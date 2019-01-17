Нужно ли запрещать в России платное суррогатное материнство

Одни считают суррогатное материнство торговлей детьми, другие - спасением от эпидемии бесплодия. Нужно ли закручивать гайки и как наводить порядок? Об этом в эфире радио «КП» поспорили сенатор Антон Беляков и эксперт в области репродуктивного права, директор компании «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев.

10 МИЛЛИОНОВ БЕСПЛОДНЫХ

Ведущая Елена Афонина:

- Депутат Виталий Милонов представил в Экспертный совет Госдумы законопроект о

запрете платного суррогатного материнства в России. Что вы об этом думаете?

Антон Беляков:

- В том виде, в каком суррогатное материнство существует сейчас в России, оно неприемлемо. Говорю не только, как сенатор, но и как врач-педиатр. Я не противник репродуктивных технологий, но есть ряд аспектов. Первый – философский и религиозный. Где те пределы, за которые человек вторгаться не должен? Все основные религиозные конфессии считают суррогатное материнство торговлей детьми, когда женщина низвергается до положения некоего биологического контейнера, в котором на коммерческих условиях вынашивается некий коммерческий продукт, коим является ребенок.

Есть вопросы юридические. Главная проблема – это нарушение прав ребенка на семейную идентификацию.

И последний аспект – та форма, в которой суррогатное материнство применяется в России. Это огромный черный криминальный рынок.

Константин Свитнев:

- Инициатива о запрете коммерческого суррогатного материнства - вредительская, наносящая ущерб и демографической, и экономической безопасности России. Это противоречит государственным интересам. Эпидемия бесплодия прогрессирует и не только в России, а в целом мире. По разным оценкам, коэффициент бесплодия в мире от 15 до 23%. В России примерно 6 миллионов бесплодных женщин и 4 миллиона бесплодных мужчин.

Суррогатное материнство – это одна из мер борьбы с бесплодием, которая применяется во всем мире, начиная с 80-х годов прошлого века. Везде идет либерализация этой сферы. Страны, где суррогатное материнство было запрещено, разрешают некоммерческое суррогатное материнство. А там, где было запрещено лишь коммерческое, там оно легализуется. Все больше законодателей во всех странах мира понимают, что право на продолжение рода – это неотъемлемое право любого человека. Суррогатное полностью легализовано в Израиле, в Греции, в Индии, в Канаде, в Австралии, в Южной Африке. В Великобритании разрешено только на некоммерческой основе.

«ДЕТЕЙ ПАЧКАМИ ВЫВОЗЯТ ЗА ГРАНИЦУ»

Беляков:

- А вот во Франции полностью запрещено! Россиян, которые нуждаются в методике суррогатного материнства, потому что они потеряли последнюю надежду, - единицы. Да, у нас порядка 15% населения сегодня имеют затруднение с наступлением беременности. Порядка 10 миллионов – статистика Минздрава. Но из этих пар только полпроцента обращается, например, за такой простой технологией, как ЭКО. Притом, что ЭКО можно сделать часто бесплатно, воспользовавшись полисом ОМС. А если уж идти в частную клинику, то это может стоить 40-50 тысяч рублей. А вот для технологий суррогатного материнства перечень медицинских показаний очень узкий. Например, отсутствие матки или ее деформация. Но женщин с такими проблемами ничтожно мало.

Посмотрите, кто пользуется в России услугами суррогатных матерей. Это звезды шоу бизнеса, которым не хочется беременеть и портить фигуру, или люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И, к сожалению, это огромное количество людей, приезжающих из-за рубежа. Как это делается: вы приезжаете из-за границы, вам подбирают девушку – много девушек из Киргизии и других бывших республик СССР. Самой девушке говорят: «дома объясняешь, что едешь в Россию работать или учиться. На девять месяцев попадаешь на дачу в Подмосковье, постоянно будешь находиться под камерой, потому что мы должны за тобой наблюдать. Платим мы тебе вперед мало, чтобы на родину отправила, но еда бесплатно. А после того, как откажешься от ребенка, - заплатим. Общая сумма, которая обычно достается суррогатной маме, - это 800 тысяч рублей. А сумма сделки по продаже ребенка в России в рамках суррогатного материнства составляет, как правило, 4, 5 и до 8 миллионов рублей. Сколько россиян из тех 10 миллионов, которые не идут на ЭКО за 50 тысяч рублей или бесплатно, готовы выложить 5 или 8 миллионов рублей? Единицы!

Свитнев:

- Таких расценок нет! Стоимость программы суррогатного материнства составляет порядка 2,5 миллионов рублей плюс медицинские расходы. Из этого в среднем суррогатная мать получает порядка 1 миллиона рублей. Во-вторых, мы стоим на краю демографической пропасти. Превышение смертности над рождаемостью в нашей стране по итогам 10 месяцев прошлого года составило 180 тысяч человек. Для нас каждый ребенок на вес золота!

Беляков:

- Он за рубеж уезжает, этот ребенок. Часто договор с суррогатной мамой вообще заключает подставной мужчина, который работает на клинику, а не будущий отец. Яйцеклетка тоже берется донорская. На этом биологическом материале суррогатная мама беременеет. Дальше клиника начинает искать покупателя на этого ребенка. Очень популярна эта услуга среди гомосексуальных пар за рубежом, которые не могут иметь детей. Приезжают в России, осматривают ребенка. Если малыш по полу, цвету глаз и иным параметрам устраивает, то ребенка несут в ЗАГС, где суррогатная мама от него отказывается, а иностранный дядя оформляется биологическим отцом этого ребенка. ДНК ведь никто не проверяет. И потом на законных основаниях иностранец пересекает с этим ребенком границу России.

