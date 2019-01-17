Медведев утвердил план по улучшению делового климата в России

Единый план мероприятий по улучшению делового климата в России охватывает 12 направлений - от присоединения к инженерным сетям и градостроительной деятельности до таможенного администрирования и завершения реформы контроля и надзора. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

- План продолжает работу, которая проводилась в рамках так называемых дорожных карт национальной предпринимательской инициативы. За последние годы 12 инициатив были завершены. Их итогом является сокращение свыше 50 различных избыточных процедур для бизнеса и наше 31-е место в рейтинге Всемирного банка по ведению бизнеса. Теперь мы переходим на новый этап, - рассказал Медведев.

Всего в план включено около 150 мероприятий по сокращению сроков и затрат по подключению к инженерным сетям, по услугам в электронной форме, по внедрению «цифры», по устранению административных процедур, барьеров в международной торговле.

- Каждое мероприятие считается исполненным после подтверждения его не только должностными лицами, но и подтверждения эффекта со стороны бизнеса. Для проведения такой экспертизы созданы специальные группы, куда входят представители бизнес-сообщества, - отметил Медведев.

Он напомнил, что власти поставили задачу довести долю инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте (ВВП) до 25%.

-Эти деньги должны пойти на модернизацию и технологическое обновление промышленности, - заметил премьер.