победа, Гагарин и Крым - три главных «скрепы» российского человека, следует из последнего социологического опроса «Левада-Центра». У жителей страны спросили, чем они гордятся, чего стыдятся и что их связывает больше всего с родиной.

Российский народ - это, прежде всего, общая история, считают 53% опрошенных (это 1-е место). И не случайно именно важные исторические вехи входят в топ-3 поводов для гордости россиян.

Другими объединяющими факторами называют проживание на одной территории (35%), родную природу (25%), государство (22%), русский язык (19%).

Чувство стыда у россиян по-прежнему больше всего вызывает ощущение бедности и неустроенности. Но вот что интересно: такой же опрос проводился на излете ельцинской эпохи, в апреле 1999 года - и с тех пор соотечественники стали стыдится за себя заметно меньше: например, тогда о бедности говорили 79% (сейчас 61%), а об отставании от Запада 31% (сейчас 24%).

По-прежнему сильна в обществе советская ностальгия. Развал Союза - самое «стыдное» событие в нашей истории, можно вывести из исследования. А горбачевская Перестройка в глазах людей была явлением более позорным, чем сталинские репрессии.

И еще один показательный результат опроса. Россияне в массе своей по-прежнему не хотят тихого мещанского существования на обочине истории. Число тех, кто считает что Россия должна сохранить статус великой державы, достигло исторического максимума за постсоветское время - 88%. При этом особым, великим народом русских называют 62% опрошенных. Разительный контраст с апрелем 1992 года: тогда о величии нации говорили лишь 13% населения.

- По сравнению с девяностыми россияне сейчас чувствуют себя увереннее. Комплексов вины стало меньше. Но есть основной запрос к власти - продолжение сильной державной политики при усилении социальной защиты, - прокомментировал итоги опроса «КП» декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Алекандр Шатилов.

Чем мы гордимся

1. Победа в Великой Отечественной войне 87%

2. Освоение космоса 50%

3. Возвращение Крыма 45%

4. Великая русская литература 40%

5. Достижения российской науки 37%

6 . Слава русского оружия 36%

7-8 . Простота и стойкость русского человека 32%

7-8 . Превращение СССР в ведущую промышленную державу 32%

9. Великие русские путешественники 24%

10. Стабильность страны при Путине 18%

Чего мы стыдимся

1. Богатая страна, а живем в бедности 61%

2. Разрушение СССР 45%

3. Грубость и неуважение друг к другу 37%

4-5. Хроническое отставание от Запада 24%

4-5. Перестройка 24%

6. Репрессии 21%

7. Наша лень 18%

8-9. Некомпетентная власть 16%

8-9. Гонения на церковь 16%

10. Дух рабства 13%