Свитнев:

- Если вы знаете хоть один такой случай, нужно обращаться немедленно в прокуратуру.

Беляков:

- Такой случай описан Следственным комитетом, возбуждено уголовное дело.

МАТЕРИ-ШАНТАЖИСТКИ

Свитнев:

- По данным Российской ассоциации репродукции человека, в 2016 году было проведено 123 тысячи лечебных циклов. То есть минимум 123 тысячи человек обратились за лечением бесплодия в российские клиники. Из них было полторы тысячи циклов по суррогатному материнству, но не все они завершились наступлением беременности. От суррогатных матерей родилось 556 детей. Правда, не все частные клиники предоставляют статистику. По оценкам экспертов, на самом деле родилось до 1000 детей. Если бы эти дети не родились, кому было бы лучше? И причем тут торговля детьми? Суррогатная мать не отдает своего ребенка. Она отдает чужого! Ее можно сравнить с няней или кормилицей, которой родители на какое-то время доверяют своего малыша и которого, разумеется, должна передать его законным родителям. Договор вынашивания ребенка – это договор возмездного оказания услуг.

Беляков:

- Какое-то мракобесие!

Свитнев:

- Проблема в другом: суррогатная мать может на протяжении беременности шантажировать родителей-заказчиков суррогатной программы, угрожая им оставить этого ребенка себе, передать его в детский дом или прервать вынашивание беременности, убив, таким образом, чужого ребенка. И депутаты должны озаботиться именно тем, чтобы тот ребенок, которого вынашивает суррогатная мать, в безопасности был выношен этой женщиной. И чтобы она его передала по истечении установленного срока беременности его законным родителям. В Семейном кодексе есть такое положение, что родителями записываются в книгу записи о рождении лишь по получению от суррогатной матери некоего согласия. Это и есть корень проблемы. И с этим необходимо покончить.

«РЕБЕНОК НЕ ПОДОШЕЛ – ОТДАЮТ В ДЕТДОМ»

Беляков:

- За этот год в Россию приехало за оказанием медицинских услуг 70 тысяч иностранцев. Из них 80% приехало за оказанием услуг в области репродуктивных технологий. Мы очень дешевые по сравнению с Европой. Россия, например, популярна среди итальянок, потому что у нас можно недорого донорскую сперму покупать. Вот что собой представляет черный рынок. Это тысячи детей, вывезенных за границу! И их не контролируют наши органы опеки. В отличие от усыновленных детей в детских учреждениях.

Свитнев:

- Существует четкий порядок организации программы суррогатного материнства. По закону заказчики суррогатной программы и суррогатная мать должны подписать в обязательном порядке договор о суррогатном вынашивании. Существует четкие показания к суррогатному материнству. И они свято соблюдаются всеми клиниками репродукции.

Беляков:

- Клиники не контролируются государством, они продают детей налево и направо. Считаю, что при четком списке патологий суррогатное материнство должно быть, но не на коммерческой основе. И нужно, чтобы ребенок рождался в пределах одной семьи. Если жена младшего брата, допустим, готова выносить ребенка для семьи старшего брата, так во многих странах. Тогда ребенок не становится разменной монетой. Для того, чтобы у суррогатной мамы точно наступила беременность, ей, как правило, клиники внедряют не один эмбрион, а два-три.

Свитнев:

- Максимум два!

Беляков:

- А что происходит, если оба эмбриона прижились? Одного ребенка, который получше, выбирают как товар. А второй отправляется в детский дом. Я общался с мамами, которые усыновляли этих детей.

Свитнев:

- Бред! Процедура регистрации ребенка, который рождается по программе суррогатного материнства, очень четко прописана в законе. Родителям, которые принимают участие в программе суррогатного материнства, сильно не повезло в жизни. Они лишены возможности самостоятельно выносить своего ребенка. Они находятся не на грани отчаяния, а за гранью отчаяния. Они прошли через десятки попыток ЭКО, безуспешных, со всеми вытекающими последствиями.

Беляков:

- Это люди, отчаявшиеся от своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Телевизор включите. И увидите, что из себя представляют родители.

Справка «КП»

Суррогатное материнство – способ завести ребенка, в котором участвуют три человека: генетический отец, генетическая мать и суррогатная мать. Отец предоставляет свои сперматозоиды для оплодотворения яйцеклетки биологической матери. Спустя несколько суток яйцеклетка в пробирке превращается в эмбрион. Его переносят в матку женщины, которая согласилась быть суррогатной. Она будет вынашивать, рожать ребенка, после чего малыша передадут его биологическим родителям. О суррогатном материнстве активно заговорили в конце прошлого века. В 1980 году американка Элизабет Кейн с помощью ЭКО зачала, выносила и родила ребенка для семьи ее знакомых.

«Экономику страны надо поднимать, тогда и будем рожать!»

Мнение радиослушателя, Виктор из Липецка:

- Подход к суррогатному материнству нужно максимально ужесточить. Все трое: и родители потенциальные, и суррогатная мать должны быть гражданами России более года. Они должны быть русскими. А что касается других стран, так там сейчас мужчины с мужчинами живут, давайте с них брать пример?!

В России рождаемость падает, потому что население нищает. Мне 35 лет, у меня один ребенок. Я достаточно обеспечен. Но я помню голодные девяностые и второго ребенка заводить не буду. Экономику страны надо поднимать!