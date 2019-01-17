В СИЗО Волоколамска умирает парализованный бизнесмен из Краснодара.

- Его занесли в следственный кабинет СИЗО на одеяле четверо заключенных, положили на пол. Потом попробовали посадить. Но он сам сидеть даже уже не может, прислонили его к стене. Он, знаете, как будто усох. Адвокат мне говорил, что раньше только спина и ноги не слушались, а теперь и рука еще не работает. - так описывает мужа после последнего свидания Юлия Герасименко. - Последний раз я видела его три месяца назад, когда он уезжал в Москву. Он ушел из дома на своих ногах....

Наталье впервые с момент ареста дали свидание с мужем. Было это в понедельник 15 января, за два дня до очередного суда по избранию меры пресечения. Сегодня городской суд Волоколамска снова будет решать судьбу Герсименко - оставить его в СИЗО или отпустить под любую другую меру пересечения на период следствия. На предыдущий суд Николай доковылял с палочкой, сегодня в судебный "аквариум", видимо, его уже будут заносить.

Юлия рассказывает, что ее муж в Москву уехал еще в сентябре на переговоры с инвесторами, готовыми вложиться в достройку дома, который он возводит в Краснодаре. Того самого недостроя, из-за которого на Герасименко и завели уголовное дело по статье 159 ч.4. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, Герасименко как директор ООО «Южный региональный строительный комплекс», заключил с физлицами договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов, но обязательства по ним не выполнил.

- Но Николай пытался решить проблему недостроя и тем самым разрулить всю эту ситуацию в которую попал из-за экономических кризисов и прочих неурядиц. - Говорит жена. - За пару дней до подписания договора с инвесторами Коля попал в военный госпиталь (он бывший военный летчик), так как у него обострилось хроническое заболевание позвоночника. Из стационара Николай позвонил следователю, сообщил о госпитализации «для порядку», потому что привык «по-людски». Хотя вообще-то никаких ограничений в передвижении на него наложено не было.

А вот того, что случилось дальше, не ожидал никто. Следователь Татьяна Пилипенко внезапно объявила бизнесмена в розыск. Нашли быстро – он же сам ей сообщил, в каком госпитале лежит. В итоге прямо в больницу приехали сотрудники полиции и задержали Герасименко. Через пару дней суд по ходатайству следователя отправил его под арест в СИЗО.

И это несмотря на то, что при первичном осмотре врач ИВС отказывался принимать бизнесмена в изолятор, и подписал Акт отказа в приемке, по состоянию здоровья. Но для следователя и судьи этот документ не стал аргументом. Как не оказалось аргументом и наличие заболевания из правительственного перечня №3 ("Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений"). Позднее Московский областной суд изменил обвиняемому меру пресечения на залог в размере 3 миллионов рублей. Но ни у с самого арестованного ни у его семьи таких денег нет. И Герасименко продолжает находиться в СИЗО.

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, бизнесмен страдает заболеванием нервной системы и паралитическим синдромом.

- Этот диагноз действительно подтвержден врачами. В моменты обострений больной не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686813" frameborder="0"></iframe> В СИЗО Волоколамска умирает парализованный бизнесмен из Краснодара.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в Генеральную прокуратуру. Ассоциация защиты бизнеса и ее глава Александр Хуруджи оказывают правовую поддержку предпринимателю, и обратились к заместителю директора ФСИН России Валерию Максименко.

- Мы кроме прочего связались со следователем. Она настаивает на том, что мера пресечения изменена на несвязанную с лишением свободы и именно Герасименко и его защита не принимают должных мер для возможности ее применения, отказываясь вносить залог. Насколько нам известно, сегодня в Волоколамском городском суде следователь будет настаивать на продлении содержания под стражей больного предпринимателя, - сообщил «Комсомолке» Александр Хуруджи.