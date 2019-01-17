2019-01-17T15:21:21+03:00
Политика

Медведев утвердил план по улучшению делового климата в России

В него включено 150 мероприятий, которые должны упростить жизнь бизнесменам
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments3
Премьер-министр Дмитрий Медведев.Премьер-министр Дмитрий Медведев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Единый план мероприятий по улучшению делового климата в России охватывает 12 направлений - от присоединения к инженерным сетям и градостроительной деятельности до таможенного администрирования и завершения реформы контроля и надзора. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

- План продолжает работу, которая проводилась в рамках так называемых дорожных карт национальной предпринимательской инициативы. За последние годы 12 инициатив были завершены. Их итогом является сокращение свыше 50 различных избыточных процедур для бизнеса и наше 31-е место в рейтинге Всемирного банка по ведению бизнеса. Теперь мы переходим на новый этап, - рассказал Медведев.

Всего в план включено около 150 мероприятий по сокращению сроков и затрат по подключению к инженерным сетям, по услугам в электронной форме, по внедрению «цифры», по устранению административных процедур, барьеров в международной торговле.

- Каждое мероприятие считается исполненным после подтверждения его не только должностными лицами, но и подтверждения эффекта со стороны бизнеса. Для проведения такой экспертизы созданы специальные группы, куда входят представители бизнес-сообщества, - отметил Медведев.

Он напомнил, что власти поставили задачу довести долю инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте (ВВП) до 25%.

-Эти деньги должны пойти на модернизацию и технологическое обновление промышленности, - заметил премьер.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена КРИВЯКИНА

 
Читайте также
Новости 24
Путин прибыл в Белград
Хакеры выложили в сеть базу данных с 773 миллионами почтовых адресов и 22 миллионами паролей
В Киеве ответили на вопрос о встрече Собчак с Порошенко
В Москве полицейские задержали подозреваемого в похищении 235 тележек из супермаркета
Кофейные деревья могут погибнуть из-за изменения климата
Ученые нашли способ улучшить память и работу мозга
Нурмагомедов не планирует реванш с Макгрегором
Верховная рада приняла закон о юрисдикции религиозных приходов
Нарышкин обвинил Великобританию в уничтожении улик по делу Скрипалей
Убийцам казахстанского фигуриста Дениса Тена вынесли приговор
В Госдуме объяснили, почему России стоит отказаться от взносов в ПАСЕ
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заручился доверием парламента
Йоханнес Бе стал первым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Умер Борис Соколов - последний фронтовой кинооператор
США хотят разместить системы ПРО в космосе
МИД РФ: нынешняя избирательная кампания на Украине может стать самой грязной за всю историю страны
Собчак объяснила поездку в Киев
В Испании спасатели третий день ищут упавшего в колодец ребенка
Умер продюсер «Дозоров» и «Высоцкого» Алексей Кублицкий