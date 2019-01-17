2019-01-17T15:12:28+03:00
Политика

Почему Сноудену можно жить в России, а Елене Бойко нет

Адвокат американца Анатолий Кучерена рассказал, как его клиент получил вид на жительство в нашей стране
Алексей ИВАНОВ
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Адвокат Анатолий Кучерена.Адвокат Анатолий Кучерена.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Депортация оппозиционной украинской журналистки Елены Бойко и ее немедленное задержание в Харькове снова поставило вопрос о неработающей в нашей стране системе предоставления политического убежища. Хотя в особых случаях Россия может защитить иностранцев, которых преследуют в своей стране по политическим мотивам. Например, в России живет один из самых известных политэмигрантов мира - бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, раскрывший систему тотальной слежки американских спецслужб. Адвокат Сноудена Анатолий КУЧЕРЕНА рассказал «Комсомолке», как он получил право постоянно жить в нашей стране без боязни быть выданным властям США.

- У Сноудена есть вид на жительство в России. В самом начале он получил временно убежище в нашей стране, а затем, спустя год мы подали прошение о предоставлении вида на жительство. И получили его, - отметил Кучерена.

Адвокат добавил, что "не все проходило гладко".

- Временное убежище мы не могли получить на протяжении трех недель и уже даже прорабатывали вопрос об обращении в суд, если бы нам это временное убежище не предоставили, - сказал Кучерена.

- Вид на жительство в России - не постоянный статус, он выдается на определенный срок (5 лет - прим. «КП»). Если Сноуден пожелает, то мы будем обращаться за продлением этого статуса, когда подойдет срок, - заключил адвокат.

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