Собчак cделала ошибку, приехав в Киев

«Ну привет, Киев!» - написала Ксения Собчак в четверг в своем Инстаграм, опубликовав видеозапись с Европейской площади в центре столицы Украины. И попытавшись написать ее на украинском языке, сделала ошибку - у нее получилось «kiев». А на украинском правильно "Киiв", причем с двумя точками над "i". Да кто обращает внимание на такие мелочи, когда гражданка России прорвалась в ЦеЕвропу, находясь при этом в базе врагов украинского народа «Миротворец».

Ксения Собчак : "Ну привет, Киев!".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На самом деле это ведь не официальная база данных, которой оперируют пограничники. У них есть свои «черные списки». Тем более, когда едет известная дама, которая пару недель назад щеголяла в Инстаграм в купальнике с политическим подтекстом - жовто-блакитного цвета. Да и на фоне портретов Бандеры в мэрии Киева она во время Майдана улыбалась вполне радостно. Подумаешь, съездила в апреле 2014 года в Крым, сказала пару неосторожных фраз, оправдывающих возвращение полуострова в Россию. То, похоже, сгоряча.

Что же привело Собчак на Украину? По моим данным, она собирается встретиться с кандидатом в президенты страны комиком Владимиром Зеленским. Об этом я узнал от его пиарщиков, к которым недавно обратился с просьбой об интервью. Те долго совещались, обмолвились, что у них тут и Собчак тоже на очереди, но в итоге честно сказали — побаиваемся мы интервью с человеком, которого разыскивает СБУ за репортажи с Донбасса. Не очень прогнозируемый рейтинговый результат для кандидата, который по соцопросам в предвыборной гонке идет на 2-м месте, опережая самого Петра Порошенко. Ксения Анатольевна, видимо, более удобный собеседник.

xenia_sobchak Считаю, что у всякой женщины должно быть хоть одно #телкофото в купальнике с отдыха!!!

Впрочем, сама Собчак поспешила откреститься от встречи с Зеленским, написав в соцсетях: "Приехала к подруге. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста, невозможно, да? Ад какой-то."

Действительно, ад. В соцсетях к поездке Собчак отнеслись крайне неоднозначно. Например, депутат Госдумы Борис Чернышов написал:

"Появилась информация, что у нас бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак в Киев уехала. Так как у нее был имидж блондинки в шоколаде, могла бы остаться в Киеве, пойти на фабрику Порошенко, заниматься там производством кондитерских изделий и шоколада, думаю, что для нее там самое место. Подобные загранпоездки - не самое нужное, что могут сделать российские общественные и политические деятели".