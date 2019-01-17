2019-01-17T14:53:57+03:00
В мире

Хелена Фишер: Я родилась в Сибири. А в семье у нас до сих пор говорят на языке Пушкина и Толстого

Немецкая певица с русской душой стала не только настоящей звездой эстрады в ФРГ, но и завоевала Европу...
Александр ГАМОВЛюбовь МОИСЕЕВА
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Немецкая певица Хелена Фишер.Немецкая певица Хелена Фишер.Фото: YouTube
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...Вот уж никогда бы не подумали, что песня про героев Красной армии, задумчиво едущих по полюшку-полю, может поднять с мест и заставить восторженно вопить многочисленную публику. И не где-нибудь в Ярославле или Тюмени, а, скажем, в... Карнеги Нолл, в центре Нью–Йорка, или на стадионах Германии или Австрии.

Ну, а «Дорогой длинною » или «Пой, моя гитара»» - это как раз понятно: русско-цыганский перепев и мертвого поднимет. Или, скажем, великие «Калинка» или «Коробушка»... Но - чтобы «Полюшко-поле» или «Катюша», песни, связанные с воспоминаниями о Второй мировой войне, заставили немцев неистово отбивать ладоши – это уже совсем другое дело.

Но так оно и есть, когда на сцене появляется эта темпераментная звонкоголосая девушка – Хелена Фишер.

На своих концертах суперпопулярная в Германии певица любит весело продекларировать песню: «Я родилась в Сибири, с открытою душой. И там меня любили…» И это сущая правда!

Хелена появилась на свет в Красноярске в семье немецких переселенцев, высланных из Поволжья в 1941 году. Ей было 4 года, когда родители вернулись на историческую родину. Девочка выросла совершенной немкой, во Франкфурте-на-Майне получила музыкальное образование, собираясь стать профессиональной исполнительницей мюзиклов.

А вот маме Марине не хватило терпения ждать, когда дочка начнет покорять сценические площадки. Она взяла, да и отправила записи Хелены в разные звукозаписывающие студии. И уже через неделю 19-летней студентке пришло приглашение от известного музыкального менеджера Уве Кантака.

Практически судьбоносной стала встреча Хелены в 2005 году с популярным в Германии певцом Флорианом Зильберайзеном. Их сценический дуэт – семиминутный красочный номер с шикарными подтанцовками на втором общенациональном германском телеканале - моментально перерос в долговременный творческий – Флориан тут же пригласил начинающую артистку в собственное гастрольное турне. И не только: у пары завязались и личные отношения...

Красивую, талантливую дебютантку заметили и известный композитор и продюсер Жан Франкфуртер (знаменитых в 90-е годы «Арабесок» помните? – его песни пели). Именно под его руководством певица записала самые знаменитые свои альбомы, которые разошлись «золотыми» и «платиновыми» тиражами в Германии, Австрии, Дании и других европейских странах и исчисляются многими десятками.

А число продаж перевалило за два миллиона. А сама Хелена, естественно, стала одной из наиболее заметных звезд европейской эстрады. Уже в 2018 году она поднялась на восьмую строчку самых высокооплачиваемых певиц мира.

Немецкий язык для нее абсолютно родной. На русском она практически не говорит, хотя утверждает, что неплохо его понимает, потому что в семье до сих пор говорят на языке Пушкина и Толстого.

А вот поет ее душа - ну, совсем по-русски: с темпераментом, с размахом, с обжигающей открытостью. И зал неизменно впадает в восторженное неистовство.

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