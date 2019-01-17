Андрей Макаревич, член совета Комитета по культуре Мосгордумы: Да что за чушь собачья? Я - не «Баба яга - Против!»

- Андрей Вадимович, везде идет информация, что вы вошли в общественный совет Комитета по культуре Госдумы.

- Да... Имеется ввиду Комитет по культуре. Но - Московской городской Думы. А почему-то все решили, что речь идет о Госдуме. (Федеральной.) Нет, это не так.

Андрей Макаревич вошел в общественный совет Комитета по культуре Мосгордумы: Я и художник, и музыкант. 00:00 00:00

- Но в любом случае - напрашивается вопрос: какова ваша цель?

- Моя цель: если есть возможность каким-то образом повлиять на то, как будет выглядеть наш город, что в нем будет происходить, и - каким образом... И - как наша столица будет меняться в лучшую сторону. То я с удовольствием в этом приму участие. Поскольку, мне кажется, что мое образование и мой опыт мне позволяют принимать в этом участие.

- А вот ваш имидж, все-таки такого - «контркультурного»…

- Я не знаю, что такое (передразнивает) «мой имэдж»! Какой у меня имидж? «Контркультурного?»

- (смущенно) Нет, скажем так - «не совсем контркультурного…» Ну, грубо говоря – «против властей».

- Да что за чушь собачья! Откуда это берется? Если власти делают глупости – я об этом говорю. Если власти поступают разумно – я об этом тоже говорю. Почему я - «Баба яга - Против!», что ли?

- Ну, многие думают так. И даже я иногда.

- Это их проблемы, а не мои, понимаете?

- Ага. А какие-то конкретные вопросы - которые вынесете на совет - вы можете назвать?

- Пока еще не было ни одного заседания. Будет первое - по-моему, в конце января, и тогда я пойму, во-первых, какие реальные полномочия этот совет имеет. В общем, это, наверное, основной вопрос, потом что просто тратить время на то, чтобы сидеть и разговаривать – это ни к чему не приводило. Это вряд ли интересно. А вот если, действительно, у нас будет возможность как-то влиять на культурную политику в нашей столице – то я буду на это тратить время и силы.

- А, может, у вас уже есть заранее какие-то задачи?

- Нет, нет. Какие задачи? Я, собственно, об этом и сказал – я хочу, чтобы Москва выглядела лучше. Чтобы то, как она оформляется, как декорируется, как ее реставрируют – чтобы все-таки это было с учетом хорошего вкуса и высокого профессионализма. Вот этого мне хочется!

- А, ну, то есть - это касается визуальной стороны.

- Ну, я же все-таки художник!

- Понятно! Просто это не совсем ясно было – вас, все-таки, большинство знает как музыканта.

- Ну, опять «большинство». Это проблема большинства, а не моя!

- А вы себя сейчас кем больше чувствуете?

- Я себя сейчас чувствую и художником, и музыкантом. Образование у меня художественное.

- Тогда такой вопрос: а где вы время найдете?

- Не думаю, что нас будут собирать каждый день… Надеюсь, надеюсь, что… Нет, так не бывает.

- И не опасаетесь, что вас начнут считать бюрократом, который сидит, заседает?

- Слушай, ну меня мало очень интересовало всегда: кто и кем меня считает. Вот честно! Я сам себя считаю тем, кем считаю нужным себя считать!

- А расскажите о каких-то новых проектах в живописи. Шелкографию вашу (выставка работ Андрея Макаревича, о которой рассказывала «Комсомолка». - И.Г.) я помню - очень интересная была.

- Сейчас идет и еще пока не закрылась (по-моему, до 12 февраля будет продолжаться) выставка в музее «МАММ» (Мультимедиа Арт Музей) на Остоженке, 16, у Ольги Свибловой. Очень красиво они сделали экспозицию моей живописи. Так что, если кому интересно, пусть посмотрят.

- А в какой технике работы?

- Там смешанная техника. Там техника сложная.

- А музыкальные какие новости у вас?

- Музыкальные? Готовимся сейчас к пятидесятилетию. (Речь о юбилее «Машины времени. - И.Г.) Сейчас вот начинаем репетировать, потому что скоро - тур. Много концертов будет. Так что - делаем специальную программу.

- А как, кстати, ваш джазовый проект?

- Все в порядке – он продолжает свое успешное существование.

- Я много раз слышал эти записи – там ведь большинство – песни «Машины времени» и ваши сольные. А именно - «чистые» джазовые? Что-то отдельное не пишете?

- Ну, я не считаю себя... я, все-таки, не композитор – инструменталист, скажем так. Я пишу песни в основном. Но есть (и он постоянно действует) проект джазовый, который называется «Джазовые трансформации», где мы играем великие джазовые стандарты.

- Какие, например?

- Ну, слушай, (смеется) каждый средний джазовый музыкант должен знать сто джазовых стандартов. Поэтому - нет смысла их перечислять здесь.

- Вы все сто знаете?

- Я не считал, но думаю, что знаю. Да.

- Круто! А в свободное время вы слушаете какой-нибудь рок, старый?

- У меня нет свободного времени, понимаешь? Старый рок я редко слушаю, потому что я его достаточно хорошо знаю и помню. А просто так ностальгировать? Это не мое – я этого не люблю.