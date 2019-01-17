2019-01-17T16:52:26+03:00
Политика

На Украине приняли закон о переводе храмов в другие конфессии

Отобрать имущество у канонической УПЦ станет не просто, а очень просто
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Теперь процесс перехода храмов местных общин из одной конфессии в другую значительно упроститсяТеперь процесс перехода храмов местных общин из одной конфессии в другую значительно упроститсяФото: REUTERS
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Верховная Рада Украины приняла закон о порядке смены ориентац..., извините, юрисдикции религиозных общин. За него со второй попытки проголосовали 229 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь процесс перехода храмов местных общин из одной конфессии в другую значительно упростится, если документ подпишет занимающий пост президента Украины Петр Порошенко или его сменщик на этом месте.

Законом предусматривается, что право менять юрисдикцию религиозных общин получат непосредственно прихожане, которым для этого потребуется всего лишь внести изменения в устав религиозной организации. А само решение будет приниматься на общем собрании религиозной общины, если за него проголосуют не менее двух третей от числа ее членов. После голосования поддерживавшие решение должны будут заверить протокол своими подписями и зарегистрировать принятый документ. При этом новая подчиненность не повлияет на право собственности на имущество. То есть это право останется у общины и в новой подчиненности (конфессии). А тем, кто окажется в меньшинстве, оставлено право договариваться с новым пользователем о порядке использования имущества для своих нужд. Захочет этот пользователь разрешить службу меньшинства - честь ему и хвала с низким поклоном. Не захочет - иди строй новый храм.

- Это всё преступно и незаконно. Мы надеемся, что все понесут за это ответственность не только на Страшном суде перед Богом, но ещё в районном суде за нарушение законодательства и прав верующих, - прокомментировал решение депутатов глава пресс-службы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Василий Анисимов. И пояснил, что необходимо оспаривать новый закон в суде.

При этом, понятие религиозной общины и способ подсчета количества ее членов четко нигде не определяется. Вполне может быть так, что привезенный десант из националистов и «патриотов» «Святейшей Церкви Украины» (СЦУ) вытеснит из храма местных и проголосует так, как надо новообразованной церковной структуре Украины. Но при этом все будет проходить не по сценарию рейдерского силового криминального захвата, а «по закону».

От массовых захватов в случае вступления закона в силу на первых порах прихожан канонической УПЦ будет спасать лишь то, что так называемая СЦУ до сих пор не зарегистрирована украинским Минюстом и в качестве общественной организации юридически не существует. Но это ненадолго.

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Томос, или туда и обратно

Странствия томоса, выписанного Константинопольским патриархатом новой неканонической церкви (читай, религиозной секте) Украины невольно ассоциируются с названием первой повести о хоббитах Джона Рональда Руэла Толкина: «Хоббит, или туда и обратно». Подписанный документ сначала привезли на Украину, потом вернули в Стамбул после Рождества, и лишь затем, спустя несколько дней, он снова был ввезен в Незалежную. Спрашивается – зачем такие сложности, и кому они были нужны? Уж совершенно точно не самому «новоделу», получившему название «Православная церковь Украины» (ПЦУ) или «Святейшая церковь Украины» (с неблагозвучной аббревиатурой СЦУ) (подробности)

